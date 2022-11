Unbelehrbar

Schwegenheim (ots) – Aufgrund einer auffälligen Fahrweise sowie Zeugenhinweisen konnten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Abend des 26.11.2022 in Schwegenheim einen 32-Jährigen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 32-Jährige wies eine Alkoholisierung von 3,03 Promille auf, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde.

Er wurde zur Blutentnahme zur Polizeiinspektion Germersheim verbracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die weitere Nacht verbrachte der Mann im Gewahrsam der Polizeiinspektion Germersheim.

Einen Führerschein hatte der 32-Jährige nicht mehr. Diesen hatte er bereits am Vortag bei der Polizeiinspektion Germersheim abgeben müssen, nachdem er zuvor mit 2,44 Promille mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen war.

Mehrere Außenspiegel an Fahrzeugen entwendet

Birkenhördt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 26.11.2022 wurden durch bislang unbekannte Täter an mehreren Fahrzeugen in der Hauptstraße in Birkenhördt die Außenspiegel abmontiert und entwendet. In bislang drei bekannten Fällen wurde jeweils nur der rechte Außenspiegel entwendet.

An einem weiteren Fahrzeug wurde versucht der Außenspiegel zu entwendet. Unter Umständen wurden die Täter hierbei bei der Tatausführung gestört und entfernten sich von der Örtlichkeit.

Insgesamt ist bislang ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Bad Bergzabern, Tel: 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de.