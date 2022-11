Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach versuchten Taschendiebstählen

Frankfurt (ots) – (fue) Polizeibeamten fiel am Freitag, den 25. November 2022,

gegen 20.40 Uhr, ein junger Mann auf, welcher sich in Manier eines Taschendiebes

über den Weihnachtsmarkt bewegte.

Zunächst versuchte er, an der Handtasche einer Besucherin den Drehknopf der

Tasche zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Schließlich startete er einen zweiten

Versuch bei einer anderen Weihnachtsmarktbesucherin. Hier täuschte er mit seinem

Smartphone ein Telefonat vor, näherte sich so der Frau und griff mit der rechten

Hand in die rechte Jackenaußentasche der Frau.

Dieser Versuch misslang jedoch ebenfalls, da die 27-jährige Geschädigte den

Diebstahlsversuch bemerkt hatte. Danach erfolgte die Festnahme des 17-Jährigen.

Frankfurt-Bonames: Pkw-Brand

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 26. November 2022, gegen 01.20 Uhr,

brannte ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw der Marke Nissan Qashqai in der

Straße Homburger Hohl, in Höhe der Hausnummer 49.

Durch die große Hitzeentwicklung wurde auch ein davor geparkter VW Polo in

Mitleidenschaft gezogen.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand der beiden Fahrzeuge mittels Löschschaum zu

ersticken. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend EUR

beziffern, Personen wurden nicht verletzt.

Bislang ist unklar, wodurch der Brand entstand. Die Untersuchungen der Polizei

hierzu dauern an.

Frankfurt-Innenstadt: 27-Jähriger verletzt

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 27. November 2022, gegen 04.05 Uhr, war

ein 27-Jähriger in Begleitung zweier Bekannter zu Fuß auf dem Weg durch die

Biebergasse.

Hier trafen sie auf vier männliche Personen, die offensichtlich Streit mit ihnen

suchten. Plötzlich zog eine dieser Personen eine Schusswaffe, vermutlich eine

Reizstoffpistole, und gab einen Schuss in Richtung des Gesichtes des 27-Jährigen

ab.

Danach verschwanden die Unbekannten. Der 27-Jährige wurde in einem Krankenhaus

behandelt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.