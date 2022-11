Kaiserslautern – Pünktlich zum ersten Adventswochenende eröffnete Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Beate Kimmel heute den 40. Kulturmarkt in der Fruchthalle.

Dieser lädt nun wieder bis zum 18. Dezember zum Bummeln, Schauen und Kaufen in weihnachtlicher Atmosphäre ein.

„Endlich ist unsere Fruchthalle wieder Schauplatz für kunsthandwerkliches Können“,

freute sich Kimmel am Nachmittag.

„Und ein festlicher Ort des fröhlichen Miteinanders und zum Wohlfühlen, den wir in diesen schwierigen Zeiten alle gut gebrauchen können“.

Fast ein Viertel der Ausstellenden sei erstmals mit dabei, neu seien auch die teilweise geänderten Öffnungszeiten des Kulturmarktes.

„Dieser hat samstags nun bereits ab 10:00 Uhr geöffnet, so dass sich nach dem Besuch des Wochenmarktes prima ein Gang über unseren Kulturmarkt anschließen lässt“-

An allen übrigen Tagen kann der Kulturmarkt von 12:00 bis 19:00 Uhr besucht werden, vor den Konzerten in der Fruchthalle sogar bis 20:00 Uhr. Insgesamt sind in den kommenden Wochen rund 70 professionelle Kunsthandwerkerinnen und Hobbykünstler vor Ort, zwölf von ihnen während des gesamten Zeitraums.

„Die anderen Ausstellenden wechseln, so dass es sich auf jeden Fall empfiehlt, öfter mal in der Fruchthalle vorbeizuschauen“,

so die Bürgermeisterin. Elf der Standbetreiberinnen und -betreiber kommen aus dem karitativen Bereich, darunter auch vier Schulen. Als Café-Betreiber konnten wieder die Berufsbildenden Schulen I und II gewonnen werden, die ein tolles Angebot an Kaffee und Kuchen, leckeren Waffeln und Sandwiches sowie an kalten Getränken bereithalten.

Auf dem diesjährigen Kulturmarkt gibt es erneut ein breites Produktsortiment zu entdecken, das von Schmuck bis Bekleidung, von Lichtobjekten bis Dekoartikeln, von Holz bis Keramik alles umfasst.

Darüber hinaus lädt ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm mit über 15 Darbietungen, die von Kindertanz über Ensembles der Musikschule, Chören aus der Stadt und dem Landkreis bis hin zu professionellen Musikerinnen und Musikern reichen, zu einem Besuch in der Fruchthalle ein. Abschließend bedankte sich Kimmel beim Team des Referates Kultur für die tolle Organisation. Einen besonderen Dank richtete sie an das Posaunenquartett der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, das die feierliche Eröffnung des Kulturmarktes musikalisch gestaltete.

Weitere Informationen zum Kulturmarkt in der Fruchthalle sind auf der städtischen Homepage unter www.kaiserslautern.de oder auf Homepage der Fruchthalle (www.fruchthalle.de) zu finden.