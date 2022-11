Frankfurt/Mörfelden-Walldorf: Bankangestellte vereitelt Trickbetrug/Polizei warnt vor Schockanrufen

Einer aufmerksamen Bankangestellten in Mörfelden-Walldorf ist es zu verdanken, dass ein dreister Trickbetrug am Donnerstag (24.11.) scheiterte und so ein erheblicher finanzieller Schaden verhindert wurde. Eine 79 Jahre alte Frau aus Frankfurt hatte zuvor den zweifelhaften Anruf mit der altbekannten Masche erhalten. Eine Stimme am anderen Ende gab vor, von der Staatsanwaltschaft zu sein und tischte die Geschichte auf, dass die Enkelin der Angerufenen einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun, um eine Haftstrafe abwenden zu können, eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro zu zahlen habe.

Geschockt und im guten Glauben machte sich die Seniorin mit einem Taxi auf den Weg zur Bank in Mörfelden-Walldorf und bat dort um die Auszahlung des Betrages. Hier wurde eine Bankangestellte hellhörig und deckte den Betrug auf. Die Kriminalpolizei hat hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt wiederholt den aktuellen Fall zum Anlass, erneut und eindringlich zu warnen: Übergeben Sie niemals Wertgegenstände an unbekannte Personen nur aufgrund eines Telefonats. Sollten Sie Zweifel haben, ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder wählen Sie den Notruf 110.

Frankfurt-Hausen: Beleidigung und Körperverletzung – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Nachmittag (24. November 2022), gegen 16:50 Uhr,

ereignete sich in der „Ludwig-Landmann-Straße“ am Freibad Hausen ein Vorfall,

bei dem eine 38-jährige Frau von einem bislang unbekannten Mann körperlich

angegriffen und rassistisch beleidigt wurde. Der Mann entfernte sich nach der

Tat. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die spätere Geschädigte befuhr zunächst mit ihrem Fahrrad die

„Ludwig-Landmann-Straße“ in stadtauswärtige Richtung und wollte ihren Sohn von

der Schule abholen. In Höhe des Freibads Hausen sah sie einen Mann, der vor ihr

die Arme austreckte. Die 38-jährige Frau verringerte daraufhin ihre

Geschwindigkeit und kam schließlich vor ihm auf dem Gehweg zum Stehen.

Nun forderte der Unbekannte sie in aggressiver Weise auf, umzukehren und den

Radweg zu nutzen. Als die Frau ihr Rad weiterschieben wollte, versperrte ihr der

Mann den Weg und drängte sie an den Rand des Gehwegs. Dann schlug er ihr mit der

Hand ins Gesicht und beschimpfte sie rassistisch. Im weiteren Verlauf stieß er

sie mit dem Knie in die Leiste und trat ihr mit dem Fuß gegen den Oberschenkel.

Die Geschädigte versuchte sich zur Wehr zu setzen. Passanten bemerkten die

Situation und kamen der Frau zu Hilfe, sodass sich der Mann zu Fuß in Richtung

„Am Industriehof“ entfernte. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne

Erfolg.

Täterbeschreibung:

Männlich, 50 bis 60 Jahre alt, schlanke Statur, schmales Gesicht, kurze

grau-weiß-schwarze Haare, Kinnbart, sprach gebrochen Deutsch; bekleidet mit

einem dunkelroten Pullover.

Zeugen, mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter, werden gebeten, sich bei der

Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-75511000 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Sachsenhausen: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Donnerstagmorgen (24. November 2022)

eigneten sich in der Stresemannallee eine 16-Jährige und ein 15-Jähriger die

Brieftasche eines 35-jährigen Mannes widerrechtlich an.

Gegen 09:30 Uhr beobachteten mehrere Passanten, wie die beiden jugendlichen

Langfinger in die Jackentasche des Geschädigten hineingriffen und dabei seine

Brieftasche herausnahmen. Mit dem Gedanken, unbemerkt geblieben zu sein,

flüchteten beide Täter fußläufig in Richtung Norden. Zwei aufmerksame Bürger

nahmen die Verfolgung auf und konnten die Taschendiebe an Ihrer Flucht hindern,

bis die Polizei eintraf. Dem ahnungslosen 35-jährigen Geschädigten konnte im

Anschluss die Geldbörse übergeben werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen

wurden die beiden Jugendlichen entlassen. Sie müssen sich nun wegen des

Verdachts des Taschendiebstahls verantworten.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Bedrohung

Frankfurt (ots) – (th) Am Donnerstagvormittag (24. November 2022) wurde ein Mann

festgenommen, nachdem er zuvor Angestellte einer Bank bedroht hatte.

Der 30-Jährige bedrohte Angestellte einer Bank im Steinweg. Als die Polizei vor

Ort eintraf, hatte der Beschuldigte die Bank bereits verlassen. Unvermittelt

rannte er auf die Polizisten zu und sprang in den Streifenwagen. Nur mit großer

Anstrengung konnte er aus dem Streifenwagen geholt, und festgenommen werden. Der

Festnahme widersetzte er sich heftig und lautstark. Er äußerte, dass er

Rauschgift konsumiert hätte. Sowohl zwei Polizisten, als auch der Festgenommene

erlitten leichte Verletzungen. Der wohnsitzlose und polizeibekannte Mann wurde

in eine geschlossene psychiatrische Abteilung verbracht.

Frankfurt: Frankfurter Polizei beteiligt sich an einer Aktion anlässlich des „Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen“

Frankfurt (ots) – (hol) Heute (25. November) ist der „Internationale Tag zur

Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen“. Mit diesem internationalen

Gedenktag sollen der öffentliche Fokus auf die Thematik Gewalt gegen Frauen und

Mädchen gelenkt werden und Strategien zu deren Bekämpfung in den Mittelpunkt

rücken. Die Frankfurter Polizei beteiligt sich an diesem Tag an verschiedenen

Aktionen. Schon seit 1981 organisieren Menschenrechtsorganisationen an diesem

Tag Veranstaltungen, bei denen die Einhaltung der Menschenrechte von Frauen und

Mädchen auf die Agenda gesetzt werden. Ins Zentrum rückt dabei auch stets die

Thematik häusliche Gewalt, denn diese ist die häufigste Ausprägung von

Gewalttaten gegen Frauen. Das Risiko für Frauen, durch einen Beziehungspartner

Gewalt zu erfahren, ist wesentlich höher als von einem Fremden angegriffen zu

werden. Die Statistik zeigt, dass es sich bei den Opfern zu über 80 Prozent um

Frauen handelt. Eine Opfergruppe soll jedoch in diesem Jahr besonders in den

Fokus genommen werden: Kinder, in deren Familien Gewalt an der Tagesordnung ist.

Auch wenn Kinder nicht selbst von der Gewalt betroffen sind, erleben sie diese

sprichwörtlich hautnah und wachsen in einem gewaltgeprägten Umfeld auf. Auch in

diesem Jahr wird das Polizeipräsidium Frankfurt am Main wieder an der Aktion

„Orange your City“ teilnehmen. Zu diesem Anlass werden repräsentative Gebäude

der Stadt in der Farbe Orange, die sich an die Kampagnenfarbe der Organisation

„UN Women“ der Vereinten Nationen anlehnt, beleuchtet. Um ein weithin sichtbares

Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen und unsere Kooperation mit

den beteiligten Institutionen zu zeigen, wird das Foyer des Polizeipräsidiums am

Abend des 25. November für zwei Stunden in orangefarbenem Licht erstrahlen.

