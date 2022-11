Mannheim-Sandhofen: Räuberische Erpressung gegen Spielhalle – 22- Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Am Freitagabend gegen 00.05 Uhr lief ein 22-Jähriger, trotz

Anwesenheit weiterer Gäste, zu einem Angestellten der Spielhalle in der

Amselstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von

Bargeld. Der Angestellt übergab dem 22-Jährigen einen Bargeldbetrag in

vierstelliger Höhe, woraufhin er die Spielhalle fluchtartig verließ.

Durch eine sofort eingeleitete und intensive Fahndung der eingesetzten

Polizeikräfte gelang es, den 22-Jährigen beim Einsteigen in ein Taxi zu

beobachten und dieses, kurze Zeit später, einer Kontrolle zu unterziehen.

Hierbei konnte der Räuber widerstandslos festgenommen werden.

Der 22-Jährige wurde am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl

erließ. Die weiteren Ermittlungen dauern zum Berichtszeitpunkt noch an und

werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Mannheim-Feudenheim: Exhibitionistische Handlungen – Zeugen gesucht!

Mannheim-Feudenheim (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr soll sich ein

Mann auf der Hauptstraße/ Höhe Blücherstraße nahe einem Einkaufgeschäft

gegenüber zwei Kindern in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle

Handlungen an sich vorgenommen haben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 1,70 Meter groß, stämmige Körperstatur, ca. 15 Jahre alt. Der

unbekannte Täter trug sehr kurz rasierte dunkle Haare, eine schwarze Jacke und

eine graue Jogginghose.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen und sucht in diesem

Zusammenhang weitere Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Fußgängerin missachtet Rotlicht – Linienbus muss stark abbremsen – eine Person verletzt – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Donnerstag befuhr ein Linienbus gegen 21 Uhr die

Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung Waldhofstraße, als im Kreuzungsbereich

Carl-Benz-Straße/Max-Joseph-Straße eine bislang unbekannte Fußgängerin ihre

rotzeigende Ampel missachtete und einfach auf die Fahrbahn lief. Daraufhin

musste der Bus stark abbremsen, woraufhin eine Person im Fahrzeug stürzte und

sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen

in eine nahe Klinik gebracht. Die Fußgängerin entfernte sich umgehend von der

Unfallörtlichkeit und konnte trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung nicht mehr

angetroffen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden.

Mannheim-Neckarau: Geplante Vorführung endet im Widerstand

Mannheim (ots) – Am Donnerstag kam es gegen 10.15 Uhr in der Karlsruher Straße

zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Eine 35-Jährige sollte durch die

Polizei beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt werden. Diese zeigte sich gegenüber

den Polizeibeamten verbal unkooperativ und verweigerte die Mitnahme. Nachdem ihr

die drohenden Konsequenzen ihres Verhaltens aufgezeigt wurden, zeigte sie sich

weiterhin unkooperativ und wollte schnellstmöglich die Wohnungstür wieder

schließen. Ein Polizeibeamter schaffte es noch, dies zu verhindern und es kam

zum Gerangel. Hierbei warf sich die 35-Jährige auf den Boden und trat um sich.

Sie konnte durch die Beamten beruhigt und zum Streifenwagen gebracht werden. Die

Vorführung beim Amtsgericht konnte somit stattfinden. Im Anschluss an diese

wurde die 35-Jährige zum Polizeirevier gebracht. Sie muss sich nun wegen

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Bei der Widerstandshandlung

wurde keine der beteiligten Personen verletzt.

Mannheim-Käfertal: 90-Jähriger macht Straßen unsicher

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 20.00 Uhr fiel einem Verkehrsteilnehmer ein

lebensälterer Fahrer eines Mazda auf, der eine sehr unsichere Fahrweise zeigte.

Der Mazda-Fahrer fuhr hierbei aus einer Einmündung auf die Weinheimer Straße

ohne auf den übrigen Verkehr zu achten. Die anderen Verkehrsteilnehmer konnten

nur durch Abbremsen bis zum Stillstand einen Unfall vermeiden. Ein

Verkehrsteilnehmer folgte dem 90-Jährigen und konnte hierbei beobachten, dass er

immer wieder von der Fahrbahn abkam und sein Fahrzeug erneut auf die Fahrbahn

zurücklenkte. Der folgende Verkehrsteilnehmer musste auch hier immer wieder

stark abbremsen, um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu vermeiden. Er konnte den

90-Jährigen jedoch im weiteren Verlauf dazu bewegen, sein Fahrzeug anzuhalten.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem 90-Jährigen deutliche

körperliche Ausfallerscheinungen fest, sodass der Führerschein und der

Fahrzeugschlüssel eingezogen wurden. Der Führerschein wurde an die

Staatanwaltschaft Mannheim übergeben. Der 90-Jährige muss sich nun wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Mannheim-Seckenheim: Gleich fünf Fahrzeuge in einer Nacht aufgebrochen – über 50.000 Euro Diebstahlschaden – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Seckenheim (ots) – Zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr, und Donnerstag, 10:55

Uhr, wurden im Bereich Badenweilerstraße/ Bötzinger Weg/ Kaiserstuhlring

insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten

aus vier BMWs und einem Mercedes-Benz das Lenkrad, das Navigationsgerät und

weitere Elektronik. Aus einem BMW im Kaiserstuhlring wurde zudem ein MacBook,

zwei Sonnenbrillen, sowie eine komplette Golfbag entwendet. Der entstandene

Diebstahlschaden liegt bei über 50.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Mannheim – Rund 45.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand

Mannheim (ots) – Nachdem am gestrigen Abend ein Feuer in einer Wohnung in der

Seckenheimer Landstraße ausgebrochen war, sind die Löscharbeiten

zwischenzeitlich abgeschlossen und der Verkehr wieder vollständig freigegeben.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro, es wurden keine

Personen verletzt. Zur Brandursache sind noch keine Details bekannt, die

Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.