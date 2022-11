Kaiserslautern – An vier Terminen im November hat der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg den vom DHB initiierten Grundschulaktionstag 2022 im Stadtgebiet Kaiserslautern durchgeführt.

Teilgenommen haben die Theodor-Heuss Grundschule, die Stresemann-Schule, die Grundschule Erzhütten sowie die Pestalozzischule, die am vergangenen Freitag mit mehr als 250 Grundschülern in der Barbarossahalle Kaiserslautern am Start war. Alle Kids erhielten vom TuS eine Teilnehmerurkunde und den Hanniball-Pass in Gold, Silber oder Bronze.

„Mit dem Grundschulaktionstag haben wir einen Nerv getroffen, das zeigen die Rekord-Zahlen aus dem vergangenen Jahr eindeutig“,

sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes.

„Wir sind ehrgeizig und wollen beim diesjährigen Grundschulaktionstag die Zahlen aus 2021 halten und im Idealfall sogar noch erhöhen, um wieder viele Kinder für den Handball zu begeistern.“

2021 hatten mehr als 185.000 Grundschulkinder und knapp 2.000 Grundschulen aus ganz Deutschland an der Aktion teilgenommen.

Für die Teilnahme und Durchführung der Grundschulaktionstage stellen der DHB und seine Landesverbände den Schulen und Vereinen hochwertige Materialien zur Verfügung. Diese beinhalten unter anderem den Hanniball-Pass, Erläuterungen zu Übungs- und Spielformen und Unterlagen für Sportlehrkräfte für die Vermittlung von Handball in der Grundschule. Der Hanniball-Pass wurde für Kinder im Alter zwischen 6 und 11 Jahren entwickelt. Er besteht aus fünf Übungen, die die koordinativen, technischen und athletischen Fertigkeiten der Kinder prüfen und gleichzeitig schulen. Die Übungen kommen aus den Bereichen Werfen und Fangen, Koordination, Schnelligkeit, Zielwerfen sowie Prellen.

Für die Organisation auf Seiten des TuS war Jugendleiterin Nicole Holstein verantwortlich, die an vier Vormittagen, unterstützt vom TuS-Trainerteam, Dansenberger Jugendspielern sowie Sportstudenten der Uni Kaiserslautern, den Kindern nicht nur den Handballsport nähergebracht hat, sondern auch den Spaß an Sport und Bewegung vermitteln konnte. Sie freute sich über die positive Resonanz und zeigte sich dankbar für die großartige Unterstützung, ohne die eine solche Mammutaufgabe nicht zu stemmen sei: