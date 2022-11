Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Fahrerflucht im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Edelzell – Am Sonntag (27.11.2022) gegen 01.30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda die Engelhelmser Straße in Edelzell. Beim Linksabbiegen in die Heinrich-König-Straße verlor dieser die Kontrolle über seinen Pkw BMW 320, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Verkehrszeichen um. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug auf einem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Trotz des durchnässten Erdreichs gelang es dem Fahrer, sein Fahrzeug aus dem Vorgarten zu befreien und die Unfallstelle unerlaubt zu verlassen. Er fuhr nach Hause, stellte dort das verunfallte Fahrzeug in die Garage und ging zu Bett. Der aufnehmenden Streife der Polizeistation Fulda bereitete es aber keine Mühe, den Unfallverursacher zu ermitteln. Diese folgten einfach den Spuren von der Unfallstelle bis zur Garage des Verursachers. Anschließend wurde dieser von der Streife geweckt. Hier stellte sich heraus, dass der Fahrer zudem unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Alkoholisierter Sattelzug-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Sachschaden in Höhe von ca. 25.000,- Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Samstagabend (26.11.) auf der A 7 bei Uttrichshausen. Der bei einer niederländischen Spedition beschäftigte 46-jährige Fahrer aus Rumänien war mit seinem Sattelzug gegen 22:30 Uhr aus Richtung Fulda kommend zunächst in Richtung Landesgrenze Hessen/Bayern unterwegs. Als er an der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen-West von der Autobahn abfahren wollte, kam er auf dem dortigen Verzögerungsstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte auf ca. 80 Meter die Schutzplanke und kam schließlich auf der angrenzenden Grünfläche zum Stillstand. Durch die eingesetzte Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg wurde festgestellt, dass der rumänische Staatsbürger erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb der Mann zur Durchführung einer Blutentnahme vorübergehend in Polizeigewahrsam kam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Für die Dauer der 2,5-stündigen aufwendigen Bergung des Sattelzugs mit zwei Autokränen musste im Bereich der Unfallstelle ein Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt werden. Zu Behinderungen kam es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens aber nicht.

Auffahrunfall mit Personenschaden

Am Freitag, 25.11.2022, ereignete sich um 11:25 Uhr in der Petersberger Straße in Fulda ein Verkehrsunfall. Ein Pkw VW Golf musste an der Einmündung der Straße Am Ziegelberg wegen einer roten Ampel anhalten. Der 21-jährige Fahrer eines nachfolgenden Klein-Lkw bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Dadurch wurde die 47-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Pkw-Fahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss und flüchtet zu Fuß

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld – Am Samstagmorgen (26.11.2022) befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld gegen 03.40 Uhr die Frankfurter Straße stadteinwärts. Unmittelbar nach der Hochbrücke, kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw BMW in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mehrfach mit der dort befindlichen Schutzplanke. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, entfernte sich der Fahrzeugführer fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle. Der flüchtige Fahrzeugführer konnte jedoch wenige Minuten nach dem Unfall durch eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt werden. Da bei ihm Alkoholeinfluss festgestellt werden konnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L3170 – Pkw-Fahrerin schwer verletzt – Zeugenaufruf

Hünfeld (ots)

Am Samstag (26.11.2022) ereignete sich gegen 08.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 3170, zwischen Arzell und Buchenau, bei dem eine Beteiligte lebensbedrohlich verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 21-jährige Fahrerin aus dem Bereich Philippsthal (Werra) mit einem Kleinwagen Suzuki die L 3170 aus Arzell kommend in Richtung Buchenau. In einer Rechtskurve kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt. Die Verletzte musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden und kam nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb durch das Unfallgeschehen unverletzt. Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die L 3170 voll gesperrt werden. Hinweise bzw. Angaben zum Unfallhergang bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Insbesondere der Fahrer / die Fahrerin eines dunklen Pkw, der sich unmittelbar vor dem Lkw befand, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Ein 27-jähriger Bad Hersfelder parkte seinen Pkw Opel Corsa am 22.11.22 gegen 11.00 Uhr in Bad Hersfeld in der Bismarckstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Am 24.11.22 gegen 12.15 Uhr stellte er fest, dass sein Pkw an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Ein bisher unbekannter Fahrer streifte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Seite des geparkten Pkw und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Hinweise bitte die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit am Steuer

Bad Hersfeld – Ein 58-jähriger Bad Hersfelder parkte seinen Pkw VW Golf in Bad Hersfeld in der Straße An der Haune auf dem Gelände einer Tankstelle. Beim Ausparken setzte er zurück und stieß dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf einer 24-jährigen Hersfelderin. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 24-jährige konnte das amtliche Kennzeichen des flüchtigen Pkw ablesen und der Polizei mitteilen. Der 58-jährige Unfallverursacher konnte daraufhin ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht mit Leichtverletzten im Bereich der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda – Zeugenaufruf

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Rotenburg- Am Mittwoch (23.11.22) befuhr ein 65-jähriger Rotenburger gegen 11.30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad (Roller) die Brücke der Städtepartnerschaften in Richtung Untertor. Eine 48-jährige Fahrzeugführerin aus Rotenburg fuhr mit ihrem Opel Kombi vor dem Rollerfahrer in gleiche Richtung. Kurz vor der Kreuzung wechselte die Rotenburgerin den Fahrstreifen nach rechts, ohne auf den rückwärtigen Verkehr (Rollerfahrer) zu achten. Der 65-jährige, der sich neben dem Pkw der 48-Jährigen befand, musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Die Fahrerin des Opel Kombi entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen bitte die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de