PKW überschlägt sich – Verkehrsunfall mit verletzter Person

Gau-Odernheim/L414 (ots) – In den Abendstunden des 25.11.2022 ereignete sich auf der L414 ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der alleinbeteiligte 49-jährige Verkehrsunfallverursacher mit seinem PKW die L414 von Bechtolsheim kommend in Fahrtrichtung Gau-Odernheim.

Dort kam der PKW-Führer von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonmauer. Nach dem Aufprall überschlug sich der PKW und blieb neben der Fahrbahn liegen. Der eingeklemmte PKW-Führer musste durch die alarmierte Feuerwehr befreit werden.

Die Fahrbahn musste für ca. 1 Stunde vollgesperrt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht der alkoholischen Beeinflussung, weshalb eine Blutentnahme erfolgte. Der PKW-Fahrer wurde mit diversen Prellungen und einer Platzwunde ins Krankenhaus eingeliefert.

Fahndung nach verdächtiger Person

Frankenthal (ots) – Am 25.11.2022, gegen 18:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Frankenthal eine verdächtige Person gemeldet, welche sich unberechtigt in einem Garten im Bereich Weinbietring aufhalten würde. Die Person verließ den Garten vor Eintreffen der Polizei in den angrenzenden Feldbereich Richtung Flomersheim.

Die Fahndung nach der Person wurde unter anderem durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.