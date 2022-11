Kontrolle endet mit mehreren Strafanzeigen

Hagenbach (ots) – Durch eine Zeugin wurde der Polizeiinspektion Wörth ein PKW gemeldet, welcher den Parkplatz eines Einzelhändlers verlassen habe, dessen Versicherungsschutz abgelaufen sei und dessen Fahrer unmittelbar vor Fahrtantritt Alkohol, in Form von Bier, konsumiert habe.

Der PKW konnte in der Habsburger Allee durch die alarmierte Streife festgestellt und angehalten werden. Nachdem der PKW anhielt, versuchte der Fahrer zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten nach wenigen Metern eingeholt und kontrolliert werden.

Während der Kontrolle konnte auch der Grund für die versuchte Flucht des 31-jährigen Mannes aus dem Raum Wörth festgestellt werden. Dieser war nämlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, was durch die vor Ort durchgeführten Tests bestätigt wurde. Der 21-jährige wurde mit auf die Dienststelle genommen und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittegesetz. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Weiter konnten während der Verkehrskontrolle Betäubungsmittel bei einem der Mitfahrer festgestellt werden. Diesen erwartet nun ebenfalls ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mit Schlangenlinien fahrend auf Fahrrad unterwegs

Knittelsheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Streife der Polizeiinspektion Germersheim in der Hauptstraße in Knittelsheim ein Schlangenlinien fahrender Fahrradfahrer auf. Bei dem 26-jährigen Mann aus Knittelsheim konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,88 Promille. Der Mann musste die Streife zur Blutentnahme auf die Polizeiinspektion begleiten. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Defekte Kennzeichenbeleuchtung überführt 33-Jährigen aus Bellheim

Germersheim (ots) – Am Freitag gegen 19:10 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Germersheim auf der B 9 bei Germersheim ein PKW mit defekter Kennzeichenbeleuchtung auf. Im Rahmen der Verkehrskontrollen konnten bei dem 33-jährigen Fahrer aus Bellheim Hinweise erlangt werden, die auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen.

Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin. Gegen den 33-Jährigen wurden Ordnungswidrigkeiten sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Überwachung des Durchfahrtsverbots “Am Hirschgraben”

Lingenfeld (ots) – Am Freitag in der Zeit von 15:20-16 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot “Am Hirschgraben” in Lingenfeld überwacht. Es konnten insgesamt vier Verstöße geahndet werden.