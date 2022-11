Odenwaldkreis

13-Jährige unsittlich berührt

Reichelsheim (ots) – Ein 13-jähriges Mädchen ist am Freitagabend 26.11.2022 gegen 18.15 Uhr, beim Verlassen der Buslinie 665 von Lindenfels nach Reichelsheim, an der Haltestelle “Schwimmbad” von einem noch unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Nach ersten Erkenntnissen stieg eine Gruppe von 4 Männern mit dem Mädchen zuvor in Lindenfels in den Bus ein. Der Unbekannte berührte die 13-Jährige beim verlassen des Busses anschließend unsittlich im Bereich des Oberschenkels und verließ danach mit 3 weiteren Männern den Ort.

Der Unbekannte wurde auf ein Alter von etwa 20-30 Jahre geschätzt. Er ist etwa 1,70 Meter groß und trug eine schwarze Steppjacke und eine schwarz-graue Cargohose.

Das Kommissariat 10 der Erbacher Kripo hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht Augenzeugen des Vorfalls beziehungsweise Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können. Unter der Rufnummer 06062/9530 nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Schutzhütte brennt nieder

Michelstadt (ots) – Am Sonntagabend (27.11.), gegen 21.30 Uhr, kam es zum Brand einer am Waldrand gelegenen Schutzhütte im Bereich Kreuzweg. Die Hütte brannte komplett nieder. Der Schaden beträgt nach erster Schätzung der Polizei mehrere zehntausend Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt löschte das Feuer.

Die Polizei (Kommissariat 10) in Erbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Breuberg (ots) – Ein Wohnhaus in der Groß-Umstädter-Straße geriet am Samstag (26.11.), in der Zeit zwischen 17.30 und 21.10 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher Schmuck, Geld und ein Tablet mitgehen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter Tel: 06062/9530 zu melden.

Darmstadt

Auf Roller abgesehen

Darmstadt (ots) – Auf mehrere Roller im Stadtgebiet Darmstadt hatten es Diebe in den zurückliegenden Tagen abgesehen. Zwischen Donnerstag (24.11.) und Samstagabend (26.11.) entwendeten die Kriminellen einen schwarzen Motorroller in der Kiesbergstraße, in der Nacht zum Samstag (25.-26.11.) ließen sie einen Roller in der Verdistraße in Wixhausen mitgehen und am Sonntag (27.11.) geriet ein Piaggio Roller in der Greinstraße in das Visier der Täter.

Das Kommissariat 43 ist mit allen Fällen betraut und nimmt Hinweise zu den noch unbekannten Kriminellen oder dem Verbleib der Fahrzeuge unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Auto entwendet

Darmstadt (ots) – Die kurze Abwesenheit eines Autofahrers, der am Samstag (26.11.) gegen 24 Uhr sein Fahrzeug für wenige Minuten zwecks Auslieferung von Essen mit laufendem Motor in der Bleichstraße unbeaufsichtigt ließ, nutzen Kriminelle und ließen den schwarzen Renault Clio mitgehen. Eine anschließende Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen des Diebstahls und des Verdachts des unbefugten Gebrauches. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Renault, an dem zum Zeitpunkt der Tat die Kennzeichen DA-YA117 angebracht waren, nehmen die Ordnungshütenden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Betriebsgelände von Kriminellen heimgesucht

Darmstadt (ots) – Auf einem Betriebsgelände in der Bismarckstraße hatten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (26.11.), 4.30 Uhr und Sonntag (27.11.), 17.15 Uhr, nichts Gutes im Sinn. Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden die Kriminellen die Umzäunung, brachen dort mehrere Container auf und entwendeten eine noch unbekannte Anzahl Werkzeuge sowie mehrere Tonnen Kupfer.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Für den Abtransport der Beute nutzen die Täter mutmaßlich ein Fahrzeug. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Einbruch in Werkstatt – Täter steigen über Fenster ein

Darmstadt (ots) – Unbekannte Täter haben am Samstag (26.11.) eine Werkstatt mit Laborräumen in der Hilpertstraße heimgesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, das sie nach Wertvollem durchsuchten. Ob die ungebetenen Besucher fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt.

Die Tatzeit wird gegen 23.45 Uhr eingegrenzt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise unter Tel: 06151/9690 entgegen.

Zurückgelassene Tasche im Auto lockte Diebe an

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten noch unbekannte Täter bereits am vergangenen Donnerstag (24.11.) ihr Unwesen in der Orangerieallee getrieben und zwischen 20 und 23 Uhr, Wertgegenstände aus einem schwarzen Tesla entwendet.

