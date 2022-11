Wiesbaden: Die Polizei-News

Jugendlicher berauscht und ohne Führerschein unterwegs –

Polizei findet weitere Drogen, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Rheinufer, Donnerstag,

24.11.2022, 00:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag stellte eine Polizeistreife bei einer

Verkehrskontrolle in Mainz-Kastel neben dem berauschten und minderjährigen

Fahrzeugführer auch diverse Betäubungsmittel im Pkw fest. Gegen 00:10 Uhr fiel

den Beamten am Rheinufer unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke ein silberner Audi

auf, welcher in Richtung des Kasteller Bahnhofs unterwegs war. Auf einem

Parkplatz wurden die vier Fahrzeuginsassen, vier junge Männer im Alter von 16-18

kontrolliert. Der 16 Jahre alte Fahrzeugführer aus Wiesbaden konnte naturgemäß

keine Fahrerlaubnis vorweisen. Auch zeigte ein Drogentest ein positives Ergebnis

auf Kokain und THC. Im und neben dem Audi konnten die Beamten verschiedene

Mengen Betäubungsmittel auffinden und sicherstellen. Auch fanden sie bei einem

18-jährigen Mitfahrer mehrere verschreibungspflichtige Tabletten, ohne dass der

Heranwachsende einen Nachweis vorweisen konnte. Die Folge waren Sicherstellungen

und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Der 16 Jahre

alte Fahrer wurde daraufhin zu einer Polizeistation gebracht wo ihm eine Ärztin

Blut abnahm. Im Anschluss wurde er in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Zeugen nach Bedrohung in Linienbus gesucht, Wiesbaden-Nordenstadt,

Daimlerring, Donnerstag, 24.11.2022, 12:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag hat ein Fahrgast in einem Linienbus in Nordenstadt

mehrere Mitfahrende bedroht. Der Polizei gelang es den Mann im weiteren Verlauf

festzunehmen. Zeugenaussagen zufolge habe sich die Tat gegen 12:30 Uhr in der

Buslinie 15 auf dem Weg zwischen den Bushaltestellen „Frankfurter Straße“ und

„Daimler Ring“ zugetragen. Dort soll ein männlicher Fahrgast plötzlich gegen die

Bustür geschlagen und mit einem Messer in der Hand wüste Bedrohungen gegen die

weiteren Fahrgäste ausgesprochen haben. Beim Eintreffen einer Polizeistreife

hatte er bereits die Flucht ergriffen. Einige Zeit später erhielt die Polizei

die Mitteilung über einen in der Konrad-Zuse-Straße randalierenden Mann. Dieser

habe gegen Mülleimer getreten und Werbebanner abgerissen. Vor Ort konnte der

Mann, ein wohnsitzloser 42-Jähriger festgenommen werden. Ersten Ermittlungen

zufolge kommt er auch für die Bedrohung im Bus in Betracht. Der deutlich

alkoholisierte Mann wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Zeugen der Bedrohung, insbesondere weitere Businsassen werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 an das 4. Polizeirevier in Wiesbaden zu

wenden.

Personen nach illegalem Aufenthalt festgenommen, Mainz-Kastel, Rampenstraße,

Donnerstag, 24.11.2022, 18:00 Uhr

(he)Während einer in Kastel durchgeführten Verkehrskontrolle stellte das 2.

