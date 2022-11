Freilaufender Hund erfolgreich zurückgeführt

Ludwigshafen (ots) – Am 24.11.2022 gegen 10:00 Uhr, wurde durch Anwohner ein freilaufender Hund in der Mundenheimer Straße gemeldet. Durch Polizeikräfte konnte der verängstigte Hund vor Ort festgestellt werden. Mit einem Putenbrustbrötchen der Polizisten konnte Vertrauen zum Hund aufgebaut werden und dieser zum Mitgehen bewegt werden.

Da sich vor Ort Hinweise auf das Zuhause des Hundes ergaben, nahmen die Beamten den Hund an die Leine und führten ihn in Richtung des vermuteten Zuhauses. Auf dem Heimweg kam der Besitzer bereits entgegengelaufen und nahm seinen Ausreißer wieder in im Empfang.

Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Festnahme

Ludwigshafen (ots) – Bereits am Dienstag 22.11.2022 gegen 04 Uhr, sollte ein Auto auf der Maudacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da das Auto ohne Licht unterwegs war. Der Fahrer beschleunigte sein Auto und wollte vor der Kontrolle flüchten. Während dessen missachtete der Fahrer mehrere Verkehrsregeln, wobei jedoch niemand gefährdet wurde.

Im Bereich der Kropsburgstraße stellte der Fahrer sein Auto ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Der Mann konnte durch Polizeikräfte nach Verfolgung zu Fuß gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zusätzlich war der Autofahrer alkoholisiert und hatte einen Atemalkohol von 1,94 Promille, sodass diesem noch eine Blutprobe entnommen wurde. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Frontalzusammenstoß zwischen Rad- und Autofahrer

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen 24.11.2022 war ein 77-jähriger Radfahrer auf der Auholzstraße in Richtung Uhlandstraße unterwegs. Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam es in einer Kurve zum Frontalzusammenstoß zwischen beiden Beteiligten.

Der Radfahrer stürzte hierbei auf die Windschutzscheibe des Autos und wurde leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.250 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 22.11.2022 und dem 24.11.2022 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Wilhelminenstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Haus und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Zu möglichem Diebesgut und genauer Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Es werden nun Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum im Bereich Wilhelminenstraße verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Erneut Schockanruf in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Auch am Donnerstag 24.11.2022 kam es wieder zu einem Schockanruf durch einen falschen Polizeibeamten. Die 53-jährige Empfängerin des Anrufs fiel auf die mittlerweile relativ bekannte Masche nicht herein. Der Anrufer gab an, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfallfall verursacht und eine Person zu Tode gekommen sei. Sie beendete das Gespräch zeitnah und informierte die Polizei.

Aus gegebenem Anlass möchten wir erneut Präventionshinweise geben:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.