Exhibitionist unterwegs

Altrip (ots) – Beim Spazierengehen mit ihrem Hund auf dem Rhein-Damm in der Friedrich-Ebert-Straße bemerkte eine 51-jährige aus Bürstadt plötzlich hinter sich einen Mann, der mit heruntergelassener Hose an den dortigen Büschen stand und auf sein entblößtes Glied aufmerksam machte. Nachdem die Frau ihr Handy zückte, stieg der Mann auf sein mitgeführtes Fahrrad und fuhr davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 170-180 cm groß, auffällig blasses Gesicht, sprach gebrochen Deutsch, trug eine dunkle Hose, einen dunklen Anorak mit Kapuze, sowie eine Kappe. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein silbernes Damenrad mit Drahtkorb hinten.

Hinweise bitte telefonisch unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

In zwei Firmen eingebrochen

Mutterstadt (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 24.11.2022 verschafften sich unbekannte Täter zunächst Zutritt in ein Gelände in der Theodor-Heuss-Straße, in dem mehrere Firmen ihren Sitz haben. Im Anschluss verschafften sich die/der Täter gewaltsam durch Aufhebeln von Fenstern Zugang in 2 Firmen, aus deren Büros dann unter anderem Bargeld in 3-stelliger Höhe, diverse Beauty-Produkte und Geräte in 5-stelligem Wert, sowie ein Fahrzeugschlüssel und das dazu gehörige Firmenfahrzeug im Wert von 15.000 Euro entwendet wurden.

Hinweise bitte telefonisch unter 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Schifferstadt

Waldsee (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Donnerstag 24.11.2022 auf der L533 mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei wurden insgesamt 36 Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit gemessen. Der gemessene Spitzenwert bei erlaubten 50 km/h lag bei 78 km/h. Diesen Verkehrsteilnehmer erwartet nun eine Geldbuße in dreistelliger Höhe.

Zudem wurde ein 41-jähriger Verkehrsteilnehmer kontrolliert, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.