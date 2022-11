Heidelberg: Kulturfenster e. V. erhält den Heidelberger Präventionspreis

Heidelberg (ots) – Thema 2022: „Große Herausforderungen annehmen – passende

Angebote für alle Altersgruppen schaffen“

In der mittlerweile 13. Auflage des Heidelberger Präventionspreises, der vom

Verein Sicheres Heidelberg e. V. jährlich ausgeschrieben wird, erreichte der

gemeinnützige Verein Kulturfenster mit dem Projekt „Rätselhafte

Stadtteilspaziergänge“ den ersten Platz.

Laudator Leitender Polizeidirektor Joachim Scholl würdigte das Projekt als

niederschwellig, sozial interaktiv und familienstärkend. „Die rätselhaften

Stadtteilspaziergänge“ erwiesen sich als passendes Angebotsformat während der

Pandemie. Sie boten Kindern und Erwachsenen die Gelegenheit in spannender Art

und Weise gemeinsam im Stadtteil unterwegs zu sein. Ein großer Vorteil war, dass

die Familien den Zeitpunkt der Aktion selbst bestimmen konnten. Das Angebot

wurde zudem sehr gut angenommen. Es gab einige Familien, die so begeistert

waren, dass sie in mehreren Stadtteilen unterwegs waren. Manche entdeckten im

Rahmen der Spaziergänge sogar neue Ecken in ihren Stadtteilen.

Der zweite Preis ging an das Projekt „Weg in die Digitalisierung“ der Akademie

für Ältere Heidelberg. Herr Rainer Arens, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse

Heidelberg würdigte das breite und vielfältige Angebot an Computerkursen für

Seniorinnen und Senioren: von Schnupperkursen über Anfängerkurse zu vertiefenden

Anwendungen, die digitale Teilhabe überhaupt erst ermöglicht. Neben der

Vermittlung von Medienkompetenzen, die ein wichtiger Baustein in der Abwehr von

Mediengefahren darstellt, war die Verhinderung sozialer Isolation und

Vereinsamung ältere Menschen preiswürdige Eigenschaften dieser Bewerbung.

Gleich zweimal wurde der dritte Preis in diesem Jahr vergeben. Er ging an die

Kinder- und Jugendhäuser RÖHRE und TREFF der AWO Heidelberg für das Projekt

„Frust-Fragen-Freiraum-Zeit“ sowie an Mosaik Deutschland e. V. und den Weissen

Ring e. V. für ihr gemeinsames Argumentationstraining „Was tun gegen Hass und

Hetze?“ Laudatorin Isabel Arendt zeichnete beide Projekte für ihre

Innovationskraft, Kreativität und für die gelungene Umsetzung in pandemischen

Zeiten aus.

Einen Sonderpreis aus den Händen von Myriam Lasso erhielt der Kinder- und

Jugendtreff CityCult Heidelberg-Altstadt für das „Projekt gegen Antisemitismus“.

Mit einer Dankescollage an Herrn Hans Flor, der letzte KZ-Überlebender aus

Heidelberg, für seine tiefbewegenden Erfahrungsberichte, gelang CityCult ein

großer Beitrag zur Extremismus- und Antisemitismus Prävention.

Anerkennungspreise 2022 erhielten der IKUMU Verein Heidelberg für das Projekt

„Bridges“, Sportkreis Heidelberg e. V. für die „Mobile Pumptrack“, Frauennotruf

Heidelberg e. V. für das Projekt „Sie trägt Kleidung – keine Schuld“, Mosaik

Deutschland e. V. mit dem Jugendkulturfestival „reSET“ des Youth Think Tank

sowie Herr Andreas von Hoff mit seinem Angebot „Gemeinsam musizieren gegen

Gewalt“. Die Anerkennungspreise wurden von Ehrenmitglied Reiner Greulich

vergeben. In ihrem Grußwort zur Preisverleihung ging Frau Prof. Dr. Marmé von

der Pädagogischen Hochschule Heidelberg auf die Digitalisierung Gestern, Heute

und in Zukunft sowie auf die innovativen Projekte zu dieser Thematik der PH

Heidelberg ein.

Als Moderator der Preisverleihung im Spiegelsaal des Palais Prinz Carl

Heidelberg führte Herr Steffen Wörner vom Stadtjugendring Heidelberg mit

detaillierten Hintergrundwissen und humorvollen Anmoderationen durch den

Festabend. Zu Anfang der Veranstaltung begrüßte Herr Oberbürgermeister Prof. Dr.

Würzner die Gäste der Veranstaltung und würdigte die notwendigen Anstrengungen

im Bereich der Prävention nicht nur in Pandemiezeiten, sondern auch darüber

hinaus.

Hintergrundinformationen:

Die Jury 2022:

Isabel Arendt, Amt für Schule und Bildung, Beisitzerin bei

Sicheres Heidelberg e.V.

Prof. Dr. Dieter Dölling, Leiter des Kriminologischen Instituts der Universität Heidelberg, Beisitzer bei Sicheres Heidelberg e.V.

der Universität Heidelberg, Beisitzer bei Sicheres Heidelberg

e.V.

Rainer Arens, Sparkasse Heidelberg, Schatzmeister bei Sicheres Heidelberg e.V.

Heidelberg e.V.

Anselm Friederich-Schwieger, ev. Pfarrer Jakobusgemeinde HD-Neuenheim

Neuenheim

Die Preisgelder 2022:

Preis 2000 Euro Preis 1000 Euro Preis je 500 Euro

Auch der Sonderpreisträger erhielt ein Preisgeld von 500 Euro. Die

Anerkennungspreisträger erhielten Dankesurkunden.

Alles rund um die bisherigen Preisverleihungen findet man unter

www.sicherheid.de. Die Geschäftsstelle des Vereins ist zu erreichen unter

info@sicherheid.de oder Tel. 01727 618161 (Verfasser: Knut Krakow,

Geschäftsführer)