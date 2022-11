Streit um Essen mündet in Prügelei

Kaiserslautern (ots) – Eine simple Mahlzeit ist Dienstag 22.11.2022 Auslöser für eine Schlägerei zwischen 2 Männern gewesen. Um 03 Uhr aß ein 21-Jähriger gerade einen nächtlichen Snack. Als sein 18-jähriger Mitbewohner nach Hause kam, nahm sich dieser, ohne ein Wort zu sagen, etwas vom Essen des anderen.

Ein Streit entfachte und nachdem ihnen Worte nicht ausreichten, begannen sich die jungen Männer gegenseitig zu schlagen. Der 18-Jährige erlitt dabei eine leichte Verletzung am Arm, lehnte jedoch medizinische Hilfe ab. Jeden der Streithähne erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. |cjh

Auto mit Flasche beworfen

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter hat am Donnerstagmittag ein Auto mit einer kleinen Flasche beworfen. Ein 54-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Golf gegen viertel nach zwölf die Ludwigstraße in Richtung Mainzer Straße. In Höhe der Fußgängerbrücke am Pfalztheater hörte der Fahrer einen lauten Knall. Eine kleine Flasche Schnaps war auf der Windschutzscheibe eingeschlagen.

Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten 3 Personen auf der Brücke erkennen. Eine der 3 Personen beschrieben sie als ca. 15 Jahre alt und männlich. Er trug einen schwarzen Pullover mit schwarzer Kapuze. Unter der Kapuze soll er noch eine weiße Kappe aufgehabt haben.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |elz

Fußgänger und Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Der Feierabendverkehr endete für einen Fahrradfahrer und einen Fußgänger am Donnerstag schmerzhaft. Auf der Trippstadter Straße fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Fahrrad stadteinwärts durch den dichten Verkehr. Als ein 19-Jähriger zu Fuß die Straße überquerte, lief er dem Radfahrer genau in die Fahrspur und prallte mit ihm zusammen.

Der Fußgänger hatte den 24-Jährigen nach eigenen Angaben durch den stockenden Verkehr schlicht übersehen. Der Fahrradfahrer hatte nichts falsch gemacht. Da sich beide hierbei leicht verletzten, transportierten Rettungskräfte sie zur Abklärung ins Krankenhaus. |cjh

Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagnachmittag in der Schneiderstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach Aussage des 58-jährigen Autofahrers wollte er von der Marktstraße in die Schneiderstraße abbiegen. Ein unbekannter Autofahrer, der von der Eisenbahnstraße in Richtung Schneiderstraße fuhr, gewährte ihm Vorrang.

Beim Abbiegen übersah der 58-Jährige den Fahrradfahrer, der aus der Schneiderstraße kam. Es kam zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 68-jährige Radler Schürfwunden zu und das Fahrrad wurde beschädigt. Nach der Erstbehandlung durch den Rettungsdienst, lehnte der Mann eine Abklärung im Krankenhaus ab. Er wurde von seinem Unfallgegner nach Hause gebracht. |elz

Kreis Kaiserslautern

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Katzweiler (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montag 21.11.2022 von der L388 bei Katzweiler gemeldet worden. Der Unfall ereignete sich gegen 14:20 Uhr, als eine 26-jährige Frau mit ihrem Pkw von Mehlbach nach Katzweiler unterwegs war. Vor ihr fuhr ein blauer Ford Tourneo Connect, der leicht nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei mit einem Leitpfosten kollidierte.

Dadurch wurde der Pfosten herausgerissen und prallte gegen das Fahrzeug der 26-Jährigen. Es entstand ein Schaden am Radkasten. Der Fahrer des blauen Kastenwagens fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2150 mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz