Verkehrsunfall mit Personenschaden – Traktor kippt um (siehe Foto)

Flemlingen (ots) – Am Samstag 26.11.2022 gegen 11:30 Uhr, ereignete sich Ortseingang Flemlingen auf der L512 ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 16-jährige Traktor-Fahrerin befuhr die L512 von Hainfeld kommend in FR Flemlingen.

Hierbei geriet die Fahrerin in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit ihrem Traktor in Schräglage und kippte seitlich um. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden an dem Gefährt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die FFW Flemlingen alarmiert. Im Anschluss musste die Fahrbahn professionell gereinigt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR.

Wohnungseinbruch

Waldalgesheim, Rheinstaße (ots) – Am Abend des 25.11.2022, gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der besagten Straße. Das geschädigte Ehepaar befand sich zur Tatzeit im Wohnzimmer des Zweifamilienhauses. Als sie ein merkwürdiges Geräusch hörten, vermuteten sie zunächst den Nachbarn aus dem ersten Obergeschoss.

Kurz darauf konnte durch das Ehepaar festgestellt werden, dass über das gekippte Schlafzimmerfenster in das Haus eingebrochen wurde. Der/die unbekannten Täter durchsuchten das gesamte Schlafzimmer und entwendeten zahlreiche Schmuckartikel. Die genaue Schadenshöhe kann durch die Geschädigten zurzeit noch nicht benannt werden. Bitte kontaktieren sie, bei Hinweisen auf den Sachverhalt oder den/die Täter, die Polizei Bingen.

Verkehrsunfallflucht

Bingen Sponsheim (ots) – Am 25.11.2022 kam es im Zeitraum zwischen 07:30-12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der zurzeit unbekannte Unfallverursacher befuhr die Straße “In der Weide” in Fahrtrichtung Ringstraße und touchierte hierbei in Höhe der Hausnummer 13 einen abgestellten PKW. Am abgestellten Fahrzeug entstand ein Sachschaden im Bereich des linken Außenspiegels sowie des linken Frontkotflügels.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne die Polizei oder den Geschädigten zu informieren. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bingen zu melden.

Mehrere Gartenparzellen aufgebrochen

Gommersheim (ots) – In unmittelbarer Nähe des Waldhauses Gommersheim gelegene Gartenparzellen waren in der vergangenen Nacht auf Samstag Tatort versuchter Einbrüche und eines vollendeten Einbruchs.

An einer Gartenparzelle gelang den unbekannten Tätern das Eindringen und die Wegnahme diverser Gegenstände. An den anderen Parzellen wurden Vorhängeschlösser beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Edenkobener Polizei (06323-9550) in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrollen

Venningen (ots) – Am Freitag 25.11.2022 wurden durch die Polizei Edenkoben im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Edenkobener Straße (K6) durchgeführt. Hierbei kam es bei erlaubten 30 km/h zu insgesamt elf Geschwindigkeitsverstößen, wobei der “Spitzenreiter” mit 55 km/h unterwegs war.

Zudem wurde ein Fahrzeugführer wegen eines Gurtverstoßes verwarnt. Ein weiterer Autofahrer erhielt einen Mängelbericht und muss sein Fahrzeug erneut vorführen. In den nächsten Tagen ist mit weiteren Kontrollen an genannter Örtlichkeit zu rechnen.

Tageswohnungseinbruch

Weiler, Zum Kellerpfad (ots) – Am 25.11.2022 kam in der Zeit von 15:15-19:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Das geschädigte Ehepaar war zur Tatzeit nicht zu Hause und verständigte, nachdem es den Einbruch festgestellt hat, unverzüglich die Polizei.

Nach erfolgter Tatortaufnahme konnte ermittelt werden, dass der/die unbekannten Täter sich über die Terrassentür Zutritt in das Haus verschaffte und im weiteren Verlauf das Haus nach Wertgegenständen durchsuchte.

Es wurden Bargeld sowie Schmuckgegenstände in einem geschätzten Gesamtwert von 10.000EUR entwendet. Bei Hinweise auf den/die bislang unbekannten Täter, melden sie sich bitte an die Polizei Bingen.