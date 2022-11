Eggenstein-Leopoldshafen – Polizei nimmt erneut Geldabholer nach „Schockanruf“ fest

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nach einem vorangegangenen „Schockanruf“ ist am Mittwochnachmittag ein

Geldabholer in Eggenstein vorläufig festgenommen worden. Der 22-jährige

polnische Staatsangehörige wird am heutigen Donnerstag auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Schon zum zweiten Mal in dieser Woche gelang es der Karlsruher Polizei, nach

einem vorangegangenen „Schockanruf“ einen Geldabholer auf frischer Tat

festzunehmen. Noch unbekannte Tatgenossen des Festgenommenen spiegelten einem

86-jährigen Geschädigten am Telefon vor, dass ein naher Angehöriger einen

tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen eine Kautionszahlung auf

freien Fuß komme. Der Beschuldigte steht im Verdacht, sich sodann an die

Wohnanschrift des Geschädigten begeben und einen fünfstelligen Bargeldbetrag

abgeholt zu haben. Der Beschuldigte konnte in unmittelbarer Nähe zum Abholort

durch Polizeibeamte angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Aus aktuellem Anlass weisen Polizei und Staatsanwaltschaft darauf hin, bei

telefonischen Geldforderungen immer besonders misstrauisch zu sein, sofort

aufzulegen und niemals Bargeld und Wertgegenstände an fremde Personen zu

übergeben.

Ettlingen – Tatverdächtiger mehrerer Raubdelikte ermittelt und festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein mutmaßlicher Tatbeteiligter mehrerer Raubdelikte befindet sich seit Mittwoch

aufgrund Haftbefehls des Amtsgerichts Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Der 17-jährige Beschuldigte steht im Verdacht, zusammen mit weiteren Mittätern

am Abend des 22.10.2022 im Bereich einer Eislaufhalle in Waldbronn einen

jugendlichen Geschädigten in den „Schwitzkasten“ genommen und sodann dessen

Kopfhörer entwendet zu haben. Zudem soll der Beschuldigte am Abend des

01.11.2022 im Ettlinger Horbachpark zusammen mit mehreren Tatgenossen unter

Anwendung körperlicher Gewalt die Bauchtasche nebst Bargeld eines weiteren

jugendlichen Geschädigten entwendet haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der zuständige Haftrichter

des Amtsgerichts Karlsruhe einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Die

Ermittlungen zur Identität der Tatgenossen des Festgenommenen dauern an und

werden beim Haus des Jugendrechts in Karlsruhe geführt. Es ist nicht

auszuschließen, dass die Gruppe um den nun Festgenommenen auch für weitere

ähnlich gelagerte Straftaten im Bereich Ettlingen und Waldbronn verantwortlich

ist. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer

0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu wenden.

Rheinstetten – 30-Jähriger verursacht auf der B36 Verkehrsunfall und verletzt sich schwer

Karlsruhe (ots) – Am frühen Morgen gegen 06:30 Uhr kam ein 30-jähriger

Pkw-Fahrer aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn der Bundesstraße 36 ab

und kollidierte mit einer Ampelanlage. Ein hinter dem Unfallverursacher

fahrender Autofahrer wählte gedankenschnell den Notruf und sicherte die

Unfallstelle zwischen Forchheim und Mörsch ab. Der Verunfallte verletzte sich

durch die Kollision schwer und wurde durch einen Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Die B36 war aufgrund der Unfallaufnahme und Instandsetzung

der Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 60.000

Euro.

Karlsruhe – Verkehrsunfall im Kreisverkehr – Radfahrer wird leicht verletzt

Karlsruhe – In der Karlsruher Oststadt ereignete sich am Mittwochmorgen

ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer befuhr gegen 07:00 Uhr die Stuttgarter Straße in

Richtung Oststadtkreisel. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr gewährte er einem

von rechts auf dem Radweg fahrenden Radfahrer die Vorfahrt. Beim Anfahren

übersah er dann offensichtlich einen von links entgegen der Fahrtrichtung

fahrenden 29-jährigen Fahrradfahrer und es kam zur Kollision. Der 29-Jährige

stürzte zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die alarmierten

Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt.

Karlsruhe-Neureut – Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen zog sich ein 58-jähriger Fahrradfahrer

bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Neureut zu.

Der Radfahrer war gegen 16:30 Uhr auf der Mitteltorstraße unterwegs. An der

Kreuzung zur Neureuter Querallee übersah er vermutlich das Rotlicht der

Lichtzeichenanlage und kollidierte in der Folge mit einem 46-jährigen

Pkw-Fahrer, der aus der Neureuter Querallee nach links in die Unterfeldstraße

abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und

verletzte sich leicht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro.

Gefährliche Körperverletzung in Bahnhofsnähe

Pforzheim – Am späten Mittwochabend (23. November) kam es in unmittelbarer

Nähe zum Pforzheimer Hauptbahnhof bei einem Konflikt zweier Personen zu einer

gefährlichen Körperverletzung. Vorausgegangen war eine verbale Streitigkeit.

Gegen 21 Uhr wurde eine im Hauptbahnhof befindliche Streife der Bundespolizei

auf eine körperliche Auseinandersetzung zweier männlicher Personen am

gegenüberliegenden Imbissstand aufmerksam. Hierbei schlug der 29-jährige

deutsche Tatverdächtige auf den bereits am Boden befindlichen 39-jährigen

kosovarischen Staatsangehörigen ein. Durch den Angriff zog sich der Geschädigte

Verletzungen im Kopfbereich zu, welche später in einem Krankenhaus behandelt

wurden.

