Bei Schlachtfest in Streit geraten

Dierbach (ots) – In den Abendstunden gerieten 2 Frauen auf dem Schlachtfest in Streit. Hintergrund für den Streit war, dass eine 41-jährige Frau aufgrund ihres Alkoholkonsums daran gehindert werden sollte, mit ihrem Fahrzeug zu fahren. Dies gefiel der Frau gar nicht und es kam zu einem Gerangel mit der Folge, dass die 41-Jährige einer weiteren Frau auf den Kopf schlug.

Durch die hinzugerufene Polizei konnte die Situation vor Ort beruhigt werden. Neben der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung wurde auch aufgrund der Alkoholisierung der Fahrzeugschlüssel der aufgebrachten Frau zur Verhinderung einer möglichen Autofahrt vorsorglich sichergestellt.

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Birkenhördt (ots) – Am Samstag 26.11.2022 meldeten gegen 23.00 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer einen Autofahrer, der in auffälliger Fahrweise von Bad Bergzabern in Richtung Birkenhördt unterwegs war. Kurz vor Birkenhördt konnte das Fahrzeug durch eine Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen werden.

Der 50 jährige Fahrer stand tatsächlich erheblich unter Alkoholeinwirkung. Er musste die eingesetzten Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen die Person eingeleitet.

Mit Leitplanke kollidiert und geflüchtet

Edenkoben/A65 (ots) – Am Sonntag 27.11.2022 meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 15 Uhr einen Elektro-PKW, welcher auf der A65 mit der Leitplanke kollidierte und seine Fahrt im Anschluss scheinbar unbeirrt fortsetzte. Der Verursacher konnte schlussendlich wenige Kilometer weiter gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der 48-jährige Fahrer schob die Schuld an dem Verkehrsunfall empört auf einen Ausfall seiner Fahrassistenzsysteme. Der wahre Grund für den Fahrfehler dürfte wohl woanders zu suchen sein:

Die von dem Fahrzeugführer ausgehende Alkoholfahne veranlasste die Polizeibeamten zu einem entsprechenden Test, welcher sodann einen Wert von 0,8 Promille ergab. Dem Mann aus Ludwigshafen wurde eine Blutprobe entnommen. Neben einem Strafverfahren aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs droht diesem weiter der Entzug der Fahrerlaubnis.

Gefährliches Fahrmanöver in der Bahnhofstraße – Zeugen gesucht

Edenkoben (ots) – Die Polizei Edenkoben sucht derzeit Zeugen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntag 27.11.2022 gegen 14:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Edenkoben ereignete. Dort soll der Fahrer eines roten Mini Cooper ein entgegenkommendes Fahrzeug zum Ausweichen gezwungen haben, woraufhin die begegnende Verkehrsteilnehmerin mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug kollidierte.

Der unbekannte Fahrer des Mini flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit. Zeugen welche das Geschehen beobachten oder weitere Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug geben können werden gebeten, sich fernmündlich (06323-9550) oder per Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.