Polizeirevier gestern Abend zwei Personen fest, welche sich nach derzeitigem

Ermittlungsstand unerlaubt in Deutschland aufhalten. Ein mit vier Personen

besetzter Pkw wurde gegen 18:00 Uhr in der Rampenstraße kontrolliert. Grund

hierfür war ein Defekt an der Beleuchtung. Bei der Personalienüberprüfung der

vier Männer machte einer zunächst mehrfach falsche und auch verschiedene Angaben

zu seinem Namen. Nachdem mit Hilfe polizeilicher Auskunftssysteme die richtigen

Personalien feststanden, lag der Grund für die Falschangaben auf der Hand. Der

28-Jährige war zur Ausweisung ausgeschrieben, nachdem er bereits 2021

Deutschland verlassen musste und zurzeit immer noch ein Verbot zur erneuten

Einreise besteht. Weiterhin lag wegen in der Vergangenheit begangener Straftaten

ein weiterer Haftbefehl vor. Bei einem 33-jährigen Mitfahrer lag ein ähnlicher

Sachverhalt vor. Auch gegen diesen Mann bestand ein Haftbefehl zum Zwecke der

Ausweisung. Beide Männer wurden festgenommen und in das Polizeigewahrsam

eingeliefert. Die weiteren 19 und 49 Jahre alten Insassen wurden nach der

Kontrolle vor Ort entlassen.

Versuchter Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Knausstraße, Donnerstag, den 24.11.2022, zwischen 09:30 Uhr und 13:15

Uhr

(kl)Unbekannte Täter versuchten gestern zwischen 09:30 Uhr und 13:15 Uhr in

Wiesbaden in eine Wohnung einzubrechen. Die Straftäter sahen es in der

Knausstraße auf eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ab. Der Versuch, den

Schließzylinder herauszubrechen schlug fehl. Da die Tür über weitere Sicherungen

verfügte, gelang es den Tätern nicht in die Wohnung zu gelangen. Es entstand ein

Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden

unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

Crepesstand von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Mauritiusplatz, zwischen

Mittwoch, den 23.11.2022, 23:00 Uhr und Donnertag, den 24.11.2022, 09:45 Uhr

(kl)Unbekannte Täter versuchten zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr und Donnerstag,

09:45 Uhr in Wiesbaden am Mauritiusplatz in einen Verkaufsstand einzubrechen.

Der Versuch den Rollladen aufzuhebeln schlug jedoch fehl und die unbekannten

Täter gelangten nicht in das Innere des Verkaufswagens. Über die Höhe des

Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/ 245-2140 entgegen.

Unfall zwischen Pkw und Fahrrad,

Wiesbaden, Biebricher Allee / Weihergasse, Donnerstag, den 24.11.2022, 08:40 Uhr

(kl)Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Wiesbaden im Einmündungsbereich der

Biebricher Alle/ Weihergasse ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec.

Der 59-jährige Fahrer eines Skoda beabsichtigte gegen 08:40 Uhr von der

Weihergasse nach links in die Biebricher Alle abzubiegen. Hierbei übersah er den

von rechts kommenden 18-jährigen Fahrradfahrer, welcher ordnungsgemäß den Radweg

der Biebricher Allee befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß wobei

der Fahrradfahrer auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen wurde. Glücklicherweise

wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden von circa 430 Euro.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer

effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die

Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Wiesbaden für die

kommende Woche:

Mittwoch, 30.11.2022: Bundesstraße 455

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Pkw in Hattenheim bei Unfall beschädigt,

Eltville-Hattenheim, Erbacher Landstraße Donnerstag, 24.11.2022, 17:30 Uhr

(fh)Ein bislang flüchtiges Fahrzeug hat am Donnerstagnachmittag in

Eltville-Hattenheim eine Verkehrsunfallflucht verursacht. Die Polizei sucht nach

Zeugen. Gegen 17:30 Uhr wurde ein schwarzer, in der Erbacher Landstraße in einer

Parkbucht abgestellter BMW mutmaßlich beim Vorbeifahren von einem unbekannten

Fahrzeug beschädigt. Am BMW 318 entstand ein rund 2.000 Euro teurer Sachschaden

in Form von Kratzern an der rechten vorderen Fahrzeugseite. Die

unfallverursachende Person kam ihren Pflichten nicht nach und entfernte sich

unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizeistation Eltville nimmt unter der Rufnummer (06123) 9090-0 Hinweise

zum Unfall entgegen.

