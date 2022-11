PKW Vollbrand (siehe Foto)

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Der 62-jährige Fahrzeughalter befuhr mit seinem PKW die B48 in Richtung Enkenbach. Kurz vor dem Kreisverkehr fing das Fahrzeug im Bereich des Motorraums stark an zu qualmen und zu brennen. Durch einen glücklichen Umstand konnte der Fahrzeugführer seinen PKW zum Stillstand bringen und sein Fahrzeug verlassen, bevor es im Anschluss zum Vollbrand des Fahrzeuges kam.

Für die Löscharbeiten der Feuerwehr Enkenbach-Alsenborn musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Nach ersten Einschätzungen war ein technischer Defekt für den Fahrzeugbrand verantwortlich. |pvd

Taschendiebstahl mit Verwertungstat

Weilerbach (ots) – Am gestrigen Freitag, zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Einkaufsmarkt in Weilerbach aus den Jackentaschen zweier Kundinnen die Geldbörsen. Im Anschluss wurden durch die unbekannten Täter mit einer der entwendeten Debitkarten an einem Bankautomaten Bargeld abgehoben. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro.

Eine der Geschädigten gab Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen.

Der Mann war ca. 150-160 cm groß, hatte dunkle kurze Haare, trug eine schwarze Jacke und war von kräftiger Statur.

Die Polizei bittet um Täterhinweise. Wahrnehmungen in vorliegender Sache nimmt die Kriminalinspektion Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369 2620 oder per Email unter KDkaiserslautern.KDD@polizei.rlp.de entgegen.|pvd

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Olsbrücken (ots) – Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr befuhr ein 39-jähriger PKW-Fahrer die K27 von Frankelbach in Richtung Olsbrücken. Beim Passieren einer Linkskurve kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW und landete rechts im Straßengraben.

Die 3 Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden PKW wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden.|pvd

Kaiserslautern

Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch die beiden Stadtinspektionen vermehrt Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich durchgeführt. Bei einem 20-jährigen Fahrzeugführer konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Die Durchführung eines Atemalkoholtests ergab einen Wert von 1,40 Promille.

Der Fahrer wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Des Weiteren wurden zwei E-Scooterfahrer festgestellt, die ihr Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führten.

Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren gegen sie eingeleitet. Die Polizei weißt im Rahmen dessen ausdrücklich daraufhin, dass die Promillegrenzen für PKW Fahrer ebenso bei der Nutzung eines E-Scooters gelten. |pvd

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Personenschaden

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 25.11.2022 gegen 14:35 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem neuerworbenen Motorrad die Mennonitenstraße aus Richtung Mainzer Straße.

Da er unter Alkoholeinfluss stand, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte auf den Gehweg und erfasste dort eine Fußgängerin. Der Motorradfahrer und die Fußgängerin wurden beide leicht verletzt. Dem Motorradfahrer wurde aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,68 Promille eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.|pvd