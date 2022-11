Heidelberg/BAB 5: Auffahrunfall mit Verletzten sorgt für Verkehrsbehinderungen

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr kam es auf der BAB 5 in Höhe des

Autobahnkreuz Heidelberg in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Auffahrunfall. Ein

43-jähriger BMW-Fahrer fuhr in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen

76-jährigen Mercedes-Benz Fahrer auf, der aufgrund einer Verkehrsstauung

abbremsen musste. Bei dem Unfall wurden 5 Personen leicht verletzt und zur

medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die linke

Fahrbahn wurde zur Unfallaufnahme gesperrt. Die beiden Unfallfahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nachdem die Fahrbahn

gereinigt wurde, konnte diese wieder freigegeben werden. Der Schaden beläuft

sich auf eine Höhe im oberen fünfstelligen Bereich.

Heidelberg-Bergheim: Nach Unfall weiterer Geschädigter gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es in der Fehrentzstraße zu einem

Verkehrsunfall bei der eine 43-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Eine

35-Jährige fuhr gegen 13:35 Uhr vom Fahrbahnrand an und übersah dabei die

entgegenkommende Radfahrerin. Beim Ausweichmanöver der 43-Jährigen stürzte diese

und stieß dabei gegen einen geparkten Pkw. Der Besitzer des geparkten Pkw

entfernte den Pkw noch vor der Unfallaufnahme des Verkehrsdienstes Heidelberg

von der Unfallörtlichkeit. Es ist davon auszugehen, dass der Fahrzeugbesitzer

weder den Unfall noch den Schaden bemerkte. Bei dem Auto soll es sich um einen

blauen oder schwarzen Pkw handeln.

Die ermittelnden Beamten suchen in diesem Zusammenhang nach dem Geschädigten.

Dieser oder Zeugen, die Hinweise zur Person geben können, werden gebeten, sich

unter Tel.: 0621 174-4111 zu melden.

Heidelberg: Die Masche Trickdiebstahl – Zeugenaufruf

Heidelberg – Zwei bislang unbekannte Täter verwickelten am Mittwoch gegen

11 Uhr einen 79-Jährige auf der Marktstraße in ein Gespräch, indem Sie die Frau

nach dem Weg zum Hauptbahnhof fragten und ihr hierbei eine Landkarte vorzeigten.

Während der Unterhaltung klauten sie Ihr den Geldbeutel aus der Handtasche.

Danach flohen sie in Richtung Buschgewann/ Steinhofweg.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter: Männlich, 40-50 Jahre alt, 160-165cm Brille, heller Ledermantel mit Pelzeinsatz an der Kapuze Verwickelte Geschädigte in Gespräch

Täter Weiblich, ca. 40 Jahre alt, 160-165cm, dunkelbraune Haare bunte Jacke/ Mantel



Der genaue Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das

ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/18570

zu melden.

Heidelberg-Kirchheim/ B 535: Verkehrsunfall mit Verletzten / Rettungskräfte im Einsatz / Verkehrsbeeinträchtigungen

Heidelberg-Kirchheim/ B 535 – Nach einem Verkehrsunfall auf der B535

Richtung in Richtung Rohrbach vor der Überleitung auf die B3 kommt es zu einem

Rückstau bis auf die Speyrer Straße.

Gegen 10:10 Uhr kam es auf der B535 den ersten Erkenntnissen nach zu einem

Unfall zwischen drei Fahrzeugen, wodurch der Personen verletzt wurden.

Aktuell läuft die Unfallaufnahme durch die Polizei; die verletzten Personen

werden durch den Rettungsdienst versorgt.