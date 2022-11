Kassel-Wesertor: Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus

Kassel (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 03:50 Uhr brach in einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienwohnhauses in der Fuldatalstraße in Kassel ein Brand aus. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte unter Einsatz einer Drehleiter 25 Hausbewohner des Mehrfamilienwohnhauses evakuieren. Drei Hausbewohner erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation; sie wurden vor Ort ambulant behandelt und auch sogleich wieder entlassen. Ein anderer Hausbewohner wurde mit leichten Beschwerden am Rücken vorsichtshalber ins Klinikum Kassel transportiert. Durch den Brand und die entstehende Rauchentwicklung ist das Mehrfamilienwohnhaus nunmehr vorerst unbewohnbar. Die Hausbewohner kommen bei Verwandten bzw. Freunden unter. Nach Angaben der Feuerwehr beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine Summe im unteren 6-stelligen Eurobereich. Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandauslöseursache, die momentan noch ungeklärt ist, aufgenommen.