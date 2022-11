Mannheim: Wohnungseinbrüche in Sandhofen und Waldhof – Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen – Am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 20 Uhr kam es in der

Groß-Gerauer Straße in Sandhofen und in der Schalbacher Straße in Waldhof zu

zwei Wohnungseinbrüchen. Hierbei gelangte unbekannte Täterschaft gewaltsam über

eine Terassen- oder Balkontür in die Wohnräumlichkeiten. Aufgrund des engen

zeitlichen und räumlichen Zusammenhangs ist davon auszugehen, dass es sich um

dieselbe Täterschaft handelt.

Die Summe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt, jedoch handelt es

sich um einen mindestens vierstelligen Wert.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei

sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621 174 – 4444 zu melden.