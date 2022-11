Landau: Die Polizei-News

Alkoholisiert Unfall verursacht

Landau (ots) – Am 26.11.2022 wollte ein 23-jähriger BMW-Fahrer gegen 04:30 Uhr in der Xylanderstraße in Landau rückwärts ausparken. Hierbei übersah er einen vorbeifahrenden 26-jährigen Mercedes-Fahrer, sodass es zur Kollision kam. Die Schadenshöhe beträgt circa 15.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem BMW-Fahrer festgestellt werden, ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,64 Promille. Im BMW konnte zudem ein Schlagstock aufgefunden und sichergestellt werden. Der BMW-Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn werden nun Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Straßenverkehrsgefährdung zukommen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Pommes lösen Einsatz aus

Landau (ots) – Am 25.11.2022, gegen 11:30 Uhr, versuchte eine 14-Jährige zu Hause im Nordring in Landau Pommes zuzubereiten. Das erhitzte Fett entzündete sich, die Löschversuche scheiterten. Die 14-Jährige rief schließlich den Notruf an und informierte selbst die Rettungsleitstelle.

Das Mehrfamilienhaus wurde vorübergehend evakuiert, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch die Feuerwehr konnte der Fettbrand gelöscht werden. Die Küche wurde durch den Brand weitestgehend zerstört, die Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten Teile des Nordrings vorübergehend gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz.

Standkontrolle

Landau (ots) – 7 Fahrzeugführer wurden am Samstag 26.11.2022 gebührenpflichtig verwarnt, weil sie in Höhe der Queichheimer Brücke in Landau nicht angeschnallt waren. Weitere 3 Fahrzeugführer wurden beanzeigt, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.

Weiterhin wurde ein Gespann bestehend aus einem PKW und einem Anhänger kontrolliert. Es konnte festgestellt werden, dass die Kombination ein zulässiges Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen hatte. Hierfür wäre mindestens eine Fahrerlaubnis der Klasse B mit der Schlüsselzahl 96 oder Klasse BE nötig gewesen. Da der 26-jährige Opel-Fahrer lediglich die Fahrerlaubnisklasse B vorweisen konnte, wird auf ihn nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zukommen.