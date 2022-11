Straßenbahnfahrer angefahren und geflüchtet

Mainz-Altstadt (ots) – Am frühen Montag 28.11.2022 wurden 2 Straßenbahnfahrer von einem bislang unbekannten Täter angefahren und leicht verletzt. Gegen 04:30 Uhr wollte eine Straßenbahn vom Schillerplatz kommend in Richtung Gautor fahren. In Höhe einer Gaststätte, war ein schwarzer Audi A6 derart verkehrsbehindernd am rechten Fahrbahnrand abgestellt, dass ein Durchkommen nicht möglich war und die Bahn stehen bleiben musste.

Zeitgleich fuhr eine zweite Straßenbahn in entgegengesetzter Richtung, die ebenfalls anhielt. Nachdem beide Straßenbahnfahrer ausstiegen und den Audi näher in Augenschein nahmen, fiel ihnen auf, dass an dem Fahrzeug zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht waren. Zudem war auf der grünen Umweltplakette noch ein drittes Kennzeichen aufgedruckt.

Nachdem von den Straßenbahnfahrern die Polizei verständigt wurde und eine Funkstreife bereits auf dem Weg war, kam plötzlich der Fahrer des Audi wieder zurück. Als er erfuhr das die Polizei bereits verständigt war, stieg er in den Audi und flüchtete in Richtung Gautor/Pariser Straße.

Auf der Flucht rammte der Fahrer einen 40-jährigen Straßenbahnfahrer, der hierdurch zur Seite geschleudert und leicht verletzt wurde. Der 35-jährige Straßenbahnfahrer, wurde ebenfalls vom Fahrzeug getroffen und leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung auch unter Einbeziehung der Autobahnpolizei, verlief bislang ergebnislos. Der Ermittlungsdienst des Mainzer Altstadtreviers geht ersten Hinweisen zu Fahrer und Fahrzeug nach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eines der am Audi angebrachten Kennzeichen, bereits als gestohlen gemeldet worden.

Der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 30-35 Jahre alt, Vollglatze, Brille. Handschuhe und komplett schwarz gekleidet

Bei dem Audi soll es sich um einen A6, Erstzulassung 2022, Farbe schwarz gehandelt haben. Am Pkw müsste der rechte Außenspiegel beschädigt sein

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Nachbarschaftsbefragung nach Mülltonnenbränden in der Neustadt

Mainz-Neustadt (ots) – Nachdem es in der Mainzer Neustadt in der Nacht zum Sonntag 27.11.2022 erneut zu einem Mülltonnenbrand kam, wird heute eine polizeiliche Nachbarschaftsbefragung durchgeführt.

Am frühen Sonntagmorgen 27.11.2022 gegen 02:04 Uhr, wurden von unbekannten Tätern im Bereich Goetheplatz Ecke Hindenburgstraße erneut Mülltonnen in Brand gesteckt. Eine 1100 Liter Altpapiertonne wurde durch den Brand komplett zerstört, eine 240 Liter Tonne zerschmolz teilweise.

Die Tonnen waren in einem umzäunten Mülltonnen-Außenplatz abgestellt, eine LED-Lampe die am Abstellplatz angebracht war wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte von der Mainzer Berufsfeuerwehr schnell gelöscht werden.

Sämtliche verfügbaren Polizeikräfte wurden unmittelbar nach Bekanntwerden des Brandes in der Neustadt zu intensiven Fahndungsmaßnahmen zusammengezogen und es wurden Personenkontrollen durchgeführt. Im Rahmen der Ermittlungen werden im Laufe des Tages Polizeibeamte in Uniform und in Zivil eine Nachbarschaftsbefragung durchführen, für weitere Hinweise auf den oder die Täter.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss gestürzt

Mainz/Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am frühen Samstag 26.11.2022 gegen 02 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann mit einem E-Scooter den Fahrradweg in der Binger Straße entlang. Dort kam der Mann zu Fall und verletzte sich am Kopf. Der 23-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte Alkoholgeruch bei dem Verletzten festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.