Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Samstag 26.11.2022 gegen 17:00 Uhr, beschädigte ein 53-Jähriger beim Einparkvorgang in der Wegelnburgstraße mit seinem Pkw einen dort geparkten blauen Renault. Danach entfernte sich der Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Auf Grund einer Personenbeschreibung eines Unfallzeugen konnte der Unfallverursacher durch Polizeikräfte angetroffen werden.

Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ermittlungen ergaben weiterhin, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wird wegen Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26.11.2022 – 27.11.2022, zwischen 23:00 Uhr und 00:15 Uhr versuchten 2 männliche, dunkel bekleidete Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Mundenheimer Straße aufzubrechen. Durch Polizeikräfte konnte das Tatfahrzeug der Unbekannten in Tatortnähe aufgefunden werden.

Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme erschien der 38-jährige Tatverdächtige vor Ort. Von diesem wurde Kleidung und ein Mobiltelefon als Beweismittel sichergestellt. An dem Automaten wurden Spuren gesichert.

Gegen den 38-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise hinsichtlich des zweiten Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2122 entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Zwischen Dienstag 22.11.2022 und Samstag 26.11.2022, 14:00 Uhr, wurde in der Ganderhofstraße ein brauner PKW BMW, welcher ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt stand, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Front linksseitig beschädigt. Wahrscheinlich wurde der Schaden beim Ein- oder Ausparken vor dem abgestellten PKW verursacht.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Im Zeitraum vom 25.11.2022 auf den 26.11.2022 wurde in der Anglerstraße im Ludwigshafener Stadtteil Edigheim ein am Straßenrand geparkter schwarzer Opel Astra durch einen Verkehrsunfall beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.