Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der A6; 39-jährige Unfallverursacherin schwer verletzt

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmorgen, kurz nach 7 Uhr wollte

eine 39 Jahre alte Fahrerin eines BMWs vom Beschleunigungsstreifen, Einfahrt

Rauenberg, nach links auf die Autobahn A6 wechseln.

Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr fast gleichauf ein Sattelzug aus Richtung der

Anschlussstelle Wiesloch/ Rauenberg in Richtung Heilbronn.

Die 39-jährige Fahrerin des Sportwagens BMW Z4 stieß seitlich an die Zugmaschine

und kam dadurch ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kollidierte der BMW danach

mit einem Pkw Audi, der auf dem mittleren Fahrstreifen, ebenfalls in Richtung

Heilbronn, fuhr.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der BMW in die Leitplanken geschleudert

und kam erst dort zum Stehen.

Die 39-jährige BMW-Fahrerin wurde schwerverletzt. Die beiden Fahrzeuginsassen

des Audi, der 35-jährige Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer, wurden

leichtverletzt.

Alle drei Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die 39-Jährige

wurde stationär in einer Heidelberger Fachklinik aufgenommen. Lebensgefahr

besteht nicht. Die beiden leichtverletzten Audi-Insassen kamen vorsorglich in

das Sinsheimer Krankenhaus. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt.

Der Sachschaden der beiden Pkw wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Am

Sattelzug konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: 34-jähriger Mann wegen Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und anderer Straftaten in Untersuchungshaft

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht

Heidelberg Haftbefehl gegen einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen.

Am Samstagabend, dem 19.11.2022, soll der Mann gegen 22 Uhr in einer Gaststätte

in der Wieslocher Innenstadt zunächst andere Gäste belästigt haben. Nachdem er

deswegen von dem Gastwirt des Lokals verwiesen worden war, soll er dem Wirt vor

der Eingangstür aus Wut darüber mit der Faust zwei Schläge ins Gesicht versetzt

haben. Das Opfer erlitt dabei eine Platzwunde im Gesicht.

Nachdem die verständigte Polizei eingetroffen war und die Personalien des

Tatverdächtigen erheben wollte, soll der 34-Jährige den Polizeibeamten gedroht

und sie beleidigt haben. Daraufhin wurde er von den Beamten in Gewahrsam

genommen.

Bevor der 34-Jährige in eine Gewahrsamszelle des Polizeireviers Wiesloch

gebracht werden konnte, soll er gegen das Bein einer Polizeibeamtin getreten

haben. Im weiteren Verlauf soll er in der Zelle wild um sich geschlagen haben.

Durch die Angriffe des Mannes sollen die Polizeibeamtin und ein -beamter

verletzt worden sein, konnten aber ihren Dienst zu Ende führen.

Wegen bestehender Fluchtgefahr wurde der Tatverdächtige am 20.11.2022 dem

Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Dieser erließ auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen des dringenden

Verdachts unter anderem des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der

Körperverletzung und der Beleidigung gegen ihn. Nach Eröffnung und

Invollzugsetzung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 38-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Dienstagabend wurde eine

Streifenwagenbesatzung nach einem vorausgegangenen Zeugenhinweis in der Berliner

Straße auf einen Mann aufmerksam, welcher neben seinem PKW auf dem Boden saß.

Nachdem der 38-Jährige einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde und

es hierbei Anzeichen gab, dass der Mann unter Drogen stand, wurde er auf das

hiesige Polizeirevier verbracht. Ein auf dem Revier durchgeführter Urintest

ergab ein positives Ergebnis auf Kokain, woraufhin ein Arzt zwecks einer

Blutentnahme hinzugerufen wurde. Zudem wurde im Rahmen der Ermittlungen

festgestellt, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Seine

Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, der Mann muss mit Anzeigen wegen des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie des Führens eines Kraftfahrzeuges unter der

Wirkung von berauschenden Mitteln, rechnen.

Wiesloch: Unbekannte schlagen Schaufenster ein

Wiesloch (ots) – Am Donnerstag wurde gegen 23.15 Uhr in der Schwetzinger Straße

die Schaufensterscheibe eines Geschäfts eingeschlagen und die Alarmanlage

hierdurch ausgelöst. In das Geschäft wurde in der Vergangenheit bereits des

Öfteren eingebrochen. In der Froschgasse konnten Teile der Schaufensterscheibe,

sowie Diebesgut aufgefunden werden. Die Gegenstände werden nun durch die

Kriminaltechnik auf Spuren untersucht. Die Ermittlungen hierzu dauern aktuell

noch an. Der genaue Sach- und Diebstahlschaden ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Wiesloch zu melden unter: 06222-57090.

Reichartshausen: Frontalzusammenstoß auf L 532 bei waghalsigem Überholmanöver

Reichartshausen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Donnerstagmorgen, 24.11.2022

gegen 09.00 Uhr kam es auf der L 532 zu einem Unfall bei dem zwei Fahrzeuge

frontal zusammenstießen. Ein 31-Jähriger war mit seinem VW Touareg aus Richtung

Aglasterhausen unterwegs, als er sich an einer unübersichtlichen Stelle

entschied, eine Fahrzeugkolonne von rund 15 Fahrzeugen (!) zu überholen, die

aufgrund eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs an der Spitze, nicht schneller als

40 km/h fahren konnten. Dabei musste er auf die Gegenfahrbahn ausweichen, wo ihm

eine 26-jährige Suzuki-Balenko-Fahrerin aus Richtung Waldwimmersbach

entgegenkam. Trotz Vollbremsung und Ausweichversuchen kam es, ungefähr auf Höhe

der Hacksmühle bei Reichartshausen, zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden an beiden

Fahrzeugen und der Suzuki musste abgeschleppt werden. Die Höhe des

Unfallschadens ist noch nicht bekannt.

Der 31-jährige Unfallverursacher musste die Beamten nach der Unfallaufnahme mit

aufs Revier begleiten. Ein durchgeführter Alkoholtest brachte zwar keine

Beeinflussung zu Tage, ihm wurde trotzdem die Weiterfahrt untersagt. Außerdem

musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro

hinterlassen.

Bammental- Rhein-Neckar-Kreis- B45: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Bammental- Rhein-Neckar-Kreis- B45 (ots) – Am Freitagmorgen gegen 03:15 Uhr war

der 30-jährige Citroen-Fahrer auf der B45 von Mauer in Fahrtrichtung Bammental

unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam der 30-Jährige von der Fahrbahn

ab und kollidierte mit dem Seat eines 31-Jährigen auf der entgegenkommenden

Fahrbahn. Bei dem Zusammenstoß wurde der Seat-Fahrer in seinem Fahrzeug

eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden.

Beide Fahrer wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend in

umliegende Krankenhäuser gebracht. Über das Ausmaß der Verletzungen kann bislang

keine Auskunft erteilt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An

beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es zu

einer Sperrung der Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen, die gegen 06:00 Uhr wieder

freigegeben werden konnte.