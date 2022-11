Verkehrsunfall- Sachschaden

Unfallort: Ober-Eschbacher Straße, 61350 Bad Homburg v.d.H. Unfallzeit: Samstag, 26.11.2022, 11:16 Uhr Unfallhergang: Ein 50-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller BMW, befuhr die Ober-Eschbacher Straße aus Richtung Jahnstraße kommend, in Fahrtrichtung L3003. Ein 72-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Porsche, fuhr hierbei direkt vor dem BMW-Fahrer in dieselbe Richtung. Der Porsche-Fahrer musste sodann an der Kreuzung Ober-Eschbacher Straße/ L3003 verkehrsbedingt anhalten. Der BMW- Fahrer erkannte die Anhaltesituation des Vordermannes zu spät und fuhr diesem auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf 7500,-EUR geschätzt.

Einbrecher in Oberursel

Oberursel, Köhlerweg, Marienbader Straße, 25.11.2022, 22:30 Uhr – 26.11.2022, 08:00 Uhr,

(mas) In der Nacht zu Samstag brachen noch unbekannte Täter in mehrere Garagen im Köhlerweg sowie der Marienbader Straße in Oberursel ein und entwendeten Fahrräder. In der Marienbader Straße überstiegen die Täter zunächst einen hohen Holzzaun, bevor sie ein E-Bike im Wert von mehreren Tausend Euro aus einer Garage entwenden konnten. Im Köhlerweg brachen die Unbekannten mit Gewalt zunächst eine Seitentür einer Garage auf. Im Inneren erbeuteten sie so dann zwei E-Bikes und flohen durch das Garagentor. Auch hier entstand dem Geschädigten ein Schaden von mehreren Tausend Euro. An einem weiteren Haus im Köhlerweg hinterließen die Täter nur Sachschaden, als Ihnen zwar durch das Aufhebeln mehrere Türen der Zutritt zu einem Gartenhaus gelang, allerdings nicht das Entwenden des dort abgestellten E-Bikes, denn dieses war zusätzlich gesichert. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten wie bereits zuvor, unerkannt vom Tatort. Personen die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06172 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.

Gartenhütte in Steinbach aufgebrochen,

Steinbach, Rombergstraße,

25.11.2022, 04:30 Uhr,

(mas) Am frühen Freitagmorgen brachen Unbekannte in eine Gartenhütte im Rombergweg in Steinbach ein und entwendeten drei Fahrräder. Die noch unbekannten Täter begaben sich zunächst zu einem Grundstück im Rombergstraße, wo diese ein circa 2m hohes Gartentor überwanden um anschließend den dahinterliegenden Bereich nach Wertsachen abzusuchen. Ohne Beute zu machen, begaben sie sich zu einem Nachbargrundstück, wo sie gegen 04:30 Uhr gewaltsam ein Gartenhaus aufbrachen. Hier konnten sie Fahrräder in einem geschätzten Wert von 1.500 EUR entwenden und fliehen. Die drei maskierten Täter wurden im Vorfeld beobachtet. Sie trugen alle graue Jogginghosen, graue Jacken, Turnschuhe und Gartenhandschuhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 120-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Kindergarten,

Oberursel, Neuhausstraße,

24.11.2022, 08:00 Uhr – 25.11.2022, 08:15 Uhr,

(mas) Zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen beschädigten Unbekannte die Eingangstür eines Bauwagens des Kindergartens in der Neuhausstraße in Oberursel. Die Täter warfen mit faustgroßen Steinen gegen die Eingangstür des zum Aufenthaltsraum umfunktionierten Bauwagens. Hierbei entstand sowohl am Holzrahmen sowie an der Glaseinfassung ein Schaden von geschätzt 500 EUR. Hinweise zu den Täterinnen oder den Tätern nimmt die Polizei Oberursel unter der Rufnummer 06171/6240-0 entgegen.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus; Die Täter kamen in derselben Nacht ein zweites Mal Tatzeit: Freitag, 25.11.2022, 18:28 Uhr bis 20:10 Uhr und: Samstag, 26.11.2022, 04:25 Uhr Tatort: 61462 Königstein i .T. , Höhenblick

Bislang unbekannte Täter betraten unbemerkt das umzäunte Grundstück des Einfamilienhauses, indem sie einen Bewegungsmelder zerstörten und das Gartentor aufhebelten. Anschließend kletterten sie über eine dort aufgefundene Leiter zum ersten Stockwerk hoch, schlugen eine Scheibe ein und stiegen in ein Schlafzimmer ein. Da die Täter aber im Inneren die Alarmanlage auslösten, flohen sie unerkannt vom Tatort. Ob sie dabei Beute machten, ist bisher ungeklärt. Noch in der gleichen Nacht kehrten vermutlich dieselben Täter zurück und stellten die schon zuvor genutzte Leiter erneut am Haus auf. Bevor sie jedoch einsteigen konnten, wurden sie von dem inzwischen eingesetzten Sicherheitsdienst bei der Tat überrascht. Den Tätern gelang es trotzdem, ein zweites Mal unerkannt zu flüchten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 / 120-0

Schwerer Diebstahl und Bedrohung zum Nachteil von Fußballspielern Tatzeit: Freitag, 25.11.2022, 21:25 Uhr Tatort: Vereinsheim 1. FC Königstein, 61462 Königstein, Falkensteiner Straße

