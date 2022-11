Marburg – Aufregung am Morgen – Schreiender Mann mit Waffe gemeldet

Heute Morgen (Freitag, 25. November), um kurz vor 07 Uhr sorgte ein Mann in der Marburger Innenstadt für Aufregung. Über mehrere Notrufe erhielt die Polizei die Meldung über einen scheinbar sehr aufgebrachten und laut schreienden Mann, der mit einem Sturmgewehr teils mitten auf der Straße läuft. Der Weg ging offenbar vom Rudplphsplatz zum Erlenring dann weiter zum Erwin-Piscator Haus und dann über die Biegenstraße zu Deutschhausstraße. Die Polizei konnte den Mann in der Deutschhausstraße Ecke Biegenstraße widerstandlos festnehmen und seine Waffe, die äußerlich tatsächlich einem echten Sturmgewehr sehr ähnelt, sicherstellen. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine Softairwaffe. Bis zum Berichtszeitpunkt sind der Polizei keine von dem Mann bedrohten oder sonst wie gefährdeten Personen bekannt. Im Anschluss an die Identitätsfeststellung übergab die Polizei den scheinbar verwirrten 39 Jahre alten Mann in ärztliche Obhut.

Linker Außenspiegel ab – Unfallflucht in der Ockershäuser Allee

Ockershausen: Die Spuren deuten auf eine Verkehrsunfallflucht in der Ockershäuser Allee hin, die zwischen 07.15 Uhr am Mittwoch, 09. November und 17 Uhr am Montag, 14. November, war. Der betroffene rote VW Fox stand in dieser Zeit ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Ockershäuser Allee 35. Mutmaßlich kam es beim Vorbeifahren an dem Auto zur Kollision mit der Folge des Abrisses des linken Außenspiegels. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.