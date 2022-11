Frankeneck: Weihnachtskonzert Prot. Frauenchor Cantilena am 10. Dezember 2022

Frankeneck – Am 10. Dezember 2022 um 19 Uhr lädt der prot. Frauenchor Cantilena nach 2-jähriger Zwangspause endlich wieder zum Weihnachtskonzert ein.

In diesem Jahr möchte der Chor unter der Leitung von Dorina Schmidt sein Publikum im Ambiente einer Bergweihnacht verzaubern. Dabei wechseln sich alpenländische traditionelle Melodien mit modernen herzerwärmenden Weihnachtsliedern ab. Um der Stimmung gerecht zu werden, wird das Konzert ausnahmsweise nicht in der Kirche stattfinden, sondern in der Alten Turnhalle in Frankeneck.

Weihnachtliche Flötenweisen sowie Lesungen der Erzählungen von Karl Heinrich Waggerl lockern das Programm auf.

Im Hüttenzauber dürfen sich die Gäste außerdem auf eine Auswahl von kalten Getränken, Glühwein und einem kleinen Hüttenschmaus freuen.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei; um Spenden für die weitere Chorarbeit wird gebeten.