PKW beschädigt

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 24.11.2022 gegen 20:50 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Scheiben eines in der Lilienstraße in Germersheim abgestellten Fahrzeuges ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten sich unter

Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Unfallflucht

Germersheim (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 23.11.2022 um 20:00 Uhr bis Donnerstag 24.11.2022 um 09:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter den Umfriedungszaun eines Unternehmens in der Hamburger Straße in Germersheim und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich unter

Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Schulwegüberwachung

Rülzheim (ots) – Am Dienstagmorgen im Zeitraum 07:20-08:10 Uhr wurde durch die Polizei Germersheim eine Schulwegkontrolle in der Schulstraße in Rülzheim durchgeführt. Hierbei ergab sich ein Verstoß aufgrund unzureichender Kindersicherung. Weiterhin wurden 5 Fahrzeuge beanstandet.