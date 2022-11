Ladendetektiven Drogen zum Kauf angeboten – Polizei verständigt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Eine 47jährige Dame bot am Samstag Nachmittag vor einem Warenhaus in der Mannheimer Innenstadt Drogen zum Kauf an. Bei den vermeintlichen Käufern handelte es sich jedoch um zwei Ladendetektive, welche das Angebot dankend ablehnten und die Polizei verständigten.

Bis zum Eintreffen der Polizei behielten die Detektive die Dame im Blick. Hierbei wurden sie Zeugen eines Diebstahls. Die Dame nahm zwei Pullover vom Außenständer des Warenhauses und verstaute diese in einer mitgeführten Tragetasche.

Im Anschluss wollte sie die Örtlichkeit verlassen, wurde jedoch durch die mittlerweile eingetroffenen Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der mitgeführten Tasche sowie körperlichen Durchsuchung der Dame, konnte das Diebesgut und geringe Mengen verkaufsfertiges, abgepacktes Marihuana aufgefunden werden. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Ladendiebstahl wurde eingeleitet.

Auto überschlägt sich

Mannheim (ots) – Am Samstag um 13.25 Uhr ereignete sich in der Diffenestraße in Fahrtrichtung Sandhofen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Führern. Der Unfallverursacher übersah beim Fahrstreifenwechsel den rechts neben ihm befindlichen Unfallgeschädigten, wodurch es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des Unfallgeschädigten nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und stieß zunächst mit seinem Vorderrad gegen den rechts befindlichen Bordstein. In der Folge überschlug sich der Pkw und blieb kurz vor der Auffahrt zur Diffenebrücke auf dem Dach liegen. Der Pkw des Unfallverursachers erlitt einen Achsbruch und kam ebenfalls zum Stillstand.

Der Unfallgeschädigte wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und in ein nahgelegenes Krankenhaus eingliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Schadenshöhe von insgesamt ca. 18.000 Euro. Durch die Beschädigungen am Pkw des Geschädigten trat ein wirtschaftlicher Totalschaden (10.000 Euro) ein, der Pkw wurde geborgen und durch eine Fachfirma abgeschleppt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bei mehreren Pkw Fenster eingeschlagen und Gegenstände entwendet

Mannheim-Neuostheim (ots) – Ein oder mehrere Unbekannte schlugen im Stadtteil Rheinau, in der Nacht des 25./26.11.2022, die Fensterscheiben von insgesamt sechs in der Karlsruher Straße und Schifferstadter Straße geparkten Pkw ein, durchwühlten diese und entwendeten diverse Gegenstände. Der genaue Umfang der entwendeten Gegenstände und deren Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Der Sachschaden beläuft auf mehrere tausend Euro. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, aufzunehmen.

Unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln Fahrzeug geführt

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.00 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal im Bereich der Untermühlaustraße einen 40-jährigen Opel Fahrer infolge seiner auffälligen Fahrweise. Bereits zu Beginn der Kontrolle zeigte der 40-Jährige deutliche Ausfallerscheinung. Schnell war der Grund klar. Beim 40-Jährigen konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,06 Promille festgestellt werden.

Daneben stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem konnten bei ihm noch geringe Mengen Betäubungsmittel festgestellt werden. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein blieb bei den Akten und er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

MA-Schwetzingerstadt

Mannheim (ots) – Aufgrund polizeilicher Einsatzmaßnahmen kommt es in den Mittgsstunden des 27.11.2022 im Bereich der Schwetzingerstadt zu dem Einsatz einer Drohne.

Schwerer Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mannheim-Wallstadt (ots) – Stand Freitag 17:25 Uhr – Am Freitag 25.11.2022 gegen 16.50 Uhr kam es in der Römerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger. Hierbei wurde außerdem ein Strommast beschädigt, wodurch es zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen kann.

Aktuell befinden sich alle Rettungskräfte vor Ort im Einsatz. Es kann hierdurch zu Verkehrseinschränkungen und Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich kommen.

Vemisster Senior tot aufgefunden

Mannheim-Rheinau (ots) – Die Suche nach dem seit 14.11.2022 vermissten 74-jährige Peter D. aus Mannheim ist beendet. Der 74-Jährige wurde tot am Ufer des Rheins in Trebur aufgefunden.