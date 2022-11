Bergstrasse

Birkenau: Einbruch in Einfamilienhaus/Wer hat etwas bemerkt?

Birkenau (ots) – Ein Einfamilienhaus Eichhöhweg geriet im Zeitraum zwischen

14.00 und 18.00 Uhr, am Donnerstag (24.11.) in das Visier Krimineller. In diesem

Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten

die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so ins Wohnhaus. Im Anschluss

durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume. Sie flüchteten aber offenbar ohne

Beute unerkannt vom Tatort.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Bürstadt: Raser mit 98 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho

Bürstadt (ots) – Einen 35 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder

des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagnachmittag (24.11.) auf der

Bundesstraße 47. Den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind,

passierte der 35-Jährige mit 198 Stundenkilometern.

Den Mann erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 700 Euro Bußgeld und ein

dreimonatiges Fahrverbot.

Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Heppenheim: Am Donnerstag (24.11.) ereignete sich im Zeitraum

von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr, in der Tiergartenstraße auf dem Parkplatz des

dortigen REWE Center eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug

streifte beim Ein-oder Ausparken den daneben geparkten Pkw. Hierbei wurde der

Stoßfänger hinten links durch Kratzer beschädigt und das Glas des dortigen

Rücklichtes brach. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Anschließend

setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als

Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geschehen geben können,

werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der 06252-7060 zu

melden.

Darmstadt

Darmstadt: Wer erkennt sein Rennrad? SIEHE EINGANGSFOTO

Darmstadt (ots) – Nach der Sicherstellung eines Rennrads im Mümlingweg in

Darmstadt hoffen die Ermittler des Kommissariats 43 auf Hinweise aus der

Bevölkerung. Anwohner hatten das herrenlose Velo in einem Gebüsch bemerkt und am

16. August 2022 die Polizei alarmiert. Da sich an dem Rad ein durchtrenntes

Spiralschloss befand, gehen die Ermittler davon aus, dass es gestohlen wurde.

Bisherige Ermittlungen zu dessen Herkunft verliefen jedoch noch ohne Erfolg,

weshalb mit einer Aufnahme des Rades jetzt öffentlich nach den rechtmäßigen

Besitzern gesucht wird. Wer erkennt das Rennrad wieder oder hat Hinweise zu

dessen Herkunft? Hinweise nimmt die Darmstädter Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Arheilgen: Autowerkstatt von Einbrechern heimgesucht / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots) – Auf die Büroräume einer Autowerkstatt in der Borsigstraße

hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwoch (23.11.) und Donnerstag

(24.11.) abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter

gewaltsam Zugang zu den Räumen und transportieren dort unter anderem

Elektrogeräte sowie einen mobilen Tresor ab. Der Wert der Beute dürfte sich

ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Kripo in

Darmstadt (21/22) ermittelt. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen

und Beamten zu erreichen. Die Ordnungshütenden fragen: Wer hat den Abtransport

der Beute beobachten können, kann Hinweise zum Verbleib der Gegenstände oder den

Tätern geben? Zeugen mit sachdienlichen Informationen werden gebeten, sich zu

melden.

Darmstadt-Arheilgen: Auf Lenkrad und Navi abgesehen / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots) – Nachdem Kriminelle in der Zeit zwischen Montagmorgen (21.11.)

und Donnerstagmittag (24.11.) aus einem „Im Erlich“ geparkten Auto unter anderem

das Lenkrad sowie das Navigationsgerät entwendeten, hat die Darmstädter

Kriminalpolizei (K21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt-Bessungen: Roller gestohlen / Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots) – In der Moosbergstraße haben Kriminelle am Mittwochabend

(23.11.) einen grauen Piaggio Roller im Wert von mehreren Hundert Euro

entwendet. Gegen 18 Uhr war die Tat entdeckt und darauffolgend die Polizei

verständigt worden. Die Ordnungshütenden haben ein Verfahren wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und suchen Zeugen, die in diesem

Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690

ist das Kommissariat 43 zu erreichen.

Darmstadt-Eberstadt: Dieb im Schulgebäude / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hat ein Dieb offenbar in

der Zeit zwischen Montag (31.10.) und Mittwoch (2.11.), sein Unwesen in einem

Schulgebäude „Auf der Marienhöhe“ getrieben und aus gleich mehreren

Klassenzimmern vier hochwertige Mobiltelefone entwende. Der Wert der Beute

beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf mehr als 3000 Euro. Das

Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall. Unter der Rufnummer

06151/9690 sind die Ermittelnden für alle sachdienlichen Hinweise zu dem Täter

oder dem Verbleib der Beute zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt / Richen: Misslungener Einbruchsversuch / Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt wegen eines

versuchten Einbruches in ein Einfamilienhaus im Schubertweg. Dort haben

Kriminelle zwischen Donnerstag (24.11.), 7 Uhr, und Freitag (25.11.), 8 Uhr,

versucht eine Terrassentür aufzuhebeln. Die Täter scheiterten jedoch in ihrem

Vorhaben und flüchteten anschließend unerkannt.

