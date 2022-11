Kaiserslautern

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kaiserslautern-Hauptbahnhof (ots) – Am Morgen des 27.11.2022 wurde ein 25-Jähriger, aufgrund einer vorherigen körperlichen Auseinandersetzung mit einem 20-Jährigen am HBF Kaiserslautern, einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den 25-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl des AG Kaiserslautern wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag.

Da der Mann die erforderlichen 1.526,31 EUR nicht aufbringen konnte, musste er die erforderliche Ersatzfreiheitsstrafe von 46 Tagen in der JVA Frankenthal antreten. Des Weiteren wurden noch 3 weitere Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Frankenthal und Kaiserslautern u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr sowie Erschleichen von Leistungen festgestellt.

Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der vorherigen Körperverletzung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Polizeipflichtige durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern in die JVA Frankenthal verbracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Tödlicher Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots) – Am Montag 28.11.2022 ereignete sich auf der Mainzer Straße ein tödlicher Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lkws befuhr die Mainzer Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Holtzendorffstraße abbiegen. Ein 56-jähriger Motorradfahrer kam ihm stadtauswärts entgegen. Beim Abbiegen kollidierten Motorrad und Lkw.

Der Motorradfahrer erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

An Motorrad wie Lkw entstand hoher Sachschaden. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für circa 5 Stunden voll gesperrt. Ein Sachverständiger ist mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs dauern an. |elz

Kontrolle deckt Verstöße auf

Kaiserslautern (ots) – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem Autofahrer am Freitagabend zum Verhängnis geworden. Eine Streife stoppte den Audi Q7 gegen 20 Uhr in der Ländelstraße, um den Fahrer zu überprüfen. Bei der Überprüfung der Papiere stellte sich heraus, dass der Mann seit Jahren ununterbrochen seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat. Das Fahrzeug wurde aber mit ausländischer Zulassung geführt, vermutlich um die deutsche Kraftfahrzeugsteuer zu umgehen.

Doch nicht nur das: der 30-Jährige hat auch keine gültige Fahrerlaubnis. Der 30-Jährige muss mit einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Zusammenstoß mit Polizeiauto

Landstuhl (ots) – In Landstuhl ist es am Sonntagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Polizeiauto und einem anderen Pkw gekommen. Die Polizeistreife war kurz vor 05 Uhr in der Von-Richthofen-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Wiesenstraße missachtete der Fahrer eines Opel Corsa die Vorfahrt des Streifenwagens. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Er wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Die zwei Polizeibeamten wurden leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Aus Neutralitätsgründen nahmen Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 den Unfall auf. |elz

Reifenpanne deckt weitere Verstöße auf

Hirschhorn (ots) – Einen Hinweis auf ein Fahrzeug, das möglicherweise einen Unfall hatte, hat die Polizei am Sonntag 27.11.2022 erhalten. Ein Zeuge hatte ein Auto auf der L356 zwischen Weilerbach und Hirschhorn entdeckt, das auf dem Grünstreifen abgestellt war und einen platten Reifen hatte.

Das beschriebene Fahrzeug fand die ausgerückte Streife kurz nach 06 Uhr. Ungefähr 1 Kilometer weiter trafen die Beamten auf den Fahrer. Er hatte sich zu Fuß auf den Weg nach Hause gemacht und wollte sich später um einen Abschlepper kümmern.

Der 37-jährige Mann hatte eine deutliche Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,41 Promille. Der Mann musste deshalb mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. |elz