Die Beamten trennten die Kontrahenten voneinander und unterbanden weitere

Angriffe. Da beide Parteien in Begleitung weiterer Personen waren, wurden

weitere Streifen der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums Pforzheim zum

Sachverhalt hinzugezogen.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Tatverdächtige vor dem körperlichen

Angriff mehrfach von dem 39-Jährigen beleidigt wurde.

Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen der gefährlichen

Körperverletzung. Sein Kontrahent muss mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung

rechnen.

In welcher Verbindung die Streitparteien zueinander stehen und was letztlich der

Auslöser für die Attacke war, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen

Ermittlungen. Diese werden vom Polizeipräsidium Pforzheim geführt.

Walzbachtal – Polizei sucht Zeugen – Fußgänger von Auto angefahren

Karlsruhe – Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger

ereignete sich am Mittwochabend in Walzbachtal. Dabei zog sich der Fußgänger

leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer beging im Anschluss eine Unfallflucht.

Die Polizei Karlsruhe geht derzeit davon aus, dass der PKW gegen 19:15 Uhr mit

erhöhter Geschwindigkeit einen Wirtschaftsweg in Verlängerung der Weidentaler

Straße befuhr. In einer Rechtskurve erfasste er einen 32-jährigen Fußgänger und

verletzte ihn dabei leicht. Nach dem Unfall flüchtete der Autofahrer, ohne

seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Den Angaben des Unfallopfers zufolge soll es sich bei dem Fahrzeug um einen

dunklen Volkswagen mit dem Teilkennzeichen PF-HD gehandelt haben. Im Fahrzeuge

selbst sollen sich mindestens zwei Personen befunden haben. Die Polizei bittet

Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07252 50460 mit dem Polizeirevier Bretten

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Betrunkene Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe – Einen Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich verursachte

am Mittwochabend eine Autofahrerin im Bereich der Ettlinger Allee, Auffahrt

Bundestraße 10. Die Polizei Karlsruhe geht derzeit davon aus, dass die

46-jährige Fahrzeuglenkerin zunächst mit ihrem Auto die Fautenbruchstraße in

Schlangenlinien befuhr, bevor sie auf dem Kreuzungsbereich zur Ettlinger Allee

anhielt. Anschließend beschleunigte die sie ihr Fahrzeug plötzlich und geriet

zeitweise auf die Gegenfahrbahn. Wenig später wollte die Frau über die gesperrte

Auffahrt zur Südtangente in Richtung Landau abbiegen und überfuhr dabei eine

Absperrbarke. Im Anschluss nahm sie die Auffahrt zur Südtangente in Richtung

Durlach. Hierbei kam die Fahrzeugführerin von der Fahrbahn ab, stieß zunächst

gegen eine Straßenlaterne, geriet dann ins Schleudern und kam letzten Endes auf

der Gegenseite zum Stillstand. Die Unfallfahrerin musste die Beamten für eine

Blutentnahme auf das Polizeirevier begleiten, wo auch ihr Führerschein

einbehalten wurde. Sie muss zudem mit einer Strafanzeige wegen

Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Waghäusel – Zeugen und Geschädigte nach Autoaufbrüchen in Kirrlach gesucht

Karlsruhe – Im Zeitraum zwischen Dienstag, 14:00 Uhr, und Mittwoch, 9:30

Uhr, brachen bislang unbekannte Täter mehrere Autos in Waghäusel-Kirrlach auf.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen waren die betroffenen Pkw in der

Konrad-Adenauer-Straße, der Hunsrückstraße, der Gartenstraße, der Lilienstraße,

der Gustav-Heinemann-Straße und der Jurastraße abgestellt.

Die Vorgehensweise der Täter war vorwiegend die gleiche. Die Autos wurden

aufgebrochen und somit der Schließmechanismus der Türen überwunden. In einem

bislang bekannt gewordenen Fall wurde ein KeylessGo-Sytem überwunden. Im

Anschluss entwendeten die Diebe im Fahrzeuginneren Fahrzeugteile, wie z.B.

Lenkräder, eingebaute Navigationssysteme, Digitaltachos, Bedienelemente oder

Radios.

Es entstand durch die Diebstahlserie ein Sach- und Diebstahlschaden von jeweils

mehreren tausend Euro, die genaue Summe konnte bislang noch nicht beziffert

werden.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666-5555 mit

dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Graben-Neudorf – 30-Jähriger an Unfallfolgen verstorben – Nachtrag zur Meldung vom 07.11.2022

Karlsruhe – Wie bereits berichtet, wurde am 07.11.2022 bei einem

Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 36 auf Höhe der Ausfahrt Graben-Süd ein

30-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt.

Der Mann erlag leider am Mittwochabend in einem Krankenhaus seinen schweren

Verletzungen.

Karlsruhe – Mehrere Einbrüche in Kellerräume

Karlsruhe – Unbekannte verschafften sich in den vergangenen Tagen Zugang

zu mehreren Kellerräumen und entwendeten hochwertige Gegenstände.

In der Zeit von Samstag 14:00 Uhr bis Mittwoch 14:30 Uhr gelangten Eindringlinge

in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Henriette-Obermüller-Straße.

Dort entwendeten sie mehrere Wertgegenstände unter anderem ein E-Bike. Der

Schaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Ebenfalls kam es im Zeitraum von Dienstag 17:00 Uhr bis Mittwoch 09:00 Uhr zu

einem Kellereinbruch in der Killisfeldstraße. Dort verschafften sich die Diebe

auf noch unbekannte Weise Zugang zu den Kellerräumlichkeiten und erbeuteten

unter anderem einen E-Scooter. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Teil der

Ermittlungen.