Körperverletzung Berliner Platz

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitagabend 25.11.2022 gegen 20:45 Uhr wurden ein 48-Jähriger, sowie ein 53-Jähriger durch mindestens 2 Unbekannte an der Haltestelle am Berliner Platz in das Gesicht geschlagen. Im Anschluss flüchteten sie mit einem weißen Auto von der Örtlichkeit. Der 48-Jährige verlor durch die Schläge einen Zahn. Bei dem 53-Jährigen kam es durch die Schläge zu Prellungen.

Beide wurden anschließend durch den Rettungsdienst behandelt. Gegen die Unbekannten wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Gefährdung des Straßenverkehrs durch Eierwurf

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend des 24.11.2022 gegen 18:00 Uhr befuhr eine 72-jährige Ludwigshafenerin mit ihrem Auto, einem schwarzen Golf, die Heinigstraße in Richtung Bahnhofstraße. Als sie an einer roten Ampel anhielt, wurde ihr durch einen bislang Unbekannten ein Ei an die Beifahrertür geworfen. Durch das Ei entstanden Lackkratzer in Schadenshöhe von ca. 500EUR.

Gegen den Unbekannten wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Unfall

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Freitag 25.11., streifte ein 49-jähriger Fahrradfahrer aus Ludwigshafen gegen 23:40 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße im Vorbeifahren einen Pkw und stürzte daraufhin zu Boden. Durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass der 49-jährige alkoholisiert war, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Durch den Sturz verletzte sich der Fahrradfahrer leicht am Mund, an dem Pkw entstand Sachschaden. Des Weiteren konnte bei dem Begleiter des 49-jährigen, einem 33-jährigen Mann, welcher mit seinem E-Scooter unterwegs war, ebenfalls Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,53 Promille. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Missachtung des Rotlichts endet bei Polizei

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein 24- jähriger Mann missachtete am Freitag 25.11., gegen 22:30 Uhr mit seinem E-Scooter das Rotlicht einer Ampel in der Rohrlachstraße, weshalb die Polizei ihn einer Kontrolle unterziehen wollte. Der Mann versuchte zunächst zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, des Weiteren bestand gegen ihn ein Haftbefehl. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, den Haftbefehl konnte der Mann durch Zahlung seiner Geldstrafe in Höhe von 600 Euro abwenden, sodass er nicht in die Justizvollzugsanstalt verbracht werden musste.

Steine auf Bahngleisen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Bislang unbekannte Täter platzierten am Freitag, den 25.11.22, gegen 17:50 Uhr mehrere Steine auf den Bahngleisen im Bereich der Haltestelle Wollstraße.

Glücklicherweise entstand beim Befahren der Bahngleise an der Straßenbahn weder ein Schaden noch kam es zu einer Gefährdung von Fahrgästen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Oppau unter Tel: 0621/963 2222 in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl Bleichstraße

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 25.11.2022, kam es zwischen 10-18:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bleichstraße, Ecke Wittelsbachstraße zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich auf bislang nicht bekanntem Weg Zutritt zur Wohnung.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen