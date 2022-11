Neustadt: Adventskranzverkauf des Lions Clubs am 26. November 2022

Neustadt an der Weinstraße – Der Lions Club Neustadt an der Weinstraße führt am Samstag, 26.11.2022, ab ca. 11:00 Uhr wieder seinen Adventskranzverlauf zugunsten eines gemeinnützigen Projektes durch.

Wie im letzten Jahr ist der Stand im Innenhof des Neustadter Rathauses zu finden und nicht wie früher am Kriegerdenkmal in der Fußgängerzone. Die hochwertigen Adventskränze wurden von den Lions selbst in mehrtätiger Arbeit angefertigt und gestaltet.

„Besonders das Gemeinschaftsgefühl bei der kreativen Arbeit, das vom Organisieren der Materialien im Wald bis zum Binden und Schmücken der Kränze reicht, motiviert viele und gehört für sie zur Woche vor dem ersten Advent“,

betont Frank Sobirey, der dem Verein der Lions-Hilfe vorsteht. Organisiert wird die Aktion und der Verkauf in diesem Jahr durch Präsident Winfried Walther mit seiner Frau Heike.