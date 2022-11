Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Heranwachsende wegen Verdachts des schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden durch das Amtsgericht

Heidelberg gegen zwei 18-jährige Männer Haftbefehle erlassen.

Die beiden Beschuldigten stehen im dringenden Verdacht, in der Nacht zum

Samstag, dem 19.11.2022, gegen 1:20 Uhr am Bahnhof Sandhausen/Sankt Ilgen auf

dem Bahnsteig von einem dort wartenden Reisenden Geld gefordert zu haben. Um

ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, soll einer der beiden Tatverdächtigen

dem Opfer mit einem Schlagring auf den Kopf geschlagen haben. Der andere soll

das Opfer umklammert, ihm den Geldbeutel mit Bargeld in Höhe von mehreren

hundert Euro aus der Hosentasche gezogen und das Geld an sich genommen haben.

Anschließend sollen die beiden Heranwachsenden den Geschädigten zu Boden

gestoßen und auf ihn eingetreten haben. Dabei verletzte sich das Opfer erheblich

am Kopf und am gesamten Körper. Eine stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus war

nicht erforderlich.

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zunächst zu Fuß. Ein Zeuge verfolgte einen

der Beiden. Schließlich konnte er ihn festhalten und seine Personalien anhand

seines Ausweises aufnehmen. Danach ließ ihn der Zeuge gehen.

Der zweite Täter konnte von verständigten Polizeibeamten kurze Zeit später noch

in Tatortnähe festgenommen werden. Dabei wurde bei ihm ein Schlagring

sichergestellt.

Aufgrund der Hinweise des Zeugen konnte die Wohnanschrift des zweiten

Tatverdächtigen ermittelt und dieser in den Morgenstunden gegen 4:30 Uhr dort

festgenommen werden.

Noch am selben Tag wurden die beiden Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter beim

Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Da Fluchtgefahr vorlag, wurden auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg gegen die beiden Täter Haftbefehle wegen des

dringenden Verdachts des schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher

Körperverletzung erlassen. Nach Eröffnung und Invollzugsetzung der Haftbefehle

wurden die Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Dielheim: Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall

Dielheim (ots) – Am Mittwoch kam es gegen 13.10 Uhr in der Wieslocher

Straße/Horrenberger Straße bei einem Abbiegevorgang in die Hauptstraße zu einer

Unfallflucht. Eine 66-jährige VW-Fahrerin befuhr die Wieslocher Straße in

Fahrtrichtung Horrenberg als ihr hier ein bislang unbekannter Fahrzeugführer

eines silbergrauen PKW auf der Horrenberger Straße entgegenkam. Dieser bog nach

links in die Hauptstraße ab und missachtete dabei die Vorfahrt der 66-Jährigen.

Es kam zum Unfall der beiden Fahrzeuge wobei der Unbekannte den VW hinten links

streifte. Nachdem der Unbekannte sein Fahrzeug anhielt, beschleunigte er

kurzerhand dieses und fuhr unerkannt davon. Da Fahrzeugteile des

Unfallverursachers an der Unfallstelle zurückblieben, wird von einem Schaden im

Bereich der vorderen Stoßstange ausgegangen. Bei der 66-Jährigen entstand ein

Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Betrags.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden unter: 06222-57090.

Malsch-Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in der Industriestraße

Malsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft stieg

zwischen Montag, den 14.11., bis Mittwoch, den 23.11., gegen 16 Uhr, in der

Industriestraße in zwei nebeneinanderliegende Gelände ein, um sich im Anschluss

gewaltsam Zutritt auf die dort befindlichen Räumlichkeiten zu verschaffen.

Entwendet wurden neben Werkzeug und einem Blindnietzangenset schätzungsweise

1.000 Liter Kraftstoff. Der Gesamtschaden ist bislang nicht bekannt.

Ersten Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass es sich bei der Vielzahl

an Stehlgut um mehrere Täter handeln muss.

Ob ein Zusammenhang der verschiedenen Vorkommnisse besteht, ist unter anderem

Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter der

Nummer 06222 5709-0 zu melden.

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis): Vorfahrt missachtet – ein verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Ein verletzter Fahrradfahrer sowie

geringer Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am

späten Dienstagnachmittag in Höhe des Mitfahrerparkplatzes am Gleisdreieck

ereignete.

Gegen 17:20 Uhr war ein 22-Jähriger mit dem Fahrrad in Richtung Neckar

unterwegs, als ihn eine 54-jährige Renault-Fahrerin beim Einfahren vom Parkplatz

in die Wilhelm-Blos-Straße übersah und die Vorfahrt nahm. In Folge der

nachfolgenden Kollision prallte der 22-Jährige gegen den Kotflügel des Pkw und

verletzt sich hierbei. Eine medizinische Betreuung war vor Ort nicht notwendig

und konnte im Nachgang erfolgen.

Die 54-jährige Pkw-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Das Fahrrad des

22-Jährigen wurde leicht beschädigt.

Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme kam es keinen nennenswerten

Verkehrsstörungen.