Während die Vereinsmitglieder auf dem Fußballplatz trainierten, brach ein Täter gewaltsam die Umkleidekabine auf. Ein Zweiter stand davor Wache. Der Täter in der Umkleide durchwühlte die abgelegten Sachen und entwendete von zwei Spielern ca. 85 Euro Bargeld. Die Tat blieb aber nicht unbemerkt und so wurden die Täter von einem der Vereinsmitglieder in unmittelbarer Nähe entdeckt und zur Rede gestellt. Nachdem dann aber einer der Täter mit einem Pfefferspray drohte, zog sich der Fußballspieler zurück, während sich die Männer schnell entfernten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172 / 120-0

Diebstahl von Fahrradteile aus Gartenhütte Tatzeit: Mittwoch, 23.11.2022 bis Samstag, 26.11.2022 Tatort: 61476 Kronberg i.T. Am Rothlauf

Böses Erwachen für die Besitzerin eines E-Bikes. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Samstag betrat ein unbekannter Täter das Grundstück des Einfamilienhauses und gelangte so zur unverschlossenen Gartenhütte. Zwar ließ der Täter das Fahrrad zurück, dafür wurden aber der dazugehörige Akku und Fahrradcomputer im Wert von ca. 750 Euro entwendet. Der Täter flüchtete unerkannt. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei Königstein unter 06174 / 9266-0

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten und hohem Sachschaden

Unfallzeit: Samstag, 26.11.2022, 13:30 Uhr

Unfallort: L 3041/ Neu-Anspach, Ecke Laubweg, , Abfahrt Hessenpark

Sachverhalt:

Ein 59-jähriger Mann aus Neu-Anspach befuhr mit seinem Mercedes Vito die L3041 von Neu-Anspach kommend in Richtung Wehrheim (Obernhain). Eine 59-jährige Frau aus Hanau fuhr mit ihrem BMW- Mini dem Mercedes entgegen und wollte nach links in Richtung Hessenpark einbiegen.

Dazu befuhr sie die dortige Linksabbiegerspur. Auf Höhe der Abbiegespur kam der 59-jährige aus bislang ungeklärten Gründen nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte, vermutlich ungebremst, frontal mit dem Mini. Dieser wurde durch den Aufprall über die rechte Fahrspur und den Grünstreifen bis zum angrenzenden Radweg geschleudert, wo er zum Stillstand kam. Der Mercedes wurde um ca. 180° gedreht und kam wenige Meter hinter der Kollisionsstelle, auf dem Abbiegestreifen zum Stillstand.

Der Fahrer des Mercedes wurde schwer und sein Beifahrer leicht verletzt. Die Fahrerin und die Beifahrerin des BMW Mini wurden schwer verletzt. Alle wurde in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Beifahrerin des BMW Minis wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Im Mini befand sich auch ein Hund, welcher ebenfalls schwere Verletzungen erlitt.

Sachschaden: ca. 50.000, -EUR

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten und hohem Sachschaden

Unfallzeit: Samstag, 26.11.2022, 18:19 Uhr

Unfallort: B275, Usingen Fahrtrichtung Merzhausen

Sachverhalt:

Ein 51-jähriger Mann aus Neu-Anspach befuhr mit seinem Toyota die B 275 aus Richtung Usingen kommend in Richtung Merzhausen. In Höhe der Südtangente wollte er nach links einbiegen und wechselte nach links auf den Linksabbiegerstreifen. Aus Richtung Merzhausen befuhr eine 20-jährige Frau aus Weilrod mit ihrem Ford ebenfalls die B275 und wollte in Richtung Usingen weiterfahren. Als der Toyota Fahrer nach links auf die Südtangente abbog, übersah er die Ford Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß prallten abgerissene Fahrzeugteile gegen zwei wartende PKW. Diese kamen aus Richtung Südtangente und wollten nach links auf die B 275 in Richtung Merzhausen einbiegen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Fahrer des Toyotas, der sich allein im Fahrzeug befand, wurde bei dem Aufprall nicht verletzt. Die Fahrerin des Fords und ihre beiden Mitfahrer wurden schwer verletzt und wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Toyotafahrer ergab einen Wert von 0,67 Promille. Sachschaden: ca. 36.000,-EUR

Straftaten:

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug auf Straßen, Wegen oder Plätzen Tatzeit: Freitag, 25.11.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 26.11.2022, 9:00 Uhr Tatort: 61279 Grävenwiesbach, Industriestraße

Sachverhalt:

Bisher unbekannte Täter begaben sich im Tatzeitraum zur Rückseite eines Honda Civic in der Industriestraße in Grävenwiesbach, welcher ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus stand.

Hier schlugen sie auf unbekannte Art und Weise die Heckscheibe ein. Sachschaden: ca. 500,-EUR Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der DEG unter der Telefonnummer: 06081/ 9208-0 zu melden

Führen eines Fahrzeuges bei Fahrunsicherheit infolge des Genusses berauschender Mittel

Tatzeit: Freitag, 25.11.2022, 23:33 Uhr

Tatort: 61250 Usingen, Weilburger Straße 46

Sachverhalt:

Der Streife fiel ein 31-jähriger Mann aus Usingen mit seinem Mercedes in der Weilburger Straße in Usingen auf. Aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten und einem positiven Urintest steht dieser nun im Verdacht, ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt zu haben, obwohl er infolge des Genusses berauschender Mittel hierzu nicht sicher in der Lage war.