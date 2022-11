Wiesbaden: Die Polizei-News

Frau grundlos geschlagen – Täterin festgenommen, Wiesbaden,

Kostheim, Hauptstraße, Freitag, 25.11.2022, 16:25 Uhr

(cp)Freitagnachmittag wurde in Kostheim eine junge Frau grundlos geschlagen,

gestoßen und beleidigt. Die Täterin schlug kurze Zeit später noch gegen den

Außenspiegel eines Autos. Sie wurde im Rahmen der Fahndung durch die Polizei

festgenommen. Die 20 Jahre alte Frau befand sich gegen 16:25 Uhr arglos an der

Bushaltestelle „Luisenstraße“ in der Hauptstraße, als ihr plötzlich von hinten

gegen den Rücken geschlagen wurde. Die 44 Jahre alte Täterin, die dem Opfer bis

dato unbekannt war, schubste die junge Frau dann auch noch weg und schrie ihr

gegenüber Beleidigungen aus. Anschließend ging die Angreiferin, die einen

Einkaufswagen vor sich herschob in Richtung Mainbrücke davon. Die Polizei nahm

die Fahndung auf. Eine Streife wurde hierbei in der Floßhafenstraße von einer

57-jährigen Autofahrerin angesprochen. Hier hatte die Täterin gegen den

Außenspiegel des Dacias der Dame geschlagen. Am Mainufer konnte die mutmaßliche

Täterin dann angetroffen werden. Die 44-Jährige war hierbei dermaßen aggressiv,

dass sie von der Streife zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Frau zur Überprüfung ihres

Gesundheitszustandes in eine Klinik eingewiesen.

Junges Paar angegriffen – Täter festgenommen, Wiesbaden, Mitte,

Bahnhofstraße, Reisinger Anlagen, Samstag, 26.11.2022, 18:30 Uhr

(cp)In Wiesbaden wurde Samstagabend ein junges Paar beim Gassigehen von einem

Unbekannten angegriffen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Das Paar,

eine 21 Jahre alte Wiesbadenerin und ihr ebenfalls aus Wiesbaden stammender

27-jähriger Freund, führten gegen 18:30 Uhr ihren Hund in den Reisinger Anlagen

aus. Hier bemerkte die 21-Jährige einen Mann, der eine Flasche auf den Boden

geworfen haben soll, welche hierdurch zu Bruch gegangen sei. Die Frau habe den

ihr unbekannten Mann dann darauf angesprochen, woraufhin dieser sie kurz gewürgt

und weggestoßen habe. Ihr Freund soll, als er dazwischen ging, von dem Mann

geschlagen worden sein. Der Freund wehrte sich und beide Männer gingen zu Boden,

wo der Täter weiter auf den 27-Jährigen eingeschlagen und ihn getreten haben

soll. Der 26-Jahre alte mutmaßliche Täter wurde noch in der Reisinger Anlage

festgenommen, wobei er auch noch eine geringe Menge Drogen dabei hatte.

Ernsthaft verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. Zeuginnen und

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 0611 / 3452140 mit dem 1.

Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Auf Taxi und Passant eingeschlagen – Täter festgenommen, Wiesbaden, Mitte,

Kaiser-Friedrich-Platz, Samstag, 26.11.2022, 23:27 Uhr

(cp)Samstagnacht schlug ein Mann in Wiesbaden mit einem Stockschirm auf ein

geparktes Taxi ein. Als ein Passant einschritt, schlug er diesem ins Gesicht und

bedrohte auch noch Polizeibeamte. Der 55 Jahre alte Wiesbadener wurde gegen

23:30 Uhr auf dem Kaiser Friedrich-Platz von einem Passanten dabei beobachtet,

wie er mit einem Stockschirm auf ein dort abgestelltes Taxi einschlug. Der 60

Jahre alte Passant aus Eltville sprach ihn an, woraufhin ihm der 55-Jährige

einen Fausthieb ins Gesicht verpasst haben soll. Anschließend habe der

angetrunkene Täter den 60-Jährigen zu Boden gerungen. Nachdem dieser sich wieder

aufgerappelt hatte, habe der Täter bis zum Eintreffen der von Zeugen alarmierten

Polizei noch mehrmals vergeblich versucht auf den Mann einzuschlagen. Zwei

Streifen nahmen den mutmaßlichen Täter schließlich fest, wobei er die

Polizistinnen und Polizisten bedroht und beleidigt haben soll. Aufgrund seiner

Aggressivität, nicht zuletzt aber auch wegen seiner rund 1,8 Promille, durfte er

den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Der 60-Jährige wurde durch

den Fausthieb zwar leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden.

An dem Taxi entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen, Wiesbaden, Biebricher

Allee/Tannhäuser Straße, Freitag, 25.11.2022, 20:25 Uhr

(am) Am Freitagabend kam es auf der Biebricher Allee zu einem folgenschweren

Verkehrsunfall. Es wurden 2 Person verletzt und 4 Fahrzeuge beschädigt. Ein 53

Jahre alter Mann aus Wiesbaden fuhr gegen 20:25 Uhr mit seinem Pkw BMW von einem

Privatgrundstück auf die Biebricher Allee. Dabei achtete er nicht auf den von

links kommenden und bevorrechtigten BMW eines 24-jährigen Wiesbadeners, der die

Biebricher Allee in Richtung Biebrich fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen

beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf die

Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit dem Mercedes Sprinter eines

36-jährigen Hochheimers und dem Pkw Ford eines 43-jährigen Wiesbadeners. Der

Unfallverursacher und der Hochheimer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die

beiden BMW und der Sprinter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 32.000,- EUR. Die Biebricher