Leutershausen, B3, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und geflüchtet – Radfahrer verletzt, Autofahrerin flüchtig

Leutershausen / B 3 / Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagabend kam es in der

Heddesheimer Straße zu einem Verkehrsunfall – die Verursacherin flüchtete. Ein

15-Jähriger fuhr mit seinem Rad auf dem Radweg parallel zur B 3 wo er gegen

17:45 Uhr die Heddesheimer Straße überqueren wollte. Eine von der B3 nach links

abbiegende Autofahrerin übersah dabei den jungen Radler, der beim

Ausweichmanöver zu Fall kam und sich nicht unerheblich verletzte. Die

Unfallverursacherin entfernte sich trotzdem unerlaubt von der Unfallstelle. Zu

einem Zusammenstoß von Rad und Pkw kam es aufgrund des Ausweichmanövers nicht.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen

und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Bei der Flüchtigen soll es sich um

eine junge Frau am Steuer eines schwarzen 3er BMW handeln.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06201 10030

an die Beamten zu wenden.

Mühlhausen-Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kindertagesstätte

Mühlhausen-Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte Täterschaft brach am

Dienstagabend zwischen 19 Uhr und 20:15 Uhr in der Zwernigstraße in einen

Kindergarten ein. Durch die Terrassentür verschafften sich die Täter gewaltsam

Zutritt in die Räumlichkeiten und hebelten im Inneren der Kindertagesstätte

mehrere abgeschlossene Türen auf.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet, jedoch entstand ein nicht

unerheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Das Polizeirevier Wiesloch bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Autobahnkreuz Walldorf, AS Wiesloch-Rauenberg, BAB 6: Mann im Alter von 46 Jahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Autobahnkreuz Walldorf, Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg, BAB 6 –

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des

Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 46

Jahre alten Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, schwunghaften Handel

mit Betäubungsmitteln aller Art betrieben zu haben.

Bei einer Routinekontrolle der Autobahnfahndung am Montag, den 21. November,

gegen 14:20 Uhr auf der BAB 6 konnten in dem Pkw des 46-Jährigen u.a. rund 226

Gramm Kokaingemisch, 1100 Ecstasytabletten, 17,4 Gramm Haschisch, 23,3 Gramm

Marihuana, 25 LSD-Trips, eine Flasche mit 284 Gramm flüssiger Amphetaminbase

sowie zwei Taschenmesser, ein sogenanntes Neck-Knife, eine Schleuder mit

Stahlkugeln und ein Reizstoffsprühgerät aufgefunden werden.

Sowohl im Fahrzeug auch bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung

konnten zudem Chemikalien sichergestellt werden, die für die Herstellung von

Betäubungsmitteln verwendet werden können.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte beim Amtsgericht Heidelberg einen

Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr gegen den nunmehr im dringenden

Tatverdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

unter Mitführen von Waffen stehenden Mann.

Der Tatverdächtige konnte daraufhin am Folgetag, dem 22. November, der Haft- und

Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt werden, die den

Haftbefehl erließ, eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der

Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Rauschgiftdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Walldorf: Betrunkener Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr wurde ein 20-Jähriger Seat-Fahrer in der

Dannheckerstraße auf seinen 60-jährigen Vordermann aufmerksam, der eine sehr

unsichere Fahrweise zeigte. Im Verlauf der Hinterherfahrt geriet der Vordermann

in den Gegenverkehr und verursachte so beinahe einen Unfall. Das

entgegenkommende Fahrzeug konnte den Unfall nur durch ein Ausweichmanöver

verhindern. Der Seat-Fahrer informierte umgehend die Polizei und folgte dem

60-Jährigen auf einen Parkplatz eines Discounters. Hier stieß er beim Einparken

mit seinem Fahrzeug an eine dort befindliche Stange, wobei jedoch kein

Sachschaden entstand. Die Polizei stellte beim Eintreffen deutliche Anzeichen

für eine erhebliche Alkoholisierung des 60-Jährigen fest. Ein freiwilliger

Alkoholtest vor Ort zeigte ein Ergebnis von 2,7 Promille. Der 60-Jährige zeigte

sich wenig einsichtig mit den polizeilichen Maßnahmen. Er bekam auf dem

Polizeirevier durch einen Polizeivertragsarzt Blut entnommen. Der Führerschein

wurde ihm abgenommen und an die Staatsanwaltschaft Heidelberg zur weiteren

Entscheidung entsandt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sowie der Fahrer des entgegenkommenden

Fahrzeugs, welches ausweichen musste, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier

Wiesloch zu melden unter: 06222 57090.

Hemsbach: Unfall auf der A5 / Mehrere Fahrzeuge beteiligt / Sperrung der Fahrbahn / 31-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Hemsbach – Am Mittwochnachmittag (23.11.) ereignete sich gegen 14.45 Uhr

auf der Bundesautobahn 5, mit Fahrtrichtung Heidelberg, im Bereich der

Anschlussstelle Hemsbach, ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Kurz vor 15 Uhr

hatten Zeugen die Rettungsleitstelle informiert und damit die Polizei, die

Feuerwehr sowie mehrere Rettungswagen auf den Plan gerufen. Auch ein

Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten aus noch nicht bekanntem Grund fünf

Autos, besetzt mit insgesamt sechs Insassen. Infolge der Zusammenstöße

verletzten sich eine 31 Jahre alte Fahrerin schwer und vier weitere

Fahrzeuginsassen leicht. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die Fahrbahnen in Richtung Heidelberg

voll gesperrt. Gegen 16 Uhr konnte der Verkehr auf dem Standstreifen an der

Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Alle fünf Fahrzeuge mussten abgeschleppt

werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und auf welche Summe sich der

Gesamtschaden belaufen wird, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Gegen 17 Uhr wurden die Fahrbahnen wieder für den Verkehr freigegeben.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen nehmen die Beamtinnen und Beamten von der

südhessischen Autobahnpolizei unter der Rufnummer 06151/87650 entgegen.