Kinderansprecher in Speyer Nord

Speyer (ots) – Vier Kinder offenbarten einer Erzieherin des Kinderhorts “Stadtteiltreffs Nordpol” in Speyer Nord, dass sie gegen 13:30 Uhr auf dem Nachhauseweg im Bereich des Eschenwegs durch einen unbekannten Mann angesprochen wurden.

Dieser habe sich zunächst in englischer und später in russischer Sprache mit den Kindern unterhalten und diesen jeweils 20EUR geschenkt. Auch habe er ihnen angeboten, ihnen etwas aus dem angrenzenden Netto-Markt zu kaufen.

Der Mann sei ca. 45 Jahre alt und 1,80 m groß gewesen. Er habe ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Bomberjacke und eine blaue Jeans getragen. Er habe einen Dreitagebart und einen “Boxerhaarschnitt” gehabt. Der Mann habe geraucht und sei augenscheinlich alkoholisiert gewesen.

Die Kinder reagierten richtig und entfernten sich von dem Mann. Zeugen, die die oben beschriebene Person gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zur Identität der Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Festgefahrener Lkw im Grünstreifen der B9

Speyer-Süd (ots) – Am Freitag 25.11.2022 gegen 09:50 Uhr wollte ein Lkw, der die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen befuhr, an der Anschlussstelle Speyer Süd abfahren. Da er sich hierbei verschätzte, kam er mit seinem 35 Tonnen schweren Gespann von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er ein dort befindliches Straßenschild, geriet mit der rechten Fahrzeugseite in den angrenzenden Grünstreifen und kippte hier leicht nach rechts ab.

Aufgrund des Gefälles und des weichen Untergrunds war ihm eine eigenständige Rückkehr zur Fahrbahn nicht möglich, weshalb der Lkw im Folgenden durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Für die Dauer der etwa zweistündigen Bergung musste die Abfahrt Speyer-Süd gesperrt werden. Durch den Unfall ist ein Schaden von rund 20.000 EUR entstanden.

Widerstand nach vermutlichem Fahrraddiebstahl

Speyer (ots) – In der Nacht vom Freitag 25.11.2022 auf den Samstag 26.11.2022 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Speyer im Bereich der Landwehrstraße zwei Radfahrer feststellen. Einer der Radfahrer schob ein zweites Fahrrad neben sich her, weshalb er durch die Beamten einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Dieser konnte sich der Radfahrer jedoch zunächst durch Flucht entziehen.

Im Rahmen der Flucht ließ er die Fahrräder und eine mitgeführte Handtasche zurück. Bei einer späteren Kontrolle im Bereich der Danziger Straße konnten vier Personen festgestellt werden, unter denen sich augenscheinlich auch die zuvor flüchtigen Radfahrer befanden. Diese leugneten jedoch die Tat.

Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten 2,9g Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Da eine der Personen, ein 45-jährigers Speyerer, keine Ausweisdokumente mitführte, sollte dieser nach solchen durchsucht werden.

Da er sich entfernen wollte, wurde er durch die eingesetzten Beamten festgehalten, worauf er jedoch anfing lautstark zu schreien und sich aggressiv zu gebaren. Gegen die anschließende Fesselung wehrte er sich und trat schließlich nach den eingesetzten Beamten, die hierbei leicht verletzt wurden.

Die Eigentümer der vermutlich erst kürzlich entwendeten Fahrräder, die sichergestellt und auf die Polizeiinspektion Speyer verbracht wurden, sind bisher nicht bekannt. Die Eigentümer der Fahrräder und Zeugen des oben geschilderten Vorfalls, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzenKinderansprecher in Speyer Nord

