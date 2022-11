Wie spare ich Geld beim Online-Shopping?

Viele Menschen bevorzugen das Einkaufen in Online-Shops, da es bequem und einfach ist. Außerdem hat man aufgrund der zahlreichen Online-Geschäfte eine Menge Auswahl an spannenden Produkten. Schnell ist der Warenkorb bis oben hin gefüllt und die Bezahlung steht an. Besonders dann, wenn eigentlich kein hohes Budget zur Verfügung steht, man aber dennoch kräftig zugelangt hat, ist die Verzweiflung oft groß. Wir sagen: So muss ein Shopping-Tag nicht enden! Mit den richtigen Tipps und Tricks lassen sich online echte Schnäppchen machen. Wir erklären hier, wie das geht und wo die Fallstricke lauern.

Überblick behalten

Im Netz gibt es Angebote an jeder Ecke. Erwischt man sich öfter dabei, dass ungeplant Dinge im Warenkorb landen, sollte man sich einen Moment Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Was brauche ich wirklich? Das ist die entscheidende Frage. Wer auf jedes Schnäppchenangebot eingeht, hat am Ende mehr ausgegeben, als es notwendig gewesen wäre. Besser ist es, sich bereits im Vorfeld eine Liste mit Dingen anzulegen, die man wirklich benötigt.

Um auch nach dem Einkauf den Überblick zu behalten, kann man diese Liste mit Angaben zu gekauften Produkten erweitern. So lässt sich leicht erkennen, wie viel man eigentlich ausgeben wollte und was dann letztlich noch hinzukam. Das eigene Kaufverhalten zu überprüfen, hilft dabei, schlechte Angewohnheiten zu erkennen und diese durch sinnvolle Methoden zu ersetzen. Eine gute Möglichkeit zum Sparen ist die nächste Glamour-Shopping-Week, welche vom 3. bis zum 11. Dezember 2022 stattfindet. Mehr Informationen und Hilfe dazu sind auf Gutscheinsammler.de/glamour-shopping-week zu finden.

Vergleiche anstellen

Ein weiterer wichtiger Punkt beim Sparen ist das Anstellen von Vergleichen. Oftmals übersieht man die echten Schnäppchen, weil am Ende die aggressivste Werbung gewinnt. Wenn man weiß, welches Produkt man benötigt, sollte man dieses in unterschiedlichen Shops suchen und die Preise miteinander vergleichen. Wenn mehrere ähnliche Produkte zur Auswahl stehen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass das Teuerste gleichzeitig das Hochwertigste ist. Wie viel der Preis für einen Artikel beträgt, hängt unter anderem auch von den Kosten ab, die Händler für Werbung ausgeben.

Aktionszeiträume

Zu bestimmten Zeiträumen finden Aktionen mit Rabatten und Gutscheinen im Onlinehandel statt. Beispiele dafür sind der Black Friday, welcher immer am ersten Freitag nach Thanksgiving stattfindet, oder die Glamour-Shopping-Week. Die meisten Online-Shops und teilweise auch stationäre Geschäfte nehmen an diesen Aktionen teil. Deswegen lohnt es sich, die Augen offenzuhalten.

Auch hierbei gilt jedoch: Vergleiche anstellen! Den Shops wird nicht vorgegeben, zu welchen Rabatten sie ihre Produkte anbieten müssen. Manche nutzen eine Masche und geben als ursprünglichen Preis den Vorverkaufspreis an. Bevor Produkte in die Geschäfte kommen, sind sie preislich meist höher angesetzt. Solche Rabatte müssen also keine Schnäppchen sein. Im schlimmsten Fall zahlt man sogar weitaus mehr als zu normalen Konditionen.

Anmeldung zu Newslettern

Viele Shops bieten Newsletter an, die sie regelmäßig an die E-Mail-Adressen ihrer Kunden versenden. Dazu ist jedoch die Zustimmung der Kunden erforderlich. Wer einen Newsletter abonniert, profitiert in vielen Fällen von besonderen Rabatten, Gutscheinen, Bonuspunkten oder attraktiven Geschenken. Außerdem erhält man Informationen zu besonderen Aktionen und Preissenkungen und ist so immer bestens informiert.

Gutscheine sammeln

Auf Gutscheinportalen können Gutscheine für die unterschiedlichsten Produkte erworben werden. Manchmal vergeben Online-Shops die Gutscheine auch selbst, zum Beispiel im Newsletter. Beim Einlösen von Gutscheinen ist zu beachten, dass diese häufig nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einlösbar sind. Häufig können auch nicht alle beliebigen Produkte damit erworben werden. Es ist deswegen wichtig, sich zuvor gut über die Bedingungen eines Gutscheins zu informieren.

Das Fazit – Geld sparen im Internet ist nicht schwer

Wer regelmäßig in Online-Shops unterwegs ist, sollte sich Methoden aneignen, um Geld zu sparen. Auf der Suche nach den echten Schnäppchen geht man am besten planvoll vor. Aktionszeiträume lassen sich ebenso gut nutzen, wie Gutscheine und Rabatte. Viele Shops bieten einen Newsletter und belohnen Ihre Abonnenten mit besonderen Aktionen zum Sparen.