Trickbetrug

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am Freitagmorgen, den 25.11.2022 wurde ein 74-jähriger Mann aus Mainz durch einen bislang unbekannten Trickbetrüger um mehrere hundert Euro bestohlen. Der 74-Jährige hob zunächst an einem Bankautomaten in der Breite Straße in Mainz Gonsenheim mehrere hundert Euro Bargeld ab. Im Anschluss daran setzte er sich in sein geparktes Auto, als er dort von dem bislang unbekannten Täter angesprochen und um den Wechsel von Kleingeld gebeten wurde.

Während der 74-Jährige hilfsbereit in seinem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, griff ihm der Täter ebenfalls in das Münzgeldfach. Der Mainzer forderte den Unbekannten direkt auf dies zu unterlassen und der Dieb gab sich mit der ihm angebotenen Stückelung zufrieden.

Beim Einstecken seiner Geldbörse bemerkte der 74-Jährige unmittelbar das Fehlen des zuvor angehobenen Bargeldes, konnte den Täter jedoch nicht mehr einholen, der sich unmittelbar nach der Tat entfernte.

Täterbeschreibung:

Leicht gebräunte Hautfarbe, ca. 180 cm groß, ca. 30-40 Jahre alt, dunkle Haare, braune Augen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfallflucht

Sprendlingen (ots) – Am 26.11.2022 gegen 18:33 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Martinsgasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Rangiervorgang touchierte der unbekannte Unfallverursacher einen abgestellten PKW, einen 5er BMW mit litauischen Kennzeichen und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zurzeit liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Bitte kontaktieren sie, sollten sie Angaben zum Verkehrsunfall oder zum unbekannten Unfallbeteiligten machen können, die Polizei Bingen.