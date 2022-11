Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Heiligkreuzsteinach (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, befuhr eine 56-jährige Citroen Fahrerin die K 4122 vom Kohlhof kommend in Richtung Lampenhain. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache verlor die 56-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Durch den Aufprall wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und in einer Heidelberg Klinik ambulant behandelt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Da dieses nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden.

Der Flurschaden wird mit ca. 200 beziffert. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Neckargemünd hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Mit ca. 1,2 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Schönbrunn (ots) – Am Freitagabend um 21:45 Uhr, meldete eine Anwohnerin, dass vor ihrem Anwesen ein PKW stehen und sich ein unbekannter Mann auf ihrem Grundstück aufhalten würde. Die daraufhin anfahrende Streifenbesatzung des Polizeireviers Eberbach konnte das beschriebene Fahrzeug auf der Heidelberger Straße feststellen.

In der Schwanheimer Straße sollte das Fahrzeug dann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 63-jährige Mercedes-Fahrer reagierte zunächst nicht auf die Anhaltsignale. Erst nachdem zusätzlich das Martinshorn eingesetzt wurde, stoppte er sein Fahrzeug.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen sowie eine fast geleerte Flasche Alkoholika im Fahrzeug aufgefunden werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Schwerer Unfall auf der B 45

Zuzenhausen (ots) – Am Freitagabend kam es auf der B 45 zwischen Hoffenheim und Zuzenhausen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 34-jähriger Volkswagen-Fahrer gg. 22:30 Uhr die B 45 in Fahrtrichtung Zuzenhausen.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam der junge Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere kleinere Bäume. Der Fahrer zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten, war die B 45 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde abgleitet.

Neben dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Zuzenhausen mit 11 Kräften vor Ort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

Unerlaubtes Verbrennen von Gartenabfällen führt zu Feuerwehreinsatz

Weinheim (ots) – Gegen 14.45 Uhr wurde durch einen Anrufer bei der integrierten Leitstelle des Rhein-Neckar-Kreis ein Brandgeschehen im Bereich der Stadthalle Weinheim gemeldet. Der Brandausbruch konnte als größeres “Gartenfeuer” in der Nähe der Stadthalle verifiziert werden. Die vor Ort eingesetzte Feuerwehr überwachte das kontrollierte Abbrennen des Feuers. Personen kamen nicht zu Schaden. Der verantwortliche Gartenbesitzer muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.