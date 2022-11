Schüsse auf Fensterscheiben – Weitere Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots) – Von bislang unbekannten Tätern wurden in der Mainzer Altstadt Fenster- und Schaufensterscheiben durch mutmaßliche Schüsse aus einer Soft-Air Waffe beschädigt. Seit dem 26.09.2022 stellten verschiedene Anwohner und Geschäftsinhaber aus Heringsbrunnengasse, Kirschgarten, Schönbornstraße und Badergasse dubiose Beschädigungen an Fensterscheiben fest und meldeten dies der Polizei.

Zunächst hatten die zuständigen Ermittler des Mainzer Altstadtreviers den Verdacht, dass der oder die Täter die Scheiben mit einem spitzen Gegenstand oder einem Nothammer beschädigt hätten. Während einer ausführlichen Spurensuche an einem der Tatorte, konnte nun vor einer beschädigten Fensterscheibe die Kugel einer Softair-Waffe aufgefunden und sichergestellt werden.

Softair-Waffen sind Schusswaffen, meist Pistolen, die kleine Kügelchen aus verschiedenen Materialien verschießen können. Softair-Waffen sind ab einer Geschossenergie von über 0,5 Joule nicht mehr als “Spielzeug” eingestuft, sondern fallen unter die Vorschriften des Waffengesetzes. Hierdurch kann sogar eine Erlaubnispflicht, wie Waffenschein und Waffenbesitzkarte bestehen.

Ist eine Softair-Waffe vom Erscheinungsbild einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich, ist das Führen solcher Waffen rechtlich komplett verboten. Hier besteht die Gefahr, dass man aus der Ferne heraus nicht unterscheiden kann, ob es sich um eine echte oder unechte Waffe handelt. Gegenüber der Polizei kann es hierbei zu kritisch Missverständnissen und gefährlichen Situationen kommen.

Ersten Hinweisen, von wo aus die Schüsse abgegeben worden sein könnten gehen die Ermittler derzeit nach. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Weitere versuchte Roller- und Motorraddiebstähle – Betroffene sollen sich bei der Polizei melden

Mainz (ots) – Nach unserer Berichterstattung über einen versuchten Rollerdiebstahl in Mainz-Gonsenheim und der Festnahme von 2 Personen haben sich weitere Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Möglicherweise haben die Täter zuvor erfolglos versucht andere Roller oder Motorräder zu entwenden.

Mittlerweile werden diese versuchten Diebstähle durch die Kriminalpolizei Mainz aufgenommen. Die Fahrzeuge werden dabei nach Spuren untersucht, die auf einen Zusammenhang mit dem heute Morgen gemeldeten Fall hindeuten könnten.

Die Polizei Mainz bittet weitere Betroffene darum, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2, Tel: 06131-654210 oder dem Kriminaldauerdienst, Tel: 06131-653630 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Rollerdiebstahl – Flucht und Festnahme

Mainz-Gonsenheim (ots) – Nach einem versuchten Rollerdiebstahl wird ein 18-jähriger Täter in Mainz-Gonsenheim festgenommen. Sein 21-jähriger Komplize kann zunächst flüchten, verliert aber sein Handy auf der Flucht. Zuvor haben aufmerksame Anwohner aus der Canisiusstraße, gegen fünf Uhr einen lauten Knall gehört und gesehen wie zwei Personen sich an einem geparkten Motorroller zu schaffen machten. Sie verständigten per Notruf die Polizei.

Noch während die beiden Täter am Roller hantierten konnten sie durch ein Streifenteam gestellt werden. Der 18-Jährige wurde dabei sofort an der Flucht gehindert und festgenommen. Dem 21-Jährigen gelang es just in diesem Moment den Roller kurz zuschließen und damit loszufahren. Allerdings verlor er die Kontrolle über diesen Roller, als er um eine Polizistin fahren wollte, prallte gegen einen Smart und stürzte.

Die Polizistin konnte ihn noch an der Kapuze seiner Jacke und einem Arm festhalten, jedoch riss die Kapuze ab und er konnte sich mit Gewalt aus dem Griff befreien, so dass ihm die weitere Flucht zu Fuß gelang. Allerdings verlor er dabei sein Handy, so dass mittlerweile seine Identität feststeht und die weiteren Ermittlungen aufgenommen wurden.

Da am Tatort Feuerwerkskörper und ein brennender Joint gefunden wurden, wird zunächst wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahl, Unfallflucht und Widerstand gegen beide Personen ermittelt.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben oder Beobachtungen zu diesem Sachverhalt mitteilen können, werden gebeten, sich telefonisch unter Telefon: 06131-654210 bei der Polizei zu melden.

