Nachdem am Donnerstagmittag (24.11.), gegen 15.45 Uhr, in einer Wohnung im Johannesviertel eine 30-jährige Frau aufgefunden wurde, die Verletzungen aufwies, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen des

Rettungsdienstes verstarb die Frau noch in der Wohnung.

In diesem Zusammenhang konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung, unweit vom Tatort, einen 25-jährigen Mann vorläufig festnehmen.

Wegen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen musste der Martin-Luther-King-Ring zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen der Tat dauern derweil an.

25-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt (ots) – Der 25-jährige Tatverdächtige wurde am Freitagvormittag (25.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurde der 25-Jährige in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Darmstadt: Zeugenaufruf

Darmstadt (ots) – Im Zusammenhang mit einem vorangegangenen Tötungsdelikt zum Nachteil einer 30-Jährigen, bitten Staatsanwaltschaft und Polizei um Ihre Mithilfe. Wenn Sie am Donnerstagmittag (24.11.) im Zeitraum von circa 15.30 bis 16.15 Uhr eine auffällige Person zwischen der Emilstraße und dem Martin-Luther-King-Ring wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei.

Sollten Sie von dem Geschehen Video- oder Fotoaufnahmen gefertigt haben, werden Sie gebeten, sich zeitnah mit den Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.Ihre Hinweise werden vom Kommissariat 10 in Darmstadt unter Tel: 06151/969-0 entgegengenommen.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen