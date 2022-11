Neustadt: Weihnachtsmarkt der Kunigunde offziell eröffnet

Neustadt an der Weinstraße – Seit Montag, 21. November 2022, kann der Weihnachtsmarkt der Kunigunde täglich zwischen 11:00 und 21:00 Uhr besucht werden. Am Freitag, 25.11.2022, um 17 Uhr wurde er offiziell eröffnet.

Nach den Klängen der „Ohrwürmer“ des MGV Geinsheim und der “HaardtChor Kids“ unter der Leitung von David Forger sprach Oberbürgermeister Marc Weigel zu den Weihnachtsmarktbesuchern.

„Ich hoffe es geht Ihnen wie mir: die Weihnachtsmarkteröffnung, die Lichter, die Reitschule, eine wunderprächtige Fichte aus dem Neustadter Stadtwald. Wir haben wieder eine ganz tolle Atmosphäre hier auf unserem Weihnachtsmarkt.“

Die Kinder des gemischten Chors (Foto: Holger Knecht)

OB Weigel erinnerte an das vergangene Jahr, als der Weihnachtsmarkt nach einer Woche wegen den Corona-Infektionszahlen abgebrochen werden musste. Trotz Energiekrise habe man sich entschieden, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr stattfindet. Die Weihnachtsbeleuchtung wurde etwas ausgedünnt und umgestellt auf LED-Lampen.

Begrüßt wurden Vertreter des europäischen Netzwerkes von Culinary Heritage, das sich an diesem Wochenende in Neustadt an der Weinstraße trifft.

Das Programm des fünfwöchigen Weihnachtsmarkt ist in einem Flyer beschrieben. Darunter viel Musik, Tanzdarbietungen und Turmblasen.

OB Marc Weigel (Foto: Holger Knecht)

Am Saalbau befindet sich die Eisbahn und eine Eisenbahn. Ab 1. Dezember wird beim XXL-Adventskalender mit Werken von Annette Swoboda jeden Abend ein Fenster beleuchtet, bis am 24.12. das Rathaus hell erstrahlt.

Der Weihnachtsmarkt ist täglich geöffnet und endet am 22. Dezember. Die Verkaufsbuden in den Höfen, Rathausinnenhof und Hof der Vizedomei sind an den vier Adventswochenenden freitags von 15:00 bis 21:00 Uhr, samstags und sonntags von 11:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.

Weitere Infos:

https://www.neustadt.eu/Tourismus-Wein/Top-Events-Aktuelles/Weihnachtszeit-in-Neustadt/