Nach momentanem Kenntnisstand verursachten die Kriminellen einen Schaden von

mehreren hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Mühltal / Nieder-Ramstadt: Mehrere Elektrogeräte aus Bürogebäude entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Mühltal (ots) – Kriminelle brachen in der Nacht zum Freitag (25.11.) in ein

Bürogebäude in der Rheinstraße ein. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf und

durchsuchten anschließend die Räume. Sie fanden verschiedene Elektrogeräte, mit

welchen sie unerkannt flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachen die

Kriminellen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Wenn Sie Hinweise zu den Tätern geben können oder Verdächtiges in diesem

Zusammenhang wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat

21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Groß-Zimmern: Kriminelle steigen in Einfamilienhaus ein / Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der

Angelstraße eingestiegen sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Am Donnerstag

(24.11.) hebelten die Kriminellen zwischen 15 und 17.30 Uhr ein Fenster des

Hauses auf, durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten anschließend unerkannt.

Ob und was die Diebe auf ihrem Beutezug entwenden konnten, wird nun durch die

Kripo ermittelt. Nach momentanem Kenntnisstand verursachten die Täter einen

Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Weiterstadt: Einbruch in Container / Beschmierte Wände und nach Wertgegenständen gesucht?

Weiterstadt (ots) – Noch unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (24.11.) gegen

18.15 Uhr in einen Testcontainer im Büttelborner Weg eingestiegen, haben dort

die Wände beschmiert und eine Tür beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen machten

sie keine wertvolle Beute, nahmen aber eine Türklinke mit. Das Kommissariat 42

des 3. Polizeireviers ermittelt wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls sowie der Sachbeschädigung. Unter der Rufnummer 06151/969-41310

nehmen die Beamtinnen und Beamten alle in diesen Zusammenhang stehenden

sachdienlichen Hinweis entgegen.

Münster – Altheim: Einbrecher flüchten unbemerkt / Zeugenaufruf der Polizei

Münster (ots) – Kriminelle verschafften sich am Donnerstag (24.11.) zwischen

14.45 und 20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Pommernstraße. Hierzu

hebelten die Einbrecher ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so in die

Räume. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Zimmer und flüchteten

daraufhin unbemerkt. Ob und was die Kriminellen erbeutet haben, muss nun

ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von

mehreren hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden

Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Groß-Zimmern: Diebe entwenden Luxusfahrzeug / Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (24.11.) entwendeten Kriminelle

ein Auto der Marke Porsche aus einer Einfahrt in der Johannes-Ohl-Straße. Die

Autodiebe nutzten nach bisherigen Erkenntnissen technische Hilfsmittel, um in

das Fahrzeug zu gelangen und damit wegfahren zu können.

An dem schwarzen Porsche Panamera war zur Tatzeit das Kennzeichen DI-AG 1

angebracht. Nach momentanem Kenntnisstand hatte das Auto einen Wert von circa

100.000 Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, Hinweise

zum Verbleib des Autos oder zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Pfungstadt- L3103 / L3303 Verkehrsunfall mit Notarzteinsatzfahrzeug – vier Leichtverletzte

Pfungstadt (ots) – Vier Leichtverletzte und ca. 18.000 Euro lautet die Bilanz

eines Verkehrsunfalls am späten Nachmittag (24.11.) an der Kreuzung L3103 und

L3303 auf der Brücke von der Autobahnanschluss A5. Ein 46 Jahre alter Fahrer

eines Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF) befand sich auf einer Alarmfahrt mit

Blaulicht und Sondersignal und befuhr die L3103 aus Jugenheim kommend in

Fahrtrichtung Pfungstadt. Hierzu passierte das NEF das Rotlicht der

Lichtzeichenanlage an der Kreuzung L3103 und L3303. Zeitgleich befuhr ein 31

Jahre alter Skoda Fahrer aus Dieburg die L3303 aus Bickenbach kommend und

beabsichtigte über die L3103 auf die Autobahn A5 in Fahrtrichtung Frankfurt

aufzufahren. Der Skoda Fahrer hatte Grünlicht, fuhr in den Kreuzungsbereich und

übersah das von rechts kommende NEF. Infolge des Unfalls wurden drei Insassen

des NEF und ein Insasse des Skodas leicht verletzt. Drei Verletzte kamen in ein

nahegelegenes Krankenhaus. Die vierte verletzte Person wurde nach Erstversorgung

vor Ort entlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden

abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war für etwa eine Stunde die

Autobahnausfahrt A5 (Seeheim-Jugenheim) aus Bensheim kommend gesperrt.

