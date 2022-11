Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Unter Drogeneinwirkung PKW geführt

Grünstadt (ots) – Am Nachmittag des 25.11.22 wurden durch die Polizei Grünstadt Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden bei einem 23-jährigen PKW-Fahrer aus Grünstadt drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Verdacht des Drogenkonsums wurde kurz darauf durch einen Schnelltest bestätigt, eine Blutprobe entnommen und Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Entsprechende Straf- und Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.

Grünstadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Grünstadt (ots) – Am 25.11.22 kam es im Laufe des Abends zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Zaunrücken, einem Wohngebiet in Grünstadt. Bisher unbekannte Täter gelangten über eine Tür an der Gartenseite des Hauses ins Objekt und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, stand bei der ersten Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Sollten Zeugen im entsprechenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird darum gebeten, sich mit der Polizei in Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät generell dazu, auch bei kurzer Abwesenheit, Gebäude stets richtig zu sichern und möglichen Tätern keine Hinweise auf die eigene Abwesenheit zu geben (z.B. durch komplett dunkle Gebäude).

Grünstadt: Erneute Kontrolle im Reiseverkehr Weiterfahrt eines Busses nach Paris untersagt

Grünstadt (ots) – Nachdem die Polizeiautobahnstation Ruchheim bereits vor knapp 2 Wochen eine Reisebuskontrolle durchführte, bei der erhebliche Verstöße gegen die Sozialvorschriften und dem Genehmigungsverfahren festgestellt wurden, fiel einer Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim am späten Abend des 24.11.2022 erneut ein ausländischer Reisebus auf der A6 in Richtung Kaiserslautern auf. Der besagte Bus wurde, wie der Bus 2 Wochen zuvor, am Maxi-Autohof in Grünstadt angehalten. In dem Bus saßen insgesamt 27 Personen, 25 Fahrgäste und zwei Fahrer. Die Personen erklärten, dass sie im Ausland gestartet waren und nun auf der Durchreise in Richtung Paris seien. Bei der Kontrolle der Fahrer des Reisebusses wurde feststellt, dass diese nicht über die notwendige Genehmigung für Fahrten im internationalen Linienverkehr verfügen. Zudem war der Bus bereits seit Dienstag nonstop unterwegs. Die Fahrer hatten demnach die notwendigen Ruhepausen nicht eingehalten. Auf den Fahrerkarten waren jedoch angebliche Pausen dokumentiert. Gegen die Fahrer und den Busunternehmen wurden in der Folge ein Strafverfahren wegen Fälschung von beweiserheblichen Daten und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die Sozialvorschriften und Fahren ohne Linienverkehrslizenz eigeleitet. Auch diesmal wurde die Weiterfahrt des Busses wurde untersagt. Diese kann nur gestattet werden, wenn die Bus-Firma die notwenige Lizenz vorlegt.

Freinsheim: Durchfahrtskontrolle

Freinsheim (ots) – Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurden am Freitagabend im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr Durchfahrtskontrollen im Bereich der L 455 zwischen Freinsheim und Ungstein zur Überwachung des dortigen Durchfahrtsverbots durchgeführt. Der gesperrte Bereich wird aktuell durch eine Fachfirma saniert und ist folglich noch nicht für Fahrzeuge geeignet. Im Rahmen der Kontrolle konnten insgesamt fünf Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche die L455 unberechtigt befuhren. Seit der Anpassung des Bußgeldkatalogs im Jahre 2021 erwartet Autofahrer bei einem Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot eine Verwarnung in Höhe von 50 Euro.

Weisenheim am Berg: Einbruch in Wohnhaus

Weisenheim am Berg (ots) – Am Freitag, 25.11.2022, zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über eine rückwärtige Tür in ein Wohnhaus in der Plauser Straße in Weisenheim am Berg ein. Im Haus betraten sie sämtliche Räume, durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Plauser Straße in Weisenheim am Berg gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

