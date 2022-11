Schlägerei in der Altstadt

Speyer (ots) – Zu einer Schlägerei vor einer Kneipe in der Speyerer Altstadt, in der Schustergasse kam es am 27.11.2022 gegen 04:00 Uhr. Hierbei schlugen laut Schilderungen von Zeugen 4 Männer, die bisher unerkannt blieben, auf 2 Partygänger ein, welche hierdurch leicht verletzt wurden.

Da es im Verlauf der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme zu Streit zwischen den beiden stark alkoholisierten Geschädigten und dem Türsteher des angrenzenden Lokals kam, musste diesen schließlich ein Platzverweis erteilt werden. Hierbei beleidigten die beiden Männer die eingesetzten Beamten, weshalb im Nachgang Strafanzeigen wegen Beleidigung erstattet werden.

Dem Platzverweis kamen sie zwar kurzzeitig nach, kehrten jedoch kurz darauf zurück. Schließlich mussten beide auf der Polizeiinspektion Speyer in Gewahrsam genommen werden.

Zeugen, die die oben geschilderte Auseinandersetzung beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise zu der Identität der unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Pkw-Fahrer auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen

Speyer (ots) – Am Sonntag 27.11.2022 gegen 03:00 Uhr kam ein aus Westheim (Pfalz) stammender Mann mit seinem hochmotorisierten Pkw in der Heinkelstraße auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Straßenlaterne, welche hierbei vollständig aus der Betonverankerung gerissen wurde.

Wohl auch weil die Airbags auslösten, blieb der Fahrer unverletzt. Der Pkw konnte erst nach langwierigen Bergungsarbeiten abgeschleppt werden. Da die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen konnte, wurde zunächst ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,75 Promille ergab. Der Mann wurde hieraufhin auf die Polizeiinspektion Speyer verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der späteren Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Der Fahrer schilderte, dass der Pkw von alleine nach rechts eingelenkt habe und sich anschließend nicht mehr lenken ließ, wobei es sich nach Einschätzung der Polizei um eine Schutzbehauptung handeln dürfte. Inwiefern eine nicht angepasste Geschwindigkeit zum Unfall beigetragen hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Durch Beamte der Polizeiinspektion Speyer konnte in der Nacht vom 26.11.2022 auf den 27.11.2022 im Bereich der Industriestraße ein E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Verlauf der Kontrolle fiel auf, dass dieser Alkohol und Cannabis konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter vorsorglich sichergestellt.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch beim Führen sogenannter Elektrokleinstfahrzeuge die bekannte 0,5 Promille-Grenze gilt.