Allee musste in Richtung Biebrich für die Dauer der Unfallaufnahme und die

Reinigung der Unfallstelle gesperrt werden. Es kam zu leichten

Verkehrsbehinderungen. Das 5. Polizeirevier bittet Zeuginnen und Zeugen, sich

unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Jugendlicher bedroht und Jacke gefordert, Wiesbaden, Friedrichstraße,

Samstag, 26.11.2022, 21:35 Uhr

(am) Am Samstagabend wurde in der Friedrichstraße ein Jugendlicher von einem

Täter bedroht und zur Herausgabe seiner Jacke aufgefordert. Der Jugendliche

konnte vor dem Täter fliehen. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Wiesbaden, der

in Begleitung seines Bruders unterwegs war, soll gegen 21:35 Uhr in der

Friedrichstraße von einem unbekannten Täter angesprochen und unter einem Vorwand

in eine angrenzende Passage gelockt worden sein. Dort soll der Täter mit

Drohungen die Herausgabe seiner Jacke gefordert haben. Der Jugendliche konnte

sich jedoch in einen gerade abfahrenden Linienbus flüchten. Der Täter bestieg

zusammen mit einer Gruppe Jugendlicher ebenfalls den Bus und folgte dem

Geschädigten. Dieser hatte die Verfolger bemerkt, stieg in der Bleichstraße

wieder aus dem Bus und rannte zum nahegelegenen Polizeirevier. Die Verfolger

drehten nun ab und flüchteten in Richtung Helenenstraße. Eine sofort

eingeleitete Fahndung nach der Gruppe hatte bisher keinen Erfolg. Der Haupttäter

wurde als ca. 15 Jahre alt und 175 cm groß beschrieben. Er soll einen

Oberlippenbart, schwarze Haare und eine Basecap getragen haben. Bekleidet war er

mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen und weißen Schuhen. Das Haus des

Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Kontrollmaßnahmen „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“, Wiesbaden, Stadtgebiet,

Samstag/Sonntag, 26./27.11.2022

(am) Am Samstagabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der

Stadtpolizei wieder Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Gemeinsam Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Einsatzkräfte waren am Samstagabend zwischen 19:00 Uhr und

03:00 Uhr unterwegs. Die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt,

der Parkanlage „Warmer Damm“, am Schlachthof, der Reisinger Anlage, sowie im

Schelmengraben beim ehemaligen Einkaufszentrum gelegt. Bei den Kontrollen von

mehreren Personengruppen wurden 39 Personen überprüft. Bei einer Kontrolle wurde

eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und ein entsprechendes Verfahren

eingeleitet. Erfreulicherweise wurden bei den Kontrollen innerhalb der

Waffenverbotszone keine Waffen oder gefährliche Gegenstände festgestellt. Stadt

und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng

kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die

Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher in Niedernhausen

Niedernhausen, Kastanienweg,

25.11.2022 13:00 Uhr – 26.11.22 13:00 Uhr Unbekannte brachen zwischen

Freitagmittag und Samstagmittag im Kastanienweg in Niedernhausen in drei

Einfamilienhäuser ein. Die Täter konnten sich bei zwei der drei Gebäude Zutritt

verschaffen und Wertsachen im mittleren dreistelligen Eurobereich entwenden.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer

06124/7078 – 0 an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler zu wenden.

Niedernhausen-Oberjosbach, Heftricher Weg 25.11.2022 17:00 Uhr – 26.11.2022

13:00 Uhr Einbruch in einen Bungalow. Unbekannte Täter brachen im Heftricher Weg

in einen Bungalow ein. Sie gelangten durch Aufhebeln der Eingangstür in den

Bungalow und durchwühlten sämtliche Schubläden und Schränke. Gestohlen wurde

jedoch nichts.

Niedernhausen-Niederseelbach, Pfarrstraße 26.11.2022 15:30 Uhr – 26.11.2022

17:50 Uhr Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte hebelten ein

Fenster des Gebäudes auf und verschafften sich so Zugang. Noch bevor sie

Wertgegenstände entwenden konnten wurden sie jedoch durch einen Hund in die

Flucht getrieben.

Verkehrsunfallflucht in Idstein

Idstein-Kernstadt, Wiesbadener Straße

26.11.2022 08:50 Uhr – 26.11.2022 12:40 Uhr

Am Samstagmorgen parkte der Besitzer eines schwarzen Renault Megane seinen PKW

auf dem Parkplatz der Volksbank. Im Zeitraum zwischen 08:50 Uhr und 12:40 Uhr

beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den Renault an dem Radlauf sowie den

Kotflügel hinten links. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.500

Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126)

9493-0 an die Polizeistation Idstein zu wenden.

Fluchtversuch durch die Wisper missglückt

Am Freitagabend, 27.11.2022, wurde eine Streife der Polizeistation Rüdesheim

nach Lorch-Ranselberg gerufen. Dort sollte sich ein Paar lautstark auf der

Straße streiten. Bei dem Mann sollte es sich um eine per Haftbefehl gesuchte und

der Polizei bestens bekannte Person handeln. Auf der Anfahrt konnte in Lorch, am

dortigen REWE-Markt, eben diese männliche Person gesichtet werden. Beim Anblick

der Streife ergriff der Mann sofort die Flucht. Er versuchte sich durch einen

beherzten Sprung in die nahe gelegene Wisper der Festnahme zu entziehen. Die

eingesetzte Streife ging derweilen über eine nur 10 Meter entfernte Brücke auf

die andere Seite des Ufers. Dort wurde dann dem ziemlich nassen Flüchtenden die

Festnahme erklärt. Er wurde zunächst zur Dienststelle verbracht. Bei einer

gründlichen Durchsuchung konnten zusätzlich noch Drogen in Form von Amphetamin

aufgefunden werden. Somit wurde die nächste Strafanzeige fällig. Im Anschluss

wurde der Mann in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht. (mb)