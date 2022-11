Wörth (ots) – Am Samstag 26.11.2022 gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus dem Raum Karlsruhe die Eisenbahnstraße in Wörth. Als er am Kreisverkehr in die Kunzendorfer Straße abbiegen wollte verlor er, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle. Dabei prallte er an die Begrenzungsmauer einer Hofeinfahrt des dortigen Wohnanwesens.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Der Fahrer wurde mit auf die Dienststelle genommen, wo die Blutprobe erfolgte.

Am gerade mal 2 Wochen alten Tesla entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 62.000 EUR. Da dieser nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

Der Fahrzeugschlüssel und Führerschein des Fahrers wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

An der Sandsteinmauer entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.