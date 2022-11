Streit unter Verkehrsteilnehmer artet aus

Mutterstadt (ots) – Zu einem handfesten Streit kam es am Sonntag 27.11.2022 zwischen 3 Verkehrsteilnehmern in der Oggersheimer Straße. Zunächst gaben ein 30-jähriger aus Dannstadt-Schauernheim sowie ein 40-jähriger aus Mutterstadt, die zu Fuß unterwegs waren, einem 30-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Mutterstadt durch Handzeichen zu verstehen, dass sie mit dessen rasantem Fahrstil nicht zufrieden sind.

Im Verlaufe eines anschließenden, ausufernden Streitgesprächs wurde das Auto des “Rasers”, unter anderem durch Tritte und Schläge, beschädigt. Schlussendlich wurde der 40-jährige Fußgänger aus Mutterstadt am Schienbein und der 30-jährige Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Mutterstadt, durch einen Schlag am Auge verletzt. Diese beiden erwartet nun ein Verfahren wegen Körperverletzung.

Zeugen, werden gebeten, sich unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail, pischifferstadt@polizei.rlp.de, an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Verkehrsunfallflucht

Lambsheim (ots) – Am Sonntag 27.11.2022 gegen 18.50 Uhr, wurde durch Zeugen in der Straße An der Kesser, Höhe Hausnummer 5, wobei eingeparkter weißer Citroen C3 an der Fahrerseite beschädigt wurde. Laut Zeugen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen älteren Pkw BMW handeln. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.