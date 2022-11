Zusammenstoß mit Radfahrer

Edesheim (ots) – Eine 45-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Südliche Weinstraße übersah beim Verlassen eines Parkplatzes in der Staatsstraße in Edesheim einen von rechts kommenden 72-jährigen Radfahrer aus der Verbandsgemeinde Edenkoben. Dieser befuhr zum Unfallzeitpunkt den dortigen Radweg, jedoch in der falschen Fahrtrichtung. Dabei wurde er durch die Autofahrerin übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen am Knie zu. Aufgrund dieser musste er in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, gegen den Radfahrer ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Geschwindigkeit im Visier

Edesheim/Edenkoben (ots) – Polizeibeamte der Polizeiinspektion Edenkoben führten am Freitag 25.11.2022, Geschwindigkeitsmessungen in der Weinstraße in Edenkoben auf Höhe des dortigen Schulzentrums und an der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim durch. Da an beiden Örtlichkeiten insbesondere mit Kindern als sogenannte “verkehrsschwache Personen” zu rechnen ist, welche sich altersbedingt den Gefahren des Straßenverkehrs oftmals nicht bewusst sind, haben Verkehrsteilnehmer eine erhöhte Sorgfalt walten zu lassen. Die Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit birgt besondere Unfallgefahren.

Am Schulzentrum in Edenkoben überschritten 16 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, wobei der schnellste Verkehrsteilnehmer mit 55km/h beinahe doppelt so schnell fuhr.

An der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim wurden 13 Geschwindigkeitsübertretungen registriert, von denen der Höchstwert 75 km/h betrug.