LKA – Erfolgreiche Aktionstage zur internationalen Bekämpfung mobiler Tätergruppierungen

Mainz (ots) – Unter der Koordination des Landeskriminalamts hat sich die Polizei Rheinland-Pfalz vom 22.11. bis 24.11.2022 an gemeinsamen internationalen Kontrollen zur Bekämpfung mobiler Tätergruppierungen beteiligt.

Ziel der grenzübergreifenden Kontrollaktion ist die Bekämpfung der Bandenkriminalität, insbesondere des Einbruchsdiebstahls, der Kfz- und Betäubungsmittel Kriminalität. Auch Geldautomaten-Sprenger, Planenschlitzer und Trickbetrüger standen im Fokus der diesjährigen Kontrollen.

Insgesamt waren 175 Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Im genannten Zeitraum wurden 406 Fahrzeuge und 498 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden 25 Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Bereich des PP Mainz kontrollierte die Polizei ein Fahrzeug mit 4 Insassen. Da der Verdacht bestand, dass die 4 Personen bandenmäßig Einbruchsdiebstähle begehen, wurden sie vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen ergaben, dass die Vier auf Grund von Eigentumsdelikten bereits in der Vergangenheit auffielen und kurz vor ihrer Festnahme einen Einbruch in ein Firmengelände verübt hatten.

Initiator der unter dem Namen Trivium koordinierten Aktionstage ist die EU-Kommission. Die Niederlande übernahm die Gesamtkoordination, Europol unterstützte hierbei. Die bundesweite Koordination erfolgte in Absprache mit dem Bundeskriminalamt durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg.

Quelle: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Ladendieb festgenommen

Mainz-Altstadt (ots) – Ein 17-Jähriger Ladendieb entwendete am Donnerstag 24.11.2022 Ware im Wert von über 1.000 Euro aus einem Drogeriemarkt. Jetzt wird wegen gewerbsmäßigen Diebstahls gegen ihn ermittelt. Ein Mann betrat am Donnerstagabend einen Drogeriemarkt in der Großen Bleiche. Er schaute sich um und telefonierte anschließend, woraufhin ein weiterer Mann in dem Laden erschien, welcher eine große Tasche bei sich hatte.

Zusammen packten die Männer hauptsächlich Rasierklingen und einige weitere Gegenstände im Wert von über 1.000 Euro in die Tasche und wollten das Geschäft verlassen. Der 25-Jährige Ladendetektiv beobachtete die beiden Täter und sprach sie am Ausgang an. Daraufhin ließ einer der Männer die Tasche fallen und rannte weg.

Der zweite Mann konnte durch den Detektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Betrachtung der Tasche, in welcher das Diebesgut transportiert wurde, konnte festgestellt werden, dass sie präpariert war. Die Tasche schirmte den Inhalt vor der Alarmanlage ab, sodass diese bei einem Diebstahl nicht auslöst.

Durch die Polizeistreifen wurde der 17-Jährige Dieb mitgenommen zur Dienststelle. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Der 17-Jährige wird heute im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt, welcher über die weiteren Maßnahmen entscheidet. Bei wem es sich um den Begleiter des 17-Jährigen handelt, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Dieser wird als ca. 50 Jahre alt, schlank mit einem schmalen Gesicht und einer gebückten Gangart beschrieben. Der Mann trug während der Tat eine hellblaue Jacke und eine blaue Kappe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bingen (ots) – 25.11., Hafenstraße, 04:20 Uhr. In der Nacht ging eine Mitteilung über eine über die Fahrbahn gespannte Kette im Bereich einer Baustelle ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Kette zum Absperren von Parktaschen zweckentfremdet wurde: Sie verlief nun quer über die Fahrbahn und den parallel verlaufenden Radweg.

Die Enden waren an einen Baum am Fahrbahnrand und durch die Gitterstäbe der Gabionen neben dem Radweg geknotet. Die Kette war in der Dunkelheit kaum rechtzeitig für Verkehrsteilnehmer zu erkennen. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen.

Verkehrsunfallflucht in Bacharach

Bingen (ots) – Im Zeitraum vom 23.11.2022 auf den 24.11.2022 ereignete sich in der Borbachstraße in Bacharach eine Unfallflucht. Dabei fuhr ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel, des am Fahrbahnrand parkenden, PKW (Skoda) des Geschädigten ab.

Da bis dato keine Hinweise auf den Verursacher vorliegen, bittet die Polizei um Mithilfe. Zeugen, welche den Unfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Bingen zu melden.