Brand eines Wohnhauses

Hirschhorn (ots) – Am Donnerstag (24.11.) gegen 21:07 Uhr kam es zum Brand eines

Wohnhauses in Hirschhorn. Aus bislang unbekannter Ursache geriet zunächst ein

Anbau in Brand. Von dort griff das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus über.

Durch den Bewohner wurde der Brand rechtzeitig bemerkt, so dass dieser das Haus

verlassen konnte. Es wurden keine Personen verletzt.

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Häuser konnte durch den Einsatz der

Feuerwehren aus Hirschhorn, Neckarsteinach und Eberbach verhindert werden.

Der Sachschaden wird auf ca. 100.000EUR geschätzt.

Das Wohnhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Ermittlungen zur Brandursachen werden durch Brandursachenermittler der

Kriminalpolizei geführt.

Arheilger Weg / Industriestraße, Verkehrsunfall mit Sachschaden – Zeugen gesucht

Roßdorf (ots) – Am Donnerstag, den 24.11.2022 gegen 13:25 Uhr kam es in Roßdorf

an der Kreuzung Arheilger Weg / Industriestraße / Am Hühnerbusch zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem weißen Lkw und einem braunen Pkw Skoda. Am Lkw

entstand ein Sachschaden von ca. 1500.- EUR, am Pkw entstand ein Sachschaden von

ca. 3000.- EUR. Der 30-jährige Lkw-Fahrer aus Weiterstadt und die 44-jährige

Pkw-Fahrerin aus Roßdorf machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Zeugen des Vorfalls, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können, werden

daher gebeten, sich unter Tel.: 06154 / 6330 – 0 mit der Polizeistation in

Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzten.

Gross-Gerau

Kelsterbach: Einsatzkräfte kontrollieren Lokale/Spielautomaten beschlagnahmt

Einsatzkräfte der Polizeistationen Mörfelden-Walldorf und Kelsterbach haben am Donnerstag (24.11), zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Kripo sowie Mitarbeitenden des Ordnungsamtes und einem Sachverständigen, insgesamt drei Lokale im Stadtgebiet von Kelsterbach kontrolliert.

Schwerpunkt der Aktion war die Überprüfung der Konzessionen und der Spielautomaten. Zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht kontrollierten sie insgesamt 30 Personen. In neun Fällen machte das Ordnungsamt Beanstandungen an den aufgestellten Geldspielautomaten. Zwei Automaten, die unerlaubt in Betrieb waren, wurden an Ort und Stelle von den Kontrolleuren beschlagnahmt. Den Verantwortlichen drohen nun entsprechende Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Glücksspiels. Weiterhin wurde in einem der Lokale festgestellt, dass Getränke in Dosen ohne Pfand verkauft wurden. Auch hier wurde Anzeige erstattet.

Rüsselsheim: Zwei Autos aufgebrochen/Zeugen gesucht

Zwei auf dem Gelände eines Autohauses in der Eisenstraße abgestellte Fahrzeuge der Marke Mercedes, gerieten in der Nacht zum Donnerstag (24.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter zerstörten jeweils Scheiben der Fahrzeuge, um in die Innenräume einzudringen. Im Anschluss öffneten die Unbekannten die Motorhauben, montierten alle Frontscheinwerfer sowie eine Frontstoßstange ab und flüchteten anschließend unerkannt mit der Beute. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Frankfurt/Mörfelden-Walldorf: Bankangestellte vereitelt Trickbetrug/Polizei warnt vor Schockanrufen

Einer aufmerksamen Bankangestellten in Mörfelden-Walldorf ist es zu verdanken, dass ein dreister Trickbetrug am Donnerstag (24.11.) scheiterte und so ein erheblicher finanzieller Schaden verhindert wurde. Eine 79 Jahre alte Frau aus Frankfurt hatte zuvor den zweifelhaften Anruf mit der altbekannten Masche erhalten. Eine Stimme am anderen Ende gab vor, von der Staatsanwaltschaft zu sein und tischte die Geschichte auf, dass die Enkelin der Angerufenen einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun, um eine Haftstrafe abwenden zu können, eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro zu zahlen habe.

Geschockt und im guten Glauben machte sich die Seniorin mit einem Taxi auf den Weg zur Bank in Mörfelden-Walldorf und bat dort um die Auszahlung des Betrages. Hier wurde eine Bankangestellte hellhörig und deckte den Betrug auf. Die Kriminalpolizei hat hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt wiederholt den aktuellen Fall zum Anlass, erneut und eindringlich zu warnen: Übergeben Sie niemals Wertgegenstände an unbekannte Personen nur aufgrund eines Telefonats. Sollten Sie Zweifel haben, ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder wählen Sie den Notruf 110.

Odenwaldkreis

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Erbach (ots)

Am Donnerstag (24.11.) kurz nach 13:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Opel, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Werner-von-Siemens-Str. geparkt war. Etwa 2500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizeistation Erbach Odenwald unter der Telefonnummer 06062 – 9530 entgegen.