Karlsruhe – Diebesgut in Mülleimern abtransportiert

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen

Donnertag, 22:00 Uhr, und Freitag, 06:30 Uhr, in eine Schule in der Karlsruhe

Südendstraße ein.

Unklar ist bislang, wie sich die Täter Zutritt in das Gebäude verschafften. Die

Einbrecher hatten es offenbar auf Süßigkeiten und Getränke abgesehen. Aus der

Schulkantine entwendeten Sie Verpflegung im Wert von mehreren hundert Euro. Zum

Abtransport der Lebensmittel verwendeten die Diebe offenbar drei weiße

Mülleimer, welche sich ebenfalls in den Räumlichkeiten befanden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

0721/666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Schwerer Verkehrsunfall im Berufsverkehr

Karlsruhe (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pedelecs

und eines Motorrads ereignete sich am Freitagmorgen auf der Durlacher Allee.

Dabei verletzten sich beide Unfallbeteiligten schwer.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 34-jährige Pedelecfahrer gegen 06.35

Uhr den Fahrradstreifen der Durlacher Allee in Richtung Durlach. Auf Höhe der

Haltestelle Tullastraße soll er unvermittelt auf die Fahrbahn gelenkt haben. Der

33-jährige Fahrer eines nachfolgenden Motorrads konnte nicht mehr ausweichen und

stieß mit dem Pedelec zusammen.

Beide Männer mussten vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und dann mit

schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Bis zur Räumung der

Unfallstelle musste die Durlacher Allee für mehr als eine Stunde gesperrt

werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der entstandene Sachschaden wird

vorläufig auf rund 5.000 Euro beziffert.

Karlsruhe – Spindschlüssel entwendet und Auto gestohlen

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag zwischen 18:10 Uhr und 18:55 Uhr hatten es

bislang unbekannte Diebe im Weiherhofbad in Karlsruhe-Durlach auf Spindschlüssel

abgesehen. In zwei Fällen wurden diese entwendet und im Anschluss aus dem

dazugehörigen Spind Wertgegenstände gestohlen. In einem Fall kam es im Anschluss

zum Diebstahl eines Autos.

Bei einer Geschädigten entwendeten die Diebe den Spindschlüssel aus dem

Bademantel. Mit dem Schlüssel wurde nachfolgend der Spind geöffnet und eine

Geldbörse mit Bargeld und sämtlichen Karten und Ausweisdokumenten gestohlen.

Auch entwendeten die Diebe einen Schlüsselbund, an dem sich der Autoschlüssel

der Frau befand. Der VW, welcher in unmittelbarer Nähe zum Schwimmbad abgestellt

war, wurde schließlich ebenfalls gestohlen.

Bei einer weiteren Geschädigten eigneten sich die Diebe eine schwarze Badetasche

an. In der Tasche befand sich ein weiterer Spindschlüssel sowie ein Geldbeutel

mit Karten und Ausweisdokumenten. In dem Spind fanden die Diebe einen

Schlüsselbund vor. Das Spindfach wurde geöffnet zurückgelassen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

0721/49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbruch in Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein noch unbekannter Täter drang am frühen Freitagmorgen

gewaltsam in eine Tankstelle in der Daxlander Straße ein und entwendete

Zigaretten.

Zunächst versuchte der Unbekannte gegen 03:40 Uhr wohl die Glasscheiben der

Tankstelle einzuwerfen, gelangte dann aber offenbar durch die ebenfalls

beschädigte Schiebetür in den Kassenbereich. Dort entnahm der Eindringling

Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Durch die Tat entstand ein

Sachschaden von etwa 5.500 Euro. Der Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden hat die

Ermittlungen übernommen.

Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721-666-3611 mit dem

Polizeirevier West in Verbindung zu setzen.