Wie die Kriminellen in das Fahrzeug gelangen konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sie erbeuteten ein vom Eigentümer zurückgelassene Tasche samt Laptop. Das Kommissariat 21/22 nimmt unter Tel: 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Einbruch in Foyer – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Zwischen Freitag (25.11.) und Montag (28.11.) haben Kriminelle offenbar ihr Unwesen in dem Foyer des Justus-Liebig-Hauses getrieben. Am Montagmorgen waren die Spuren der Täter entdeckt worden, die sich mutmaßlich über ein gekipptes Fenster Zugang zu dem Gebäude in der Straße “Große Bachgasse” verschafft hatten. Nach ersten Erkenntnissen machten sie keine Beute.

Ob diese Tat im Zusammenhang mit dem Vandalismus am benachbarten Gebäude der Stadtbibliothek stehen könnte (wir haben berichtet) ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Kommissariat 43 hat den Fall des versuchten Einbruchs übernommen und ist für sachdienliche Hinweise unter Tel: 06151/9690 zu erreichen.

Gebäude der Stadtbibliothek von Vandalen beschädigt

Darmstadt (ots) – Mindestens 2.000 Euro Schaden haben Vandalen an dem Gebäude der Stadtbibliothek in der “Große Bachgasse” verursacht. Das Kommissariat 43 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben noch unbekannte Täter am vergangenen Wochenende zunächst das Dach erklommen und dort eine Lichtkuppel zerstört.

Der verursachte Schaden wurde am Montagmorgen (28.11.) entdeckt und eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Doch dem nicht genug. Auch das Glas einer Eingangstür wurde offenbar mutwillig beschädigt sowie eine Vielzahl von Fenstern mit Farbe beschmiert. Die Tatzeit konnte bislang noch nicht näher eingegrenzt werden.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittelnden Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitag (25.11.) und Montagmorgen (28.11.) sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Unter Tel: 06151/9690 ist das zuständige Kommissariat zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Einbrecher erbeuten Tresor

Dieburg (ots) – Während die Anwohner für wenige Stunden nicht zu Hause waren, verschafften sich Einbrecher zwischen Samstagabend (26.11.), gegen 16.30 Uhr, und Sonntag (27.11.), 0.15 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Hans-Steinmetz-Ring. Um in das Haus zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Die Kriminellen entwendeten einen graublauen Möbeltresor samt Inhalt und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Eindringlinge einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.

Blechblasinstrument aus Auto entwendet

Seeheim-Jugenheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag (27.11.) entwendeten Diebe ein Baritonhorn aus einem schwarzen Opel in der Straße “Im Böhl”. Nach bisherigen Erkenntnissen übergingen die Täter die Sicherung des Autos mit einem technischen Gerät und gelangten so an ihre Beute. Anschließend flüchteten sie unbemerkt.

Das Blechblasinstrument “Bellfront-Bariton” hat nach momentanem Kenntnisstand einen Wert von circa 2.000 Euro. Wenn Sie Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Musikinstruments haben, melden Sie sich bitte beim Kommissariat 21/22 unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Einbruchsversuch gescheitert

Seeheim-Jugenheim (ots) – Zwischen Freitagnachmittag (25.11.), gegen 17.30 Uhr, und Samstagvormittag (26.11.), 10 Uhr, versuchten Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Straße “Grüner Weg” einzubrechen. Dabei hebelten die Einbrecher an der Terrassentür, konnten sie jedoch nicht öffnen und ließen daher von ihrem Vorhaben ab. Sie flüchteten unerkannt und verursachten bei ihrem Einbruchsversuch einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Kriminelle nutzten Abwesenheit von Anwohnern aus

Bickenbach (ots) – Während der kurzen Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Tannenweg vergriffen sich Kriminelle an deren Eigentum. Hierzu hebelten die Einbrecher am Sonntag (27.11.) zwischen 16.45 und 18.30 Uhr ein Fenster des Hauses auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Sie fanden Bargeld sowie Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren tausend Euro. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Einbrecher unbemerkt geflüchtet

Pfungstadt (ots) – Kriminelle brachen zwischen Mittwoch (23.11.), gegen 14 Uhr, und Freitag (25.11.), 12 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Oderstraße ein. Um ins Haus zu gelangen, zerstörten die Täter die Scheibe der Terrassentür. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume und flüchteten unerkannt. Ob und was die Einbrecher erbeutet haben, muss nun ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.

Kriminelle entwenden Schmuck aus Einfamilienhaus

Groß-Zimmern (ots) – Kriminelle brachen zwischen Samstagmorgen (26.11.), 5 Uhr, und Montagvormittag (28.11.), 11 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Ober-Ramstädter Weg ein. Dabei hebelten die Einbrecher eine Terrassentür sowie eine Kellertür auf und durchsuchten sämtliche Räume des Gebäudes. Die Kriminellen fanden Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt.

Auf ihrem Beutezug verursachten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen einen Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Babenhausen-Sickenhofen (ots) – Kriminelle hebelten zwischen Donnerstagabend (24.11.), circa 21 Uhr, und Sonntagnachmittag (27.11.), 17 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Nelkenstraße auf. Anschließend durchsuchten die Täter die Räume und flüchteten unerkannt. Ob und was die Einbrecher erbeuten konnten, wird nun ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Einbruch in Schulgebäude

Reinheim (ots) – Zwischen Freitagabend (25.11.), gegen 21.15 Uhr, und Sonntagvormittag (27.11.), 10.15 Uhr, haben sich Kriminelle Zutritt zu Schulgebäuden in der Friedrichstraße verschafft. Hierbei hebelten die Einbrecher nach bisherigen Erkenntnissen ein Fenster sowie eine Tür auf und durchsuchten die Räume. Die Täter fanden Bargeld und flüchteten anschließend unbemerkt.

Nach momentanem Ermittlungsstand verursachten die Eindringlinge einen Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Unfall mit 4 leicht Verletzten und hohem Sachschaden

Groß-Zimmern (ots) – Am Samstag (26.11.2022) gegen 19:54 Uhr ereignete sich auf der K128/ Einmündung zur Waldstraße in Groß-Zimmern ein Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen. Ein 50-jähriger VW-Fahrer aus Groß-Zimmern befuhr die K128 von Gundernhausen kommend und wollte nach links in die Waldstraße nach Groß-Zimmern fahren.

Beim Abbiegen nach links übersah er einen 54-jährigen BMW-Fahrer aus Roßdorf, welcher die K128 in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Durch die Kollision im Einmündungsbereich wurde sowohl der BMW-Fahrer, der VW-Fahrer und seine zwei Mitinsassen leicht verletzt. Es musste zunächst keiner der Verletzten in ein Krankenhaus verbracht werden.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 20.000 EURO. Neben einer Polizeistreife aus Dieburg waren noch zwei Abschleppdienste, ein Rettungswagen und die Feuerwehr Groß-Zimmern eingesetzt gewesen. Für die Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme musste die K128 für fast eine Stunde voll gesperrt werden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Donnerstag (24.11.2022) befuhr ein 23-Jähriger gegen 17:30 Uhr mit seinem roten Transporter die K129 (Mainberg-Chaussee) von Ober-Ramstadt in Richtung B38. Im Bereich einer Kurve kam es zur Berührung zwischen seinem linken Außenspiegel und dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkws. Durch den Zusammenstoß wurde der Spiegel des Transporters beschädigt.

Verkehrsbedingt konnte der Fahrer des Ford Transit nicht unmittelbar nach dem Zusammenstoß anhalten. Er stellte anschließend fest, dass der Unfallgegner scheinbar einfach weiter fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizeistation Ober-Ramstadt sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zum Unfallgegner machen können. Zeugen können sich unter Telefon: 06154/6330-0 bei der Polizeistation in Ober-Ramstadt melden.

Groß-Gerau

Nach Diebstählen aus Autos – Kripo sucht weitere Geschädigte

Groß-Gerau (ots) – Nachdem in der Nacht zum 12. November im Dornheimer Neubaugebiet neun Diebstähle, davon vier Versuche, aus in der Bahnhofstraße, im Storchenweg, im Rotkelchenweg, in der Hölderlinstraße und der Alten Darmstädter Straße geparkten Fahrzeugen bekannt wurden und daraufhin ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger in Haft musste, sucht die Kripo nun nach weiteren Geschädigten.

Die Beamten haben noch eine Geldbörse sowie eine Art Schlüsseletui mit Münzgeld bei dem Verdächtigen gefunden, konnten aber diese beiden, möglicherweise ebenfalls aus abgestellten Fahrzeugen gestohlenen Gegenstände, noch keiner Straftat zuordnen.

Die Ermittler bitten daher etwaige Geschädigte um Kontaktaufnahme mit dem Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960. Die Ermittlungen zu möglicherweise weitere an den Taten beteiligten Verdächtigen dauern weiterhin an.

Kriminelle erbeuten Bargeld/Zeugen nach Einbruch gesucht

Groß-Gerau (ots) – Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Gartenstraße hatten es Kriminelle auf Bargeld abgesehen. Der Einbruch ereignete sich am Samstag (26.11.), zwischen 15.15 und 22.15 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher durch die Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Sie durchwühlten mehrere Zimmer.

Im Anschluss entwendeten sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall, Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Sie haben noch weitere Fragen zum Thema Prävention? Dann können Sie sich gerne an unsere Kolleginnen und Kollegen der Polizeilichen Beratungsstelle im Polizeipräsidium Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-40444 wenden. Weitere Informationen finden Sie auch unter diesem Link: https://k.polizei.hessen.de/1061598583.

Wohnungseinbrecher erbeuten Saugroboter

Kelsterbach (ots) – Ein Wohnhaus im Gladiolenweg geriet am Samstag (26.11.), in der Zeit zwischen 18.30 und 21.30 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten.

Sie durchsuchten mehrere Zimmer und ließen anschließend einen Saugroboter, Geld und eine Sporttasche mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Transporter aufgebrochen/Zeugen gesucht

Nauheim (ots) – In einen in der Heinrich-Zille-Straße abgestellten Transporter der Marke Fiat drangen Unbekannte in der Nacht zum Samstag (26.11.) ein. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug anschließend Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an das Kommissariat 42 der Polizei in Groß-Gerau unter 06152/1750.

Vier Fahrzeuge geplündert – Hoher Schaden

Kelsterbach (ots) – Vier im Bereich eines Firmengeländes im Langer Kornweg abgestellte Fahrzeuge der Marke Mercedes und BMW, gerieten in der Nacht zum Sonntag (27.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter zerstörten jeweils Scheiben der Fahrzeuge, um in die Innenräume einzudringen.

Im Anschluss öffneten die Unbekannten die Motorhauben, montierten alle Frontscheinwerfer, in zwei Fällen die Seitenspiegel sowie an einem Auto das Lenkrad, die Rückfahrkamera und Teile der Mittelkonsole aus bzw. ab und flüchteten anschließend unerkannt mit der Beute. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt über 80.000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Werkzeug von Baustelle gestohlen

Rüsselsheim (ots) – Nachdem bislang Unbekannte Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro von einer Baustelle im Hessenring gestohlen haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Kriminellen gelangten zwischen Freitagabend (25.11.) und Montagmorgen (28.11.) in den Kellerbereich der Baustelle. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend das Weite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Kreis Bergstraße

Polizei kontrolliert Spielhallen und Lokale

Heppenheim/Bürstadt (ots) – Am Mittwoch 23.11. und Freitag 25.11.2022 haben Beamte der Polizeidirektion Bergstraße, gemeinsam mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie Mitarbeitern der Ordnungsämter, mehrere Lokale und Spielhallen in Heppenheim und Bürstadt kontrolliert.

In Heppenheim überprüften die Kontrolleure am Mittwoch hierbei 7 Lokalitäten. In zwei Shisha-Bars stellten sie insgesamt 22 Kilogramm unversteuerten Tabaks sicher. Die Verantwortlichen müssen sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz verantworten. Zudem stellten die Beamten in einem Lokal einen Verstoß gegen die Brandschutzverordnung wegen eines nicht ordnungsgemäßen Kamins sowie einen Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz fest.

Am Freitag fanden die Kontrollen dann in Bürstadt statt. In Zusammenarbeit mit Kräften der Bereitschaftspolizei kontrollierten die Beamtinnen und Beamten rund 30 Personen, welche sich in insgesamt drei Shisha-Bars und Gaststätten aufhielten. Im Rahmen der Maßnahmen wurden bei drei Personen insgesamt 60 Gramm Haschisch, kleine Mengen Marihuana und 2 Gramm Kokain aufgefunden und beschlagnahmt. Die Ordnungshüter leiteten Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Weiterhin konnten in einer überprüften Shisha-Bar mehrere Dosen mit vermutlich unversteuertem Shisha-Tabak aufgefunden und sichergestellt werden. Der Inhaber wird sich nun wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz zu verantworten haben.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Lorsch (ots) – Ein Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße geriet in der Nacht zum Samstag (26.11.) in das Visier Krimineller. Die Unbekannte drangen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und entwendeten anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen mehrere Schmuckstücke.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Einbrecher lassen auch Auto mitgehen

Mörlenbach (ots) – In eine Wohnung im Birkenweg eingebrochen, sind bislang unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwochmorgen (23.11.) und Freitagmittag (25.11.). Die Täter drangen durch die Terrassentür in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer. Ihnen fielen unter anderem elektronische Geräte in die Hände. Weiterhin ließen die Kriminellen den vor der Tür geparkten schwarzen Grand Cherokee mit dem Kennzeichen HP-G 1076 im Wert von rund 40.000 Euro mitgehen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim (ots) – Am Freitagmorgen 25.11.2022 zwischen 09-11:30 Uhr, kam es in der Römerstraße/Kaiserstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer soll beim Ein- oder Ausparken ein anderes ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug beschädigt haben. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle.

Zu dem Fahrzeug und dem Fahrer gibt es noch keine Informationen. Der entstandene Sachschaden kann auf ca. 1.000 Euro geschätzt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Tel: 06206/9440126 in Verbindung